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Культура Мистическую картину с Владимиром Путиным выставили на продажу за 10 миллионов рублей

Мистическую картину с Владимиром Путиным выставили на продажу за 10 миллионов рублей

Художник считает, что цена за его работу слишком скромная

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4 комментария

Приобрести картину можно за 10 миллионов

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Конный портрет президента России Владимира Путина выставили на продажу в Москве за 10 миллионов рублей. Автор — известный в Волгограде художник, почетный гражданин города и области Владислав Коваль. V1.RU узнал у него о том, как создавалось полотно и почему за него назначили такую цену.

По словам художника, его творение «Президентский штандарт» не только содержит глубокую идею о богоизбранности действующего президента, но и напоминает зрителю о необходимости возвращения страны к монархической форме правления.

Владимир Путин на холстах художника далеко не впервые: первый раз он стал героем картин в 2005 году, а новая работа — прямое продолжение первого произведения.

— Первая картина, созданная мною в 2005 году, называется «Путь России». Вторую, «Президентский штандарт», я начал писать в 2017-м. И дата эта была выбрана не случайно. Тот год — столетие с момента, как Россия осталась без царя, — рассказывает Владислав Коваль. — И я писал работу темперой на холсте в течение пяти лет. Параллельно, конечно, создавал и другие произведения. Но «Штандарт» стал порывом вдохновения.

Финансовую выгоду художник не ищет

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Картину с Путиным художник называет мистической

Путин на «Президентском штандарте» и на «Пути России» в одном и том же образе. В белой рубашке и верхом на белом же коне. Правда, фоном последней работы стали герб и триколор. По словам художника, в каждой детали скрыты сакральные смыслы.

— После того как в России свергли царя, страна пошла по другому пути развития. По своей природе я монархист и считаю, что без царя-батюшки мы ничего не достигнем, — рассуждает Владислав Коваль. — Мы должны возвращаться к конституционной монархии по примеру Великобритании. Царь будет поддерживать в нас традиции и дух дворянства. На полотне я создал аллегорию на Апокалипсис Иоанна Богослова. Тот, кто на белом коне, несет в себе идею Победы. Имя его — Владимир Владимирович Путин; это тот, кто будет владеть миром. Ему предназначено спасти Россию. Еще он рожден 7 октября. А это день святого Владислава Сербского — мой день.

Картина «Путь России», 2005 год

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Картину «Президентский штандарт» Владислав Коваль называет мистической.

— Тут видна корона, которая венчает герб. Владимир Путин приобщен к ней. Вся власть в его руках — он венценосный, — рассказывает художник. — Из гривы коня виден лук. Это вновь отсылка к всадникам апокалипсиса Иоанна Богослова. С достигнутой победой у Владимира Путина будет идея вернуть русским городам их исконные имена: Царицын, Екатеринодар, Симбирск и Вятка. Если первоначальные буквы сложить, то получится «Це свято». Возвращение русским городам их исконных имен — святое дело. Картина мистическая. Но ее поймут только через многие годы.

При этом Владислав Коваль утверждает, что финансовая сторона жизни его не интересует. Прежде всего — духовность.

— Картину я писал в своей мастерской в Волгограде. На проспекте имени этого Ленина, который даже в Царицыне ни разу не был, — рассказывает художник. — Затем я подарил работу своему арт-директору Константину Кузьмину. Он выставил ее на продажу. Сам я свои картины никогда не продаю. В мою мастерскую приходят люди и возвращаются просветленными.

Также Владислав Коваль сказал, что обозначенная цена в 10 миллионов рублей, по его мнению, весьма скромна и не отражает истинной ценности картины. Но по его словам, приобрести полотно намереваются уже несколько человек, и не исключено, что в ходе торгов цена картины может достигнуть 20 и более миллионов рублей.

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Картина Владимир Путин Художник Владислав Коваль
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Комментарии
4
Гость
2 часа
Дон купит на наши деньги.
Гость
2 часа
В Великобритании нет конституции, нет там и конституционной монархии. Монархия там парламентарная.
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