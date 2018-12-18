На М-8 в Ярославской области обокрали АЗС: что вынесли

В Ярославской области обокрали автозаправочную станцию у трассы М-8. Она находится у деревни Шалаев в Гаврилов-Ямском районе. Полицию вызвали с самой АЗС, где рассказали, что неизвестный умудрился вывезти со станции топливораздаточный кран с одной из стел. Ущерб оценили в пять тысяч рублей.

За дело взялся уголовный розыск. Задержали подозреваемого 42-летнего жителя Ярославля, который заезжал на эту АЗС. Мужчина признался, что он увёз с собой кран.

— Он пояснил, что при заправке автомобиля на АЗС заметил один из топливораздаточных кранов, отключенный от подачи топлива, и решил его забрать, — рассказали в УМВД по Ярославской области.