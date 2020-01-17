В Ярославле огласили приговор сотруднику ФСИН, избивавшему заключённых дубинкой и ногами

Сегодня в Заволжском районном суде Ярославля приговор по громкому делу об избиении заключённых в колонии услышал сотрудник ФСИН Максим Яблоков.
— Он был признан виновным, и ему было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года, — сообщила официальный представитель суда Ольга Козлова. — Осуждённого взяли под стражу в зале суда.
В конце декабря 2016 года группа осужденных была этапирована в Ярославскую колонию
— Пробегавших осуждённых избивали ногами, кулаками и дубинкой, — сообщили адвокаты «Общественного вердикта».
После задержания Яблоков признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, дав показания против своих коллег.
Накануне прошёл суд по ещё двум фигурантам громкого дела о пытках в колонии. На скамье подсудимых были Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко — сотрудники колонии