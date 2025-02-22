«Теперь выпендривается не ценами часов, а числом диагнозов»: каким получился новый альбом Моргенштерна*

Обсуждаем новый альбом Моргенштерна* Источник: morgen_shtern* / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Моргенштерном Алишером Тагировичем либо касается деятельности иностранного агента Моргенштерна Алишера Тагировича.

В феврале Моргенштерн* выпустил новый альбом — «Алишер*». Он анонсировал его выпуск, когда оказался в реабилитационном центре, а в итоге в нем оказалось всего пять треков. Тем не менее, учитывая, что артист давно ничем другим не радовал своих фанатов, к тому же записывался он явно в период некой метаморфозы, интересно знать, каким он получился.

В новом альбоме Моргенштерн*, который прославился рэп-треками, теперь больше тяготеет к року. Он предупреждал, что собирается порадовать старых фанатов новым звучанием. Все пять треков звучат весьма депрессивно, чего ожидаешь уже по их названию:

«Красный флаг»;

«Дом»;

«Повод»;

«Антидепрессанты»;

«Пустой вокзал».

Наши коллеги из UFA1.RU попросили оценить новый альбом певца Артема Булычева, музыкального критика и автора «threehearts подкаста».

«В музыкальном плане тут вообще дыра»

Новый альбом Алишера* ждали многие, ведь он не выпускал полноформатные альбомы с 2022 года, а синглы — с 2023-го. За это время он успел сильно измениться, сначала обещал отказаться от музыки, потом зарекся делать звук на английском. Но, как и полагается музыкальному антагонисту, пропасть он не может.

Артем Булычев Музыкант Автор «threehearts подкаста»

Выход альбома сопровождал «отличный» инфоповод — затяжная депрессия артиста, а после и прописка в рехабе. Видео в соцсетях со слезами и самоунижениями отлично повлияли на промоушен пластинки, ведь сам Алишер* утверждал в своем телеграм-канале, что это будет что-то личное, некий результат его рефлексии. Но так ли это?

Если быть кратким, то ALISHER* — это банальное нытье, упакованное в красивую обертку из лихо закрученного сторителлинга и живого чувственного инструментала. В каждом треке Алишер* подчеркивает, какой он плохой, что его главный враг — он сам. А ведь ничего сложного в музыкальной составляющей нет — Алишер* просто собрал ребят, которые работали над рок-версиями его главных хитов, а также над его крайним альбомом, и предложил им просто сделать то же самое, но о его депрессии.

С первого трека Алишер* утверждает, что он для каждой дамы, которая в него влюбится, будет самым главным «красным флагом». Он утверждает, что не умеет любить, и из-за этого «всё *** [ломает]». Во втором треке он смог растянуть на два куплета свою тоску по дому. Он прямо говорит, что устал путешествовать из чужой страны в чужую в поисках нового пристанища из-за вечного гонения. Вся эта мысль умещается в двух его строчках:

Вольный, будто птица. Только птицы возвращаются домой. Моргенштерн*

Пик его депрессивных переживаний и самоунижения пришелся на трек «Повод», где он с самого старта начинает говорить, как всё у него плохо, да и сам он якобы не лучше. Ну и тут же он говорит, что бывшая, то есть Дилара, была права, когда говорила о его сложном характере.

А вот в треке «Антидепрессанты» музыкант прямо заявляет, что он больной человек, который не может жить без препаратов. В любой форме. Раньше это был алкоголь, наркотики, а теперь медикаменты. Именно под ними он чувствует, что ему уже ничего не нужно. Бренное существование. Ну а последний трек просто сожаление о его неудавшейся любви. О ком именно говорит Алишер*, неизвестно, но предположу, что о Лизе Василенко, от которой он якобы хотел детей, но то расходился, то сходился.

В смысловом плане альбом крайне прост для понимания, складывается впечатление, что Алишер* сделал его в первую очередь для себя, родных и тех, кого он обидел, от кого отказался. Он прямо говорит, что жизнь рок-звезды ничего не принесла ему, кроме депрессии и извечного поиска себя. И это больше походит на некую подростковую лирику, чем на что-то осмысленное.

Певец уже много лет говорит, что внутри него есть демоны, с которыми ничего не поделаешь, но в то же время он уверенно продолжает находиться в Сети и делать то, из-за чего и оказался в депрессии.

В музыкальном плане тут вообще дыра. Понимаю, что это специфичный релиз, который подавался как что-то вымученное, а не прекрасное, но каждый трек звучит как и любой рок-трек. Даже если отмотать время на 20 лет назад, то это будет звучать так же. По факту это тот же «Сплин», но в обертке из едва внятного и сырого вокала Алишера* и более примитивных инструменталов, которые будто сделаны, чтобы звучать нейтрально для любого слушателя.

