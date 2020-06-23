Положил в карман больше 2 миллионов: на бывшего заместителя мэра Бадаева завели ещё одно коррупционное дело

На бывшего заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева завели второе уголовное дело. Первое возбуждено по статье «Получение взятки». Оно стало поводом для задержания и ареста Бадаева в январе этого года.
— В настоящее время следователями совместно с региональным управлением ФСБ России установлена причастность 40-летнего бывшего чиновника к совершению еще одного эпизода преступной деятельности. В декабре 2019 года обвиняемый, находясь в Ярославле, получил от генерального директора коммерческой строительной организации более 2 миллионов рублей за оказание содействия в заключении договора на выполнение проектных и изыскательских работ для нужд города, — пояснили в СУ СКР по Ярославской области.
Расследование уголовных дел продолжается. Сейчас Ринат Бадаев содержится под стражей.
Напомним, суть обвинения по первому уголовному делу в том, что Бадаев предложил юридическому бюро «Ремиз» посодействовать в заключении с ним муниципальных контрактов и своевременной приемке работ на сумму 12 миллионов рублей. За это фирма должна была заплатить чиновнику 10% от суммы договора — 1,2 миллиона. Из этой суммы Бадаев успел получить 390 тысяч рублей.