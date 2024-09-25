Стал актером в 9 лет и играл злодейские роли: как жил и чем запомнился Роман Мадянов

Актерскую карьеру Роман начал с 9 лет Источник: «По щучьему велению», режиссер Александр Войтинский, студии: «Глобус-фильм», CTB











Российский актер театра и кино, заслуженный артист России Роман Мадянов скончался сегодня, 25 сентября. Ему было 62 года. О смерти артиста сообщила его коллега Екатерина Стриженова. Также информацию подтвердили в кинокомпании «Централ Партнершип».

В компании выразили соболезнования родным актера Источник: Централ Партнершип / Vk.com











Из ближайшего окружения актера первое воспоминание прозвучало от сына — Романа Мадянова-младшего. Он поделился последним разговором с отцом.

— Последний раз говорил о своем скором выздоровлении, о том, что сможет справиться с раком. Но судьба распорядилась иначе, — приводит слова сына Мадянова Starhit.ru.

Коллеги Романа вспоминают его с теплотой. Актер Михаил Горевой поделился с MSK1.RU благодарностью к умершему учителю.

— Рома старше меня на несколько лет, но я его воспринимал как учителя, потому что я попал в театр Маяковского совсем салагой, а Роман Сергеевич тогда лихо и блистательно на сцене работал в таких ролях. Я ему благодарен всем сердцем. Мало того, он играл в моем спектакле. Как режиссер я родился в том числе и благодаря ему, он в меня поверил. Для меня, конечно, это светлый портал в моей жизни, — рассказал Горевой.

Детство актера

Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. Его родители были творческими людьми: Антонина Мадянова работала библиотекарем, а Сергей Мадянов — режиссером на телевидении. Отец часто брал Романа и его брата Вадима с собой на работу. Однажды в коридоре «Мосфильма» младших Мадяновых заметили и пригласили на эпизодические роли в «Перевод с английского» (вышел в 1972 году). Роман тогда был еще ребенком — ему было всего 9 лет, это была его дебютная роль. За следующий год фильмография артиста пополнилась другими картинками: «Анискин и Фантомас» и «Совсем пропащий». Съемки молодому дарованию приходилось совмещать со школой, после окончания которой он планировал поступить в ГИТИС. Однако с первой попытки сделать этого не удалось, преподаватели театрального искусства не приветствовали абитуриентов с опытом игры в кино. Но уже через год артист стал студентом этого университета.

Актерская карьера

Мадянов окончил ГИТИС в 1984 году, но развивал свою актерскую карьеру, будучи студентом, в Московском театре имени Маяковского. Ему он посвятил почти всю свою жизнь, выступая там до 2023 года. За это время актер сыграл около тридцати ролей в различных спектаклях.

Роман Мадянов часто играл и в кино. Здесь ему доставались роли в основном негативных персонажей. Благодаря своей внешности, он часто играл отрицательных героев: офицеров, которые предали честь мундира, чекистов, «оборотней в погонах», чиновников, которые берут взятки и других нечистых на руку героев.

Актер известен по таким фильмам, как «12», «Левиафан», «СуперБобровы», «Петя по дороге в Царствие Небесное», «Есенин», «Исаев», «Легенда № 17», «Подольские курсанты», «Союз спасения. Время гнева», «Роковые яйца», «Бедная Саша», «Сочинение ко Дню Победы», «Каникулы строгого режима», «Команда мечты», «Одесский пароход», «Зулейха открывает глаза», «Рашн Юг», «Угрюм-река» и другим.

С начала двухтысячных актер начал много сниматься в сериалах, таких как «Солдаты» (он запомнился ролью «Колобка» — Виктора Колобкова), «Штрафбат», «Охота на изюбря», «Гражданин начальник», «Дальнобойщики», «Кодекс чести», «Участок» и других.

Также сообщалось об участии актера в съемках фильма «Монохром». На киностудии «Ленфильм» «Фонтанке» сообщили, что актер всё-таки успел сняться в этой картине и сейчас она находится на стадии пост-продакшн. Также, как видно на скриншоте, фильмы с Романом Мадяновым будут выходить еще некоторое время.

Некоторые фильмы, в которых снимался актер, еще не вышли в прокат Источник: Kinopoisk.ru











Награды

За лучшую эпизодическую мужскую роль Мадянов был удостоен приза на фестивале «Созвездие». В 2007 году Роман Мадянов получил звание лучшего актера на кинофестивале «Золотой орел» за роль декана в фильме «12». Через год он был удостоен премии «Ника», а в 2009 году получил ее повторно за роль полковника Богуславского в фильме «Петя по дороге в Царствие небесное».

Личная жизнь

Роман Мадянов женился довольно поздно, когда ему было 30 лет. Его спутницей на всю жизнь стала коллега по «Маяковке» Наталья. В театре она занималась реквизитом и освещением сцены. Артист долго не обращал внимание на девушку, которая на 7 лет младше его, а когда заметил, влюбился на всю жизнь. В 1992 году пара скромно расписалась. Через год у них родился сын, которого назвали тоже Романом. Артист рассказывал, что ребенок сам выбрал его, когда пинался в животе, будто отзываясь именно на Романа. После рождения ребенка Наталья оставила театральную сцену. Роман Мадянов говорил, что о лучшей супруге и мечтать не может.

От чего умер актер

В начале сентября 2024 года все спектакли с участием Романа Мадянова были отменены. Это решение было принято из-за ухудшения состояния здоровья актера.