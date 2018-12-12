Точка в деле о гибели Анны Даниловой: что показала экспертиза

Похоже, в деле о смерти мамы двоих детей Анны Даниловой можно поставить точку. Источник 76.RU сообщил: это был суицид.



— После комплекса различных экспертиз было доказано, что женщина совершила самоубийство. Одна из ключевых экспертиз - та, что показывает характер ранений, под каким углом, с какой силой были совершены удары. Она позволила доказать, что ножевые ранения женщина нанесла сама себе, — рассказал источник 76.RU.



Официально эту информацию пока не подтверждают.

Это дело взбудоражило весь город в июле этого года. В пабликах стали появляться фотографии миловидной женщины. Её искала мама. Анна вышла из дома и пропала. Вышла налегке, без телефона и документов. Маме сказала, что пойдёт в ближайший продуктовый магазин.

