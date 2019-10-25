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Криминал

Ярославец ударил ножом жену, заставлявшую его выходить на работу

Мужчина просил не сдавать его

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Скандал в семье разгорелся вечером

Скандал в семье разгорелся вечером

В Ярославле суд вынес приговор 48-летнему ярославцу за то, что он ударил жену ножом в живот. 


Летом после длительных поисков мужчина наконец-то устроился на работу и решил дома это отпраздновать. Только его жена это не оценила — женщина начала ругаться, боясь того, что супруг утром не сможет выйти в первый же рабочий день. Мужчина не придумал лучшего способа утихомирить жену, чем несколько раз ударить её ножом в живот. Опомнившись, он сам вызвал скорую.

— До приезда скорой мужчина попросил жену сказать, что на нее напали в подъезде неизвестные, — рассказали в прокуратуре.

Женщина не стала выгораживать мужа. Тогда он сам начал отрицать свою вину, говоря, что частично потерял память, но избежать наказания не получилось.

— Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима, — сказали в прокуратуре. — Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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