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Криминал

Положил в карман больше 2 миллионов: на бывшего заместителя мэра Бадаева завели ещё одно коррупционное дело

Подробности рассказали в Следственном комитете

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Рината Бадаева теперь подозревают в двух коррупционных преступлениях

Рината Бадаева теперь подозревают в двух коррупционных преступлениях

На бывшего заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева завели второе уголовное дело. Первое возбуждено по статье «Получение взятки». Оно стало поводом для задержания и ареста Бадаева в январе этого года.

— В настоящее время следователями совместно с региональным управлением ФСБ России установлена причастность 40-летнего бывшего чиновника к совершению еще одного эпизода преступной деятельности. В декабре 2019 года обвиняемый, находясь в Ярославле, получил от генерального директора коммерческой строительной организации более 2 миллионов рублей за оказание содействия в заключении договора на выполнение проектных и изыскательских работ для нужд города, — пояснили в СУ СКР по Ярославской области.

Расследование уголовных дел продолжается. Сейчас Ринат Бадаев содержится под стражей.

Напомним, суть обвинения по первому уголовному делу в том, что Бадаев предложил юридическому бюро «Ремиз» посодействовать в заключении с ним муниципальных контрактов и своевременной приемке работ на сумму 12 миллионов рублей. За это фирма должна была заплатить чиновнику 10% от суммы договора — 1,2 миллиона. Из этой суммы Бадаев успел получить 390 тысяч рублей.

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Ринат Бадаеввзяткауголовное дело
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