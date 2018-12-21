Ярославец украл мусорные баки у компании, на которую работал

Компания по вывозу мусора в Ярославле подала заявление в полицию на кражу мусорных контейнеров. С июля по ноябрь у предприятия пропали три металлических контейнера в Красноперекопском районе. Ущерб оценили в 21 тысячу рублей.

Полицейские объявили розыск, и нашли подозреваемого — 25-летнего работника этой же компании.

— Он дал признательные показания. Контейнеры мужчина пытался сдать в пункт приёма металлолома, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за хищение вверенного ему имущества. Работник предприятия может угодить в тюрьму на срок до двух лет за это преступление либо расплатиться штрафом в размере годовой зарплаты.