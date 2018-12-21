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Криминал

Ярославец украл мусорные баки у компании, на которую работал

Что ему за это будет

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Ярославец украл мусорные баки

Фото: Александра Савельева

Компания по вывозу мусора в Ярославле подала заявление в полицию на кражу мусорных контейнеров. С июля по ноябрь у предприятия пропали три металлических контейнера в Красноперекопском районе. Ущерб оценили в 21 тысячу рублей. 

Полицейские объявили розыск, и нашли подозреваемого — 25-летнего работника этой же компании. 

— Он дал признательные показания. Контейнеры мужчина пытался сдать в пункт приёма металлолома, — рассказали в УМВД по Ярославской области. 

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за хищение вверенного ему имущества. Работник предприятия может угодить в тюрьму на срок до двух лет за это преступление либо расплатиться штрафом в размере годовой зарплаты. 

Сейчас в Ярославле работает региональным оператором по вывозу мусора московская компания «Хартия», которая расставляет по городу пластиковые контейнеры. Эти контейнеры то и дело сжигают во дворах. Компания подсчитала свои убытки.

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КОММЕНТАРИИ (1) Обсудить
Гость
21 дек 2018 в 17:48
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Да он же не материально ответственное лицо.
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