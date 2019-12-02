«Никто не думал, что они вернутся с подмогой»: рассказ хозяйки кафе, где устроили массовую резню

В администрации кафе «Адмирал» в Большом Селе, где ночью 22 ноября устроили кровавую резню, прокомментировали произошедшее.
Местные жители говорили, что в заведении нет охраны. И это подтверждает руководство кафе.
— Охраны у нас действительно нет, — рассказала директор кафе Анастасия. — Это же придорожное кафе. О какой охране речь?
Однако, несмотря на это, она рассказала, что в заведении есть тревожная кнопка, которую и нажали во время поножовщины.
— Когда первый раз парни начали выяснять отношения, сотрудники нажали кнопку, — пересказывает директор. — Полиция приехала через 40 минут. Никого не арестовали, потому что к тому времени парни, которые это всё начали, уехали. Полиция приехала и уехала... Никто не ожидал, что через несколько часов зачинщики приедут с подмогой.
После драки в кафе решили не проводить больше дискотеки, а также закрываться в два часа ночи вместо пяти утра.
— Молодежь теперь к нам вообще не приходит, — рассказывает Анастасия. — Но и пойти им некуда теперь. В Большом Селе нет таких заведений, как у нас. Село-то маленькое...
Драка в кафе произошла после того, как несколько приезжих мужчин начали приставать к девушке. Местные парни бросились защищать даму и выгнали настырных ухажеров. Через несколько часов те вернулись с друзьями и устроили резню.