Оттого мы не видим ярких сольных гитарных партий, ударного разнообразия. Для самого Алишера* это шаг вперед. Если верить его постам в соцсетях, то все треки он сделал с живой рок-бандой, что для него уже не первый, но интересный опыт. Приятно видеть, что он вырос из рэпа в нечто более развязанное. Но на этом поле он проигрывает чуть ли не каждой серьезной рок-группе, например The Hatters, которые каждый раз удивляют размахом и звуком. Но будем честны, для Моргенштерна* как для артиста, а не шоумена это самая сильная и честная пластинка. Теперь он выпендривается не ценами своих часов, а числом диагнозов у психотерапевта.

«Моргенштерн* ушел — пришел Алишер*»

UFA1.RU также собрал отзывы поклонников музыканта.

— Этот альбом лечит лучше, чем врачи, — считает один из подписчиков Моргенштерна* в соцсетях.

— Кайфово очень, — пишет другой.

— Моргенштерн* ушел — пришел Алишер*, — резюмирует еще один.

Многие просто радуются тому, что музыкант вернулся к работе. По словам самого Алишера*, музыку он сочинял вместе с группой на студии в Грузии.

— Не было использовано ни одного компьютерного звука. Полностью живой альбом. Вокал записан в одиноких зашторенных комнатах и студиях по всему миру, иногда сквозь слезы (одна из моих популярных истерик случилась как раз на записи), — рассказал он.

А вот что говорят о новом альбоме пользователи портала для музыкальных рецензий «Риса за творчество».

— В этот раз индустрию он не перевернул, зато перевернул свою карьеру, что тоже, несомненно, круто, — считает Pavliek, который в первую очередь рекомендует обратить на внимание трек «Повод». — Если после первого прослушивания я сказал: «Че-то не то», после второго: «Ну просто обычная епишка», то сейчас я от альбома в восторге.

— Очень сильный альбом, я прочувствовал каждый трек и каждое настроение трека и могу сказать, что это, наверное, самый лучший и успешный альбом Моргенштерна*, — пишет Desp1nk.

— В этом альбоме особенно важны жизненная ситуация артиста и его проблемы в данный период, — отмечает flzxxx. — Кто следит за Алишером* давно, знает, что именно панк-рок и живая музыка для него были всегда в приоритете, нежели рэп. Возможно, поэтому он и сделал данный альбом в этом жанре. Но хочу сказать, что я, человек, который привык слушать Моргенштерна* в рэпе и хип-хопе, остался ну очень доволен альбомом.

— Концепт сработал на ура, — уверен w4fafawkf4mfkkkkk. — Несмотря на бурление по поводу заимствований из трека в трек, проходных композиций не оказалось. Вибрации дошли до нужных людей, и это хорошо. Вот уже надцатая трансформация Моргенштерна* работает.

Но некоторые нашли и минусы.

— Хотелось получить чего-то оригинального, аутентичного, когда слушаешь и понимаешь, что данное творчество мало с кем перекликается, хотя бы из известного. А так слушаешь и каждый раз уходишь в размышление: а вот этот мотив я где-то слышал, — сетует Blamar11.

— Алишер* заявляет альбом как нечто новое, развитие своего творчества, однако, копнув поглубже, выясняешь, что в целом мало что изменилось. Инструментал всё так же похож на «биты для роцкеров», голос сведен хорошо, но совершенно не в духе «мне плохо, ребят»: он очень полный, инструментал аккуратно разведен, давая этому самому голосу позвучать, что само по себе выдает пластик, присущий людям не из рок-сферы. Вся эта «пластиковость» альбома и есть его главная проблема, — считает Саня Шизоид.

О том, что новые треки Моргенштерна* не отличаются оригинальностью, говорят многие.

— Все могут сколько угодно говорить, что Морген* — гений (да, это так), но это не повод закрывать глаза на то, что он просто-напросто крадет треки, ведь подобное ставит настоящий крест на творчестве, — негодует sin.

Но положительных отзывов все-таки куда больше (неудивительно, учитывая масштаб фан-базы звезды). Многие, судя по отзывам, просто не могут оценить творчество эпатажного музыканта в отрыве от его личности.

— Здесь нет привычного Моргенштерна*-скандалиста, который пытается поднять хайп на каждом углу. Иногда кажется, что это самый честный, меланхоличный и, возможно, действительный Алишер*, — отмечает MiRodem.

— Отличный альбом, где рассказывается про большой и очень важный отрывок жизни артиста. После прослушивания хочется сказать, что песни в этом альбоме исполняет не Моргенштерн*, а Алишер*. Некоторые песни конкретно грустные, а в каких-то достаточно смешанные чувства. Альбом отличный, особенно учитывая, в какой период жизни артиста он был написан, — указывает Alyaska.

Пожалуй, уместнее всего будет закончить отзывом мамы Моргенштерна*. Она говорит, что альбом сына ей понравился, и тоже отмечает, что многие были в депрессии, но не под таким колоссальным давлением, как Алишер*.

Как вам новый альбом Моргена*? Круто! Ничего особенного Халтура Не слушал его песни и не собираюсь