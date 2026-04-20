Сын прокурора с дипломом юриста. Авторитетный миллионер бежал в Аргентину — его не могут найти всем миром

Так выглядел бы Александр Горбунов в национальной одежде Аргентины, где нашел временный приют Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Объявленный в международный розыск по тяжкой статье российский миллионер Александр Горбунов известен в первую очередь по ряду громких историй, связанных с силовым захватом активов. Но обвиняют его не в этом, а в причастности к пыткам в колонии для отъема имущества заключенных на сотни миллионов рублей. Пострадавших били, насиловали под видеозапись либо угрожали этим.

Первые обвинения прозвучали еще 10 лет назад, но прежде, чем возбудили дело, Горбунов успел получить гражданство и уехать в Аргентину, а затем и перевезти туда семью. В марте 2026 года в Сети появились фото его «новой жизни» в Латинской Америке, где он сменил имидж и перестал скрываться. Е1.RU рассказывает, в чем именно обвиняют Горбунова, как устроена его бизнес-империя, в каких криминальных и скандальных историях он засветился и что известно о покровителях беглого миллионера.

Сын прокурора

Александру Горбунову 50 лет, он родился и вырос в Екатеринбурге. Его отец работал прокурором, сын тоже окончил юридический институт на факультете, который готовил сотрудников прокуратуры, но по его стопам не пошел и погоны надевать не стал. Парня интересовал бизнес.

Первое время он тесно общался с «афганцами», в конце 90-х сблизился с людьми, входившими в ОПС «Центр» (есть совместные фото и легальный бизнес), которые одними из первых начали практиковать рейдерские захваты. Но потом стал действовать самостоятельно, иногда даже против бывших «центровых».

В нулевые в России были популярны рейдерские захваты под видом спора хозяйствующих субъектов. Для этого нужны были три вещи: силовая поддержка, «крыша» в органах и команда юристов.

Александр Горбунов имел юридическое образование и связи в органах, в том числе среди следователей (со многими он вместе учился и, по слухам, до сих пор на короткой ноге). Он быстро стал владельцем ряда предприятий и баз. Их общая стоимость исчислялась миллиардами. Претензий к нему, которые закончились бы уголовными делами, до последнего времени у местных силовиков не было. За исключением одного случая: в начале нулевых он получил небольшой срок за стрельбу и избиение оппонента на парковке.

От первого брака у него есть дочь, сейчас он женат второй раз. Люди, входившие в окружение бизнесмена, характеризуют его как надменного и жадного человека, но при этом отмечают его ум, выдающиеся организаторские и лидерские способности.

Бизнесмену принадлежала база, ставшая центром громкого скандала. На имущество стоимостью сотни миллионов написали дарственную в колонии. Также он владеет и другими складскими площадками, сетью заправок, долями в крупных предприятиях и заводах. Имя Горбунова СМИ связывали с силовыми захватами оптовых рынков, овощебазы и ТЦ. В то время никаких уголовных дел против него не возбуждали, всё считалось законным. В МВД это называли спором хозяйствующих субъектов.

Захват «Екатерининского привоза»

Владельцем крупнейшего на Урале рынка в нулевые был Владимир Кичаев, а директором — Сергей Харлов, который позже стал другом и бизнес-партнером Горбунова.

В начале нулевых Кичаева обвинили в организации заказного убийства. В деле был засекреченный свидетель, который дал против него показания. Несколько месяцев бизнесмен провел в СИЗО и, по слухам, под давлением подписал некоторые бумаги.

Как на самом деле было, теперь уже достоверно не узнать: Кичаев мертв. Но похожую схему впоследствии провернули с Дмитрием Чупраковым, владельцем крупной продуктовой базы: возбуждение уголовного дела — арест — давление — передача доли — прекращение дела.

Удивительным образом совпало, что, пока Кичаев был в СИЗО, Горбунов со своей командой и силовой поддержкой зашел на рынок и, используя определенные юридические зацепки и спорные моменты, замкнул управление на себя.

В итоге актив навсегда перешел к Горбунову. Уголовное дело Кичаева развалилось: прекратили за отсутствием состава преступления. Тот попытался через суд оспорить действия Горбунова и вернуть себе рынок, но через короткое время погиб в ДТП при загадочных обстоятельствах. По мнению его вдовы, это могло быть спланированным убийством, а не несчастным случаем.

Захват КОРа

Команда Горбунова помогала сменить руководство и на Кировском оптовом рынке — одном из старейших и крупнейших в регионе.

С 2009-го по 2012-й предприятие лихорадило: внезапные смерти дольщиков, мутные схемы по распределению их пакетов акций, фиктивные иски для вывода активов, суды по этому поводу. За ценный актив боролись два бывших партнера, один из которых был судим. В итоге контроль над объектом получил один из них, назначив директором Валерия Арсенчука.

Однако проигравшая сторона не смирилась. В мае 2012 года бывший владелец вместе с экс-гендиректором завел на предприятие свой ЧОП — посетителей и арендаторов эвакуировали, а здание оцепили вооруженные люди, не пуская новое руководство.

9 июля люди нового директора силовым путем выгнали оппонентов, захватив все кабинеты, включая бухгалтерию. Бывшие владельцы заявляли о рейдерском захвате. На месте, помимо Арсенчука, заметили Александра Горбунова с крепкими ребятами.

По словам свидетелей тех событий, команда Горбунова предоставила бойцов и помогла перехватить контроль над спорным объектом. В обоих случаях полиция заняла выжидательную позицию, назвав происходящее спором хозяйствующих субъектов.

Захват ТЦ «Белка Маркет» и овощебазы № 4

В этом торговом центре столкнулись интересы семьи бывшего вице-мэра Виктора Контеева, чья семья владела объектом, и нового управляющего — Павла Розенталя. Последний получил права на объект в ходе банкротства компании-собственника.

В июне 2019 года несколько десятков молодых мужчин ворвались в ТЦ, оттеснили контеевских и поставили управляющим Розенталя. Последний тогда заявил в СМИ, что выполнял решение суда и воспользовался услугами ЧОП. Однако, по словам очевидцев, среди бойцов заметили Александра Горбунова и людей, близких к одной из местных группировок.

Оппоненты Розенталя заявили, что произошел незаконный силовой захват. Но полицейские по итогам проверки не нашли признаков самоуправства.

Виктора Контеева обвинили в тяжких преступлениях: вымогательствах, причастности к заказным убийствам, покушении на убийство. Вице-мэра приговорили к 20 годам заключения. Он вышел на свободу по УДО в 2025 году, проведя в колонии 13 лет, 8 месяцев и 4 дня. В первые же часы на воле, стоя с небольшим пакетом у дороги, в интервью E1.RU он сделал заявление, что невиновен, а дело было сфабриковано. Контеев и его представители долгое время боролись с предпринимательницей Татьяной Русиной и ее наследниками за контроль над ООО «Продовольственная база № 4», ТЦ «Белка Маркет» и связанными с ними предприятиями. На протяжении десятка лет объекты переходили то в одни, то в другие руки.

В бесконечных войнах за легендарную овощебазу № 4 Александр Горбунов отметился на стороне Татьяны Русиной и ее наследников, которые получили объект на ответственное хранение после ареста и приговора Контееву. Как писали СМИ в 2017 году, он дал отпор новой конкурсной управляющей, приехавшей на овощебазу для инвентаризации (объект был банкротом), не позволил зайти чужому ЧОПу и сам вел с ней переговоры. Пройти разрешили лишь самой управляющей и ее юристам, которых везде сопровождали крепкие ребята. Но необходимые документы, чтобы управлять и реализовывать имущество, они не получили.

Полиция по заявлению Макаровой проводила проверки и отчитывалась о них в СМИ, но в конечном счете всё так же свелось к спору двух хозяйствующих субъектов. А саму базу после банкротства выкупил миллиардер Виталий Кочетков (о нем дальше).

Бизнес-империя, отношения с ОПС «Уралмаш» и «Центр»

Александру Горбунову принадлежит и доля в 19,8% в «Верх-Исетском Торговом центре — плюс», более известном как Птичий рынок. Еще 25% актива находится в собственности «Европейско-Азиатской Компании», учредителями которой выступают первые лица легендарного ОПС «Уралмаш»: Сергей Терентьев, Сергей Воробьев и Игорь Маевский.

Еще 29,2% «Птички» владеет Вадим Кузьменко — хозяин КОРа, которому Горбунов помогал отстоять рынок. Кузьменко считался человеком из окружения миллиардера Виталия Кочеткова. Также Горбунов владеет «Охотхозяйством Светлое» и компанией «Квестор». 100% долей в этих предприятиях перешли ему от Игоря Маевского.

Еще Горбунов является единоличным владельцем компании «СтройОптТорг», через которую контролирует ТК «Академический» (популярный торговый центр в спальном районе) и фирму «Орбита», которой принадлежит крупное офисное здание со складскими помещениями. Ему принадлежит бильярдный клуб, две заправочные станции и еще ряд более мