18 декабря вторник
СЕЙЧАС -6°С

Сейчас в Ярославле

-6°

пасмурно Ощущается как -10

3 м/с , южный
779мм
85%
Подробнее
usd 66.62
eur 75.38
СЕЙЧАС -6°С
usd 66.62
eur 75.38
Криминал

На М-8 в Ярославской области обокрали АЗС: что вынесли

К делу подключился уголовный розыск

Поделиться

1 638
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Мужчина умудрился отцепить кран и уехать с ним

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области обокрали автозаправочную станцию у трассы М-8. Она находится у деревни Шалаев в Гаврилов-Ямском районе. Полицию вызвали с самой АЗС, где рассказали, что неизвестный умудрился вывезти со станции топливораздаточный кран с одной из стел. Ущерб оценили в пять тысяч рублей. 

За дело взялся уголовный розыск. Задержали подозреваемого 42-летнего жителя Ярославля, который заезжал на эту АЗС. Мужчина признался, что он увёз с собой кран. 

— Он пояснил, что при заправке автомобиля на АЗС заметил один из топливораздаточных кранов, отключенный от подачи топлива, и решил его забрать, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

В полиции возбудили уголовное дело за кражу. 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

КражаАЗС

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (0) Обсудить
Комментировать

По теме

    СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90