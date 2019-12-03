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Криминал
Резня в кафе

«Резали исподтишка»: девушка, пострадавшая в кафе, рассказала, как все произошло

Молодая девушка пришла отмечать свой день рождения в кафе в Ярославской области и еле ушла живой

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Девушка до сих с ужасом вспоминает о той ночи&nbsp;

Девушка до сих с ужасом вспоминает о той ночи 

В минувшие выходные в Большом Селе устроили резню. Туда пришли студенты и резали всех без разбора. В эту страшную ночь в клубе оказалась и девушка, с которой мы связались. Девушка еле ушла живой с дискотеки, на которую пришла отмечать свой день рождения. Она попросила сохранить свое имя в тайне, потому что до сих пор боится за свою жизнь. Девушка рассказала о той страшной ночи с субботы на воскресенье, 24 ноября.

— Сначала было все отлично, потом приехала компания людей — человек шесть-семь, парни и девушка с ними, они спустились на танцпол, все было без происшествий, — вспоминает девушка.

Чуть позже, как рассказывает пострадавшая, молодые люди вышли на улицу. Там завязалась драка.

— Никто не понял, что произошло, — вспоминает девушка, — там началась драка. Мы так и не поняли, что произошло и из-за чего началась потасовка. Те, кто приехал, подошли к балкону на улице, где мы стояли, и стали бить всех стоящих там.

После того как парни, которые приехали в клуб, побили местную молодежь, драка закончилась. Девушка вспоминает, что ей показалось, что все успокоилось.

— Прошло минут 40, мы как раз ждали такси, в общем, такси мы так и не дождались, — рассказывает девушка, — они вернулись.

Пострадавшая рассказала, что приехало пять машин, в которых было больше 20 человек. Они забежали с битами, арматурами, ножами, гаечными ключами и стали бить и резать всех без разбора.

— Били все, что было под рукой, стекла летели со всех сторон, пырнули трех человек, — с ужасом вспоминает девушка, — ножами тыкали исподтишка.

После резни, по рассказу пострадавшей, парни выбежали из «Адмирала», сели по машинам и уехали.

— Весь «Адмирал» ушатали: плазму разбили, витрины, столы перевернули, стаканы побросали, — вспоминает она.

Полиция возбудила уголовное дело, один человек задержан. Позже подробности той ночи рассказала директор кафе.

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криминалрезнядрака
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КОММЕНТАРИИ (5)

сол.25
3 дек 2019 в 21:59

Так выходит местная молодёжь всех порезала? А студенты причём?

Гость
3 дек 2019 в 21:23

Полиция пусть ищет. Пусть всех посадят кто с ножами приехал.

Налим
3 дек 2019 в 21:17

В 80 года такое вряд ли прокатило. Было много парней и мужиков разного возраста в селах и достаточно много прошедших армию,и кстати не мало из афганистана. Милиция была не зашуганная сверху и достаточно патриотична к своим. Сейчас полиция просто боится жестко ответить -перлы Нургалиева, сдвиг работы полиции в политическую часть , бумажные завалы,кастовость и коррупция в высших рядах привело к созданию боязливых и избегающих неприятностей апатичных личностей. С диаспарами работали раньше по другому ,не только законными методами.