Ярославец украл мусорные баки у компании, на которую работал

Ярославец украл мусорные баки
Компания по вывозу мусора в Ярославле подала заявление в полицию на кражу мусорных контейнеров. С июля по ноябрь у предприятия пропали три металлических контейнера в Красноперекопском районе. Ущерб оценили в 21 тысячу рублей.
Полицейские объявили розыск, и нашли подозреваемого — 25-летнего работника этой же компании.
— Он дал признательные показания. Контейнеры мужчина пытался сдать в пункт приёма металлолома, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за хищение вверенного ему имущества. Работник предприятия может угодить в тюрьму на срок до двух лет за это преступление либо расплатиться штрафом в размере годовой зарплаты.
Сейчас в Ярославле работает региональным оператором по вывозу мусора московская компания «Хартия», которая расставляет по городу пластиковые контейнеры. Эти контейнеры то и дело сжигают во дворах. Компания подсчитала свои убытки.
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