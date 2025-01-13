«Всё равно, что проситься тушить пожары в Калифорнии». Отпустят ли Ефремова на похороны Добровольской? Разбираемся с юристами

В случае с Ефремовым есть несколько нюансов Источник: Иван Охлобыстин / t.me, кадр из сериала «Женщина с прошлым» (12+), реж. Рауф Кубаев, 2019 год











Бывший муж актрисы театра и кино Евгении Добровольской, актер Михаил Ефремов (отбывающий наказание за смертельное ДТП), скорее всего, не сможет попасть на похороны экс-супруги, несмотря на то, что заключенным могут давать краткосрочный отпуск в таких случаях.

Корреспондент MSK1.RU обсудила возможность Ефремова попасть на похороны Добровольской с юристом и правозащитником Иваном Мельниковым, а также главой московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» Александром Добровинским.

9 июня 2020 года актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы. На внедорожнике актер вылетел на встречную полосу и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя авто зажало в машине — он скончался в отделении реанимации. Позже в полиции заявили, что актер в момент аварии был пьян.



Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы, однако спустя пять месяцев Мосгорсуд сократил срок до семи с половиной лет, приняв во внимание факт, что актер полностью возместил моральный вред пострадавшей стороне.



Сейчас Ефремов отбывает наказание в ИК-4 города Алексеевка в Белгородской области.

По словам Ивана Мельникова, отпустить заключенного на похороны близкого человека могут при определенных условиях.

— В целом в регионе на территории проживания есть возможность дать отпуск заключенному, чтобы он поехал на похороны к родственникам. Но получить его могут не все. Определенным категориям заключенных положен определенный отпуск, — отметил правозащитник.

Например, заключенных, которые отбывают пожизненное или наказаны по особо тяжким статьям, никто не отпустит. Иван Мельников правозащитник

Более того, в случае с Михаилом Ефремовым есть еще несколько нюансов. Во-первых, пара давно в разводе. А во-вторых, актер отбывает наказание в Белгородской области, в то время как похороны пройдут в Москве.

По мнению адвоката Александра Добровинского, законодательно актеры друг другу — чужие люди.

— Он находится в лагере. Как вы думаете, он попадет на похороны? Конечно, возьмите выходной и проводите вашу бывшую жену, с которой вы не живете уже 20 лет, в последний путь, — иронично отметил в разговоре с MSK1.RU юрист. — Дело в том, что по нашему законодательству люди после развода становятся чужими друг другу.

С таким же успехом можно попроситься на тушение пожаров в Калифорнии. Аргументация приблизительно такая же. Александр Добровинский адвокат

Тем не менее у пары есть общий ребенок — Николай. По мнению Ивана Мельникова, нельзя однозначно ответить на вопрос, считается ли общий ребенок основанием для отпуска из колонии.

— Несмотря на то, что у них общий ребенок, это большой вопрос: можно ли считать их родственниками. Если с точки зрения законодательства смотреть, то краткосрочный отпуск могут дать. Однако когда в другом регионе находится человек, это сложно организовать. Обычно такого не разрешают, — добавил Мельников.

В разговоре с MSK1.RU правозащитник отметил, что руководство колонии может пойти навстречу, так как Михаил Ефремов заработал себе хорошую репутацию. Более того, по мнению юриста, встреча со знакомыми и близкими могла бы помочь актеру.

— Насколько мне известно, он [Ефремов] организовал определенные культурные мероприятия в заключении. Он там театральный кружок ведет и в целом достаточно на хорошем счету. Когда заключенный занимается, я бы так сказал, всевозможными «внеурочными» занятиями, он всегда зарабатывает хорошую репутацию, — отметил Иван Мельников.

Я считаю, что это правильная история для ресоциализации заключенного. Он должен как-то общаться с близкими. Иван Мельников правозащитник

Евгении Добровольской не стало 10 января. Ей было 60 лет. Предварительной причиной смерти артистки стало онкологическое заболевание. Всё, что известно о смерти Евгении Добровольской, MSK1.RU собирает в отдельном сюжете.