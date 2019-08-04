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Криминал
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Устроили перестрелку с полицией: выпустили на свободу члена банды, грабившей магазины

В массовых налётах обвиняют пятерых ярославцев в возрасте от 19 до 23 лет

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Парни вскрывали в основном ларьки с сигаретами. И брали всё, что можно унести 

Фото: Александра Савельева

В Ярославле выпустили из СИЗО 21-летнего парня, обвиняемого в налётах на ларьки. В массовых преступлениях обвиняется банда из пятерых ярославцев в возрасте от 19 до 21 года. Однако основное обвинение группе предъявляют по случаю, из-за которого их задержали в феврале этого года — парни вскрывали ларёк на проспекте Дзержинского, а по приехавшим полицейским открыли стрельбу

— У них с собой был травматический пистолет, они начали стрелять из него в полицейских. В ответ полиция открыла встречный огонь. Свидетели слышали шесть хлопков, — рассказал источник 76.RU. — Среди пострадавших был сотрудник полиции. 

Ущерб по тому грабежу составил около 50 тысяч рублей. Однако банде вменяют около 30 вскрытых ларьков и павильонов по Ярославлю, Рыбинску и области. Однако пока следствие работает над поиском доказательств, одного из обвиняемых выпустили на свободу. 

— Он обвиняется в совершении одного преступления средней степени тяжести. Суд также учитывает, что в несовершеннолетнем возрасте он был судим и отбывал наказание в местах лишения свободы, судимость не погашена, — говорится в постановлении судьи Дзержинского района. 

До ареста у 21-летнего ярославца была работа, а дома его ждут жена и ребёнок. Вместе с ним из СИЗО вышли ещё два участника банды. 

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