Пришли Машков, Герасимов и Богомолов. Как за год сразу в семи ведущих театрах страны поменялось руководство

У Богомолова, Машкова и Герасимова в подчинении сразу два театра Источник: Сергей Ведяшкин, Александр Авилов / Агентство «Москва», Максим Серков / NGS42.RU











В 2024 году в московских театрах произошло немало кадровых изменений. Сразу в семи сменились художественные руководители, главные режиссеры и директора. Теперь многие из них в подчинении имеют по два театра.

В некоторых случаях с приходом новых руководителей политика управления значительно изменилась. Были и массовые увольнения, и судебные разбирательства. MSK1.RU рассказывает, что произошло в закулисной жизни столичных театров за последний год.

Показываем, как изменилось руководство московских театров в 2024 и 2025 годах Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Театр «Ленком»

Новый год в театре «Ленком им. Марка Захарова» начался с масштабных кадровых перестановок. 23 января 2025 года стало известно, что в культурном учреждении изменился состав руководства. Теперь там появилась должность президента. Ее занял Марк Варшавер. После смерти народного артиста России Марка Захарова он одновременно был и директором, и художественным руководителем. Однако в 2022 году должность худрука упразднили. Вместо нее ввели главного режиссера, коим стал Алексей Франдетти.

Спустя два года, в июне 2024 года, он расторг трудовой договор до окончания срока. По словам бывшей актрисы «Ленкома» Людмилы Поргиной, директор культурного учреждения Марк Варшавер специально сделал так, чтобы Франдетти ушел.

До нового сезона 2024/2025 театр не успел подобрать ему замену. А 23 января столичный департамент культуры объявил, что в «Ленком» вновь возвращается должность художественного руководителя. Так что отныне за творческие вопросы будет отвечать актер и музыкант Владимир Панков. Новым директором станет Дмитрий Берестов, который занимает аналогичную должность в Театре на Юго-Западе.

К слову, изменения происходят не только в составе руководства «Ленкома», но и в составе труппы. 14 января 2025 года театр окончательно покинул народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов. На следующий день о возможном увольнении заявила и Александра Захарова, дочь знаменитого режиссера и бессменного художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова. В театре она прослужила 42 года.

Марк Варшавер стал президентом театра «Ленком» 1 из 3 Марк Варшавер стал президентом театра «Ленком» Источник: Сергей Ведяшкин / агентство «Москва» До января 2025 года Дмитрий Берестов был директором Театра на Юго-Западе 2 из 3 До января 2025 года Дмитрий Берестов был директором Театра на Юго-Западе Источник: Дмитрий Белицкий / агентство «Москва» Владимир Панков теперь будет художественным руководителем «Ленкома» и московского «Центра драматургии и режиссуры» 3 из 3 Владимир Панков теперь будет художественным руководителем «Ленкома» и московского «Центра драматургии и режиссуры» Источник: Кирилл Зыков / агентство «Москва»

Театр «Современник»

Юрий Кравец пришел в театр «Современник» в 2022 году. Его назначили директором вместо Виктора Рыжакова. В адрес последнего в свое время было много критики. Рыжакова критиковали за неоднозначные и провокационные постановки. При нём театр покинули ведущие актеры: Сергей Гармаш, Василий Мищенко и Чулпан Хаматова. К слову, после отставки директора Мищенко всё же решил вернуться на родную сцену.

На смену Рыжакову пришел Юрий Кравец, за плечами которого были сотрудничество с Олегом Табаковым и многолетний управленческий опыт. С 2009 по 2018 год он был заместителем художественного руководителя в МХТ имени Чехова. Затем четыре года проработал в качестве директора в театре Et Cetera.

Кравец говорил, что коллектив «Современника» фонтанировал идеями, которые он всегда готов выслушать. При этом с его приходом репертуар «Современника» значительно изменился. Так, отменили показы скандально известного спектакля «Первый хлеб» (18+). Спустя несколько месяцев «Современник» снял постановку «Игра в джин» (16+) — последнюю в репертуаре Лии Ахеджаковой. Тогда Юрий Кравец заявил, что ему присылали гневные письма с просьбой убрать народную артистку из труппы. В театре она прослужила с 1977 года — почти полвека.

Актриса лишилась работы в «Современнике» из-за антивоенной позиции. Несмотря на то, что политические взгляды коллег и поклонников Ахеджаковой не всегда совпадали, многие встали на ее защиту. Народную артистку поддержали Ксения Собчак, Леонид Парфенов, Денис Драгунский, Чулпан Хаматова и другие.

В феврале 2024 года из репертуара «Современника» также убрали спектакли по пьесам Людмилы Улицкой* (признана иноагентом в РФ). В июне этого же года на пост директора назначили Владимира Машкова. Новый руководитель объявил о сотрудничестве с театром Олега Табакова, где народный артист также выполняет обязанности директора. Кроме того, он анонсировал возвращение ранее снятых с показов спектаклей и подготовку к новым постановкам.

До того как стать директором «Современника», Юрий Кравец был руководителем театра Et Cetera Источник: Ярослав Чингаев / Агентство «Москва» Владимир Машков также является художественным руководителем театра Олега Табакова Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Театр сатиры

15 марта 2024 года ушел из жизни народный артист России и президент Театра сатиры Александр Ширвиндт. Можно считать, с этого времени и начались масштабные кадровые перестановки. Спустя несколько месяцев после смерти мастера в театре сменился художественный руководитель. На место Сергея Газарова назначили Евгения Герасимова, который с 2022 года является худруком в Театре на Малой Ордынке (ранее — Театр Луны).

Новый руководитель пришел вместе со своим человеком. Игорь Берлин, проработавший в Театре сатиры год, уступил пост директора Павлу Нестратову.

— Моя первейшая задача в театре — заинтересовать зрителя новыми качественными постановками. Чтобы люди ходили не только в силу истории, но и в первую очередь ради зрелища, эмоций, игры артистов. Нужно привлекать новую аудиторию, — рассказывал о планах Евгений Герасимов.

Изменения ожидали и «Прогресс-сцену Армена Джигарханяна». В беседе с корреспондентом MSK1.RU новый худрук отметил, что некоторые постановки, декорации и костюмы там устарели. Он пообещал, что возвратит культурное учреждение к жизни.

Несмотря на большое количество изменений, ребрендинга, как в случае с театром Романа Виктюка, не планировалось.

— Назовут ли театр именем Ширвиндта? Ну вы знаете, ведь был еще и Плучек (главный режиссер Театра сатиры с 1957 по 2000 год. — Прим. ред.). Я думаю, что Александр Анатольевич [Ширвиндт] не хотел бы, чтобы его переименовывали. По-моему, очень хорошее и правильное название, — сказал корреспонденту MSK1.RU Евгений Герасимов.

Сергей Газаров был художественным руководителем Театра сатиры с 2021 года Источник: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва» Евгений Герасимов также является депутатом Мосгордумы Источник: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Театр — Сцена «Мельников» (ранее — театр Романа Виктюка)

Одно из самых громких назначений прошлого года — приход Константина Богомолова на должность художественного руководителя театра Романа Виктюка. До прошлого года это место оставалось вакантным. В 2022 году по неназванным причинам оттуда ушел Денис Азаров. Так что несколько лет театром руководил художественный совет.

Состав новой администрации пополнила Валентина Яковлева. Новый худрук пригласил ее на должность директора. Стоит отметить, что они оба исполняют те же обязанности и в театре на Малой Бронной.

Преобразования в культурном учреждении начались с его переименования. Театр Романа Виктюка превратился в Театр — Сцену «Мельников». Новый худрук решил увековечить имя архитектора-конструктивиста, который спроектировал здание культурного учреждения. Однако не всем это пришлось по душе. Любители театрального искусства создали петицию, в которой требовали снять Богомолова с должности.

Другим новшеством стало изменение репертуара. Богомолов снял ряд постановок, что также вызвало бурю обсуждений. Однако художественный руководитель театра ответил, что театр должен меняться, а не превращаться в музей.

— Расставание со спектаклями, как и с прошлым, — всегда болезненно. И мы отлично осознаем это, но полагаем принимаемые решения единственно верными. Театр — не музей, и жив театр, только когда открыт к переменам, — написал Богомолов на странице в соцсетях.

Источник: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»











Поддержала эту позицию и актриса Театра — Сцены «Мельников» Людмила Погорелова, которая работает там больше 30 лет. Она заметила, что «театр — это совершенно авторитарный организм», в котором «правит художественный руководитель». Однако, по ее мнению, Константин Богомолов на самом деле хочет дать новую жизнь учреждению.

— Слава богу, что Богомолов хочет, чтобы этот театр развивался. Он хочет, чтобы он был живым, и он хочет, чтобы в нём было много зрителей. Он хочет, чтобы в этом во всём существовал сегодняшний день, сегодняшнее дыхание, а не вчерашнее, которое было, — сказала MSK1.RU Людмила Погорелова.

К переименованию театра актриса отнеслась спокойно.

Величие художника не в том, что где-то написано его имя. Величие художника в том, что его работы живут. Людмила Погорелова актриса Театра — Сцены «Мельников», заслуженная артистка России

Театр Российской армии

В июле 2024 года Театр Российской армии попал в центр скандала. Тогда из труппы внезапно убрали семь действующих актеров. Спустя несколько недель число уволенных сотрудников увеличилось до 67 человек. Директор и главный режиссер театра утверждали, что ситуация сильно преувеличена и ее нельзя назвать увольнением.

Масштабные кадровые изменения произошли вскоре после прихода нового руководства. Так, в марте минувшего года на должность директора назначили Милену Авимскую. Она пришла на смену Ивану Чурсину, который проработал на этом посту 12 лет. Подробнее о карьере Авимской, которая также является депутатом Мосгордумы, — читайте в материале MSK1.RU.

Незадолго до назначения нового директора, в декабре 2023 года, в Театр Российской армии пришел Александр Лазарев-младший. Его назначили главным режиссером культурного учреждения.

Милена Авимская совмещает должности директора Театра Российской армии и депутата Мосгордумы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Александр Лазарев также является действующим актером театра «Ленком» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В разговоре с корреспондентом MSK1.RU новые руководители отметили, что первые шаги у них заметные. Они изменили инфраструктуру и расписание работы театра. С нового сезона в фойе заработало кафе, у зрителей появилось пространство для отдыха. Кроме того, по словам директора Милены Авимской, часть здания отреставрировали, а знаменитую мраморную лестницу отполировали.

Директор также рассказала MSK1.RU, что им удалось возвратить оркестр в спектакль «Гусарская баллада» (12+). В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне театр представит ряд премьерных спектаклей.

Александр Лазарев сообщил, что на место актеров, которые покинули культурное учреждение, они взяли 10 выпускников театральных училищ. По словам новых руководителей театра, атмосфера в труппе дружеская, а все изменения коллектив воспринимает позитивно.

В конце прошлого года стало известно, что двум отстраненным от работы артистам удалось возвратиться в Театр Российской армии. Суд признал увольнение актеров Ольги Герасимовой и Дениса Демина незаконным.

Малый театр

Кадровые перестановки произошли и в Малом театре. Изменения были вынужденные — в январе 2024 года умер народный артист России Юрий Соломин. Он был художественным руководителем Малого театра с 1988 года. Для театрального сообщества это была невосполнимая утрата. Место художественного руководителя так и осталось вакантным. На должность главного режиссера назначили Алексея Дубровского, который долгое время работал с Юрием Соломиным.

Алексей Дубровский родился в театральной семье. Его отец — Владимир Дубровский — народный артист России и звезда Малого театра. Сын знаменитого актера начал карьеру с Московского театра юного зрителя (МТЮЗ), где прослужил 15 лет. Он также снялся в нескольких кинокартинах: сериал «А у нас во дворе…» (12+), «ЧС. Чрезвычайная ситуация» (16+) и других. Его голосом говорят герои зарубежных фильмов и аудиокниг. С 2013 года Алексей Дубровский стал работать в Малом театре. Сначала он выступал в качестве актера, затем — в качестве режиссера-постановщика.

Корреспондент MSK1.RU побывал в Малом театре и узнал, как он живет без мастера. Там спустя месяц после смерти Юрия Соломина состоялась премьера спектакля «Мой нежный зверь» (12+).

Источник: Сергей Киселев / Агентство «Москва»











В 2023 году гендиректором Большого театра стал Валерий Гергиев. На этом посту он сменил Владимира Урина. Гергиева часто называют «самым знаменитым осетином в мире». MSK1.RU рассказал, что известно о директоре и дирижере. О том, как деятели культуры отреагировали на назначение Валерия Гергиева, читайте в нашем материале.