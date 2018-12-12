Точка в деле о гибели Анны Даниловой: что показала экспертиза

Тело Анны нашли в кустах
Похоже, в деле о смерти мамы двоих детей Анны Даниловой можно поставить точку. Источник 76.RU сообщил: это был суицид.
— После комплекса различных экспертиз было доказано, что женщина совершила самоубийство. Одна из ключевых экспертиз - та, что показывает характер ранений, под каким углом, с какой силой были совершены удары. Она позволила доказать, что ножевые ранения женщина нанесла сама себе, — рассказал источник 76.RU.
Официально эту информацию пока не подтверждают.
Это дело взбудоражило весь город в июле этого года. В пабликах стали появляться фотографии миловидной женщины. Её искала мама. Анна вышла из дома и пропала. Вышла налегке, без телефона и документов. Маме сказала, что пойдёт в ближайший продуктовый магазин.
Спустя несколько дней её тело нашли в кустах по улице Автозаводской. Рядом с окровавленным телом – нож, который, как оказалось, принадлежал самой Анне.
Женщина уже пыталась покончить жизнь самоубийством. Об этом нам рассказывали её мама и бывший супруг. С бывшем мужем у Анны были непростые отношения, они часто ругались из-за детей и даже судились из-за того, с кем они будут жить. Поэтому сначала в смерти женщины подозревали бывшего мужа. Однако сам мужчина, когда узнал о том, что Анна умерла, расплакался.
У Анны остались двое детей. Их отец не рассказал им, что мама умерла. Хоронили женщину в закрытом гробу.
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