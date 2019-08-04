Устроили перестрелку с полицией: выпустили на свободу члена банды, грабившей магазины

Парни вскрывали в основном ларьки с сигаретами. И брали всё, что можно унести
Фото: Александра Савельева
В Ярославле выпустили из СИЗО 21-летнего парня, обвиняемого в налётах на ларьки. В массовых преступлениях обвиняется банда из пятерых ярославцев в возрасте от 19 до 21 года. Однако основное обвинение группе предъявляют по случаю, из-за которого их задержали в феврале этого года — парни вскрывали ларёк на проспекте Дзержинского, а по приехавшим полицейским открыли стрельбу.
— У них с собой был травматический пистолет, они начали стрелять из него в полицейских. В ответ полиция открыла встречный огонь. Свидетели слышали шесть хлопков, — рассказал источник 76.RU. — Среди пострадавших был сотрудник полиции.
Ущерб по тому грабежу составил около 50 тысяч рублей. Однако банде вменяют около 30 вскрытых ларьков и павильонов по Ярославлю, Рыбинску и области. Однако пока следствие работает над поиском доказательств, одного из обвиняемых выпустили на свободу.
— Он обвиняется в совершении одного преступления средней степени тяжести. Суд также учитывает, что в несовершеннолетнем возрасте он был судим и отбывал наказание в местах лишения свободы, судимость не погашена, — говорится в постановлении судьи Дзержинского района.
До ареста у 21-летнего ярославца была работа, а дома его ждут жена и ребёнок. Вместе с ним из СИЗО вышли ещё два участника банды.