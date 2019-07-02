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Криминал

Женщина осталась без миллиона 700 тысяч, пытаясь вернуть четыре тысячи за препарат для похудения

Огромные деньги жительница Ярославской области отдала «адвокату»

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Началось всё с безобидного заказа в интернете

Фото: Александра Савельева

В полицию Рыбинска обратилась 40-летняя женщина с заявлением о мошенничестве.

Женщина рассказала, что заказала в интернете препарат для похудения за 4 тысячи рублей, но он ей не помог. Она расстроилась, заказывать дальше и продолжать курс не стала. Женщина почти уже и забыла об этом, но недавно ей позвонил незнакомый мужчина.

— Он представился следователем из Москвы и рассказал, что расследует уголовное дело по продаже данного препарата и якобы заявительнице положена очень большая денежная компенсация, — рассказали в полиции.

Женщине сказали, что необходимо написать заявление в суд на возмещение материального ущерба, но надо заплатить госпошлину — пять тысяч рублей. Затем раздался звонок от мужчины, представившегося адвокатом. Он сказал, что для суда нужно 600 тысяч, но потом ей, конечно, все эти деньги вернут. «Адвокат» также поинтересовался, как женщина хочет отправить ему деньги: на карту или в инкассаторской машине. Потерпевшая выбрала второй вариант.

— После выбора доставки инкассаторской машиной последовало предложение перевести еще денежные средства в сумме 160 и 480 тысяч рублей, — сказали в полиции. — Далее поступил еще один звонок о том, что у машины, которая везёт деньги, проблемы и срочно нужен еще один миллион рублей.

Женщина с мужем назанимали денег у знакомых, взяли кредит и отдали необходимую сумму. Общая сумма, которую супруги отдали, чтобы вернуть четыре тысячи, потраченные на недейственный препарат для похудения, — один миллион 700 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» и устанавливает причастных к преступлению людей.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
2 июл 2019 в 07:12

Вот теперь и похудеет и постройнеет)))) как халявы хотелось

Гость
2 июл 2019 в 07:34

Я конечно много слышал историй про л.... доверчивых людей, но что бы таааак....

2 июл 2019 в 07:25

А все говоря, люди бедствуют, последний без соли доедают.