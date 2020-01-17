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Криминал

В Ярославле огласили приговор сотруднику ФСИН, избивавшему заключённых дубинкой и ногами

Инспектор отдела безопасности колонии дал показания против своих коллег

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Кадры избиения заключённых попали в интернет

Кадры избиения заключённых попали в интернет

Сегодня в Заволжском районном суде Ярославля приговор по громкому делу об избиении заключённых в колонии услышал сотрудник ФСИН Максим Яблоков.

— Он был признан виновным, и ему было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года, — сообщила официальный представитель суда Ольга Козлова. — Осуждённого взяли под стражу в зале суда.

В конце декабря 2016 года группа осужденных была этапирована в Ярославскую колонию № 1. Там их выборочно избивали сотрудники колонии, если осужденные недостаточно быстро пробегали мимо автозака. Это всё происходило по указанию и при активном участии инспектора отдела безопасности колонии Максима Яблокова.

— Пробегавших осуждённых избивали ногами, кулаками и дубинкой, — сообщили адвокаты «Общественного вердикта».

После задержания Яблоков признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, дав показания против своих коллег.

Накануне прошёл суд по ещё двум фигурантам громкого дела о пытках в колонии. На скамье подсудимых были Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко — сотрудники колонии № 8. По версии обвинения, они участвовали в жестокой расправе над заключенными — прогоняли их по коридору, «ускоряя» ударами.

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криминалпытки в клонии
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
17 янв 2020 в 22:01

А потому что не надо своих сливать.

Анна
17 янв 2020 в 21:37

Моральные уроды!