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«Никто не думал, что они вернутся с подмогой»: рассказ хозяйки кафе, где устроили массовую резню

Побоище в Ярославской области началось из-за женщины

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Разборки устроили поздним вечером

Разборки устроили поздним вечером

В администрации кафе «Адмирал» в Большом Селе, где ночью 22 ноября устроили кровавую резню, прокомментировали произошедшее. 

Местные жители говорили, что в заведении нет охраны. И это подтверждает руководство кафе.

— Охраны у нас действительно нет, — рассказала директор кафе Анастасия. — Это же придорожное кафе. О какой охране речь?

Однако, несмотря на это, она рассказала, что в заведении есть тревожная кнопка, которую и нажали во время поножовщины. 

— Когда первый раз парни начали выяснять отношения, сотрудники нажали кнопку, — пересказывает директор. — Полиция приехала через 40 минут. Никого не арестовали, потому что к тому времени парни, которые это всё начали, уехали. Полиция приехала и уехала... Никто не ожидал, что через несколько часов зачинщики приедут с подмогой.

После драки в кафе решили не проводить больше дискотеки, а также закрываться в два часа ночи вместо пяти утра.

— Молодежь теперь к нам вообще не приходит, — рассказывает Анастасия. — Но и пойти им некуда теперь. В Большом Селе нет таких заведений, как у нас. Село-то маленькое...

Драка в кафе произошла после того, как несколько приезжих мужчин начали приставать к девушке. Местные парни бросились защищать даму и выгнали настырных ухажеров. Через несколько часов те вернулись с друзьями и устроили резню.

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резнядракакриминал
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
2 дек 2019 в 22:18

Трусость и жестокость нападение кодлой с ножами характерно для тожеросиян

Гость
2 дек 2019 в 21:53

Если бы им сломали ноги тогда бы они не вернулись а так это типичное поведение для неруских