Устроили перестрелку с полицией: выпустили на свободу члена банды, грабившей магазины

В Ярославле выпустили из СИЗО 21-летнего парня, обвиняемого в налётах на ларьки. В массовых преступлениях обвиняется банда из пятерых ярославцев в возрасте от 19 до 21 года. Однако основное обвинение группе предъявляют по случаю, из-за которого их задержали в феврале этого года — парни вскрывали ларёк на проспекте Дзержинского, а по приехавшим полицейским открыли стрельбу.

— У них с собой был травматический пистолет, они начали стрелять из него в полицейских. В ответ полиция открыла встречный огонь. Свидетели слышали шесть хлопков, — рассказал источник 76.RU. — Среди пострадавших был сотрудник полиции.

