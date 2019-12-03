«Резали исподтишка»: девушка, пострадавшая в кафе, рассказала, как все произошло

В минувшие выходные в Большом Селе устроили резню. Туда пришли студенты и резали всех без разбора. В эту страшную ночь в клубе оказалась и девушка, с которой мы связались. Девушка еле ушла живой с дискотеки, на которую пришла отмечать свой день рождения. Она попросила сохранить свое имя в тайне, потому что до сих пор боится за свою жизнь. Девушка рассказала о той страшной ночи с субботы на воскресенье, 24 ноября.
— Сначала было все отлично, потом приехала компания людей — человек шесть-семь, парни и девушка с ними, они спустились на танцпол, все было без происшествий, — вспоминает девушка.
Чуть позже, как рассказывает пострадавшая, молодые люди вышли на улицу. Там завязалась драка.
— Никто не понял, что произошло, — вспоминает девушка, — там началась драка. Мы так и не поняли, что произошло и из-за чего началась потасовка. Те, кто приехал, подошли к балкону на улице, где мы стояли, и стали бить всех стоящих там.
После того как парни, которые приехали в клуб, побили местную молодежь, драка закончилась. Девушка вспоминает, что ей показалось, что все успокоилось.
— Прошло минут 40, мы как раз ждали такси, в общем, такси мы так и не дождались, — рассказывает девушка, — они вернулись.
Пострадавшая рассказала, что приехало пять машин, в которых было больше 20 человек. Они забежали с битами, арматурами, ножами, гаечными ключами и стали бить и резать всех без разбора.
— Били все, что было под рукой, стекла летели со всех сторон, пырнули трех человек, — с ужасом вспоминает девушка, — ножами тыкали исподтишка.
После резни, по рассказу пострадавшей, парни выбежали из «Адмирала», сели по машинам и уехали.
— Весь «Адмирал» ушатали: плазму разбили, витрины, столы перевернули, стаканы побросали, — вспоминает она.
Полиция возбудила уголовное дело, один человек задержан. Позже подробности той ночи рассказала директор кафе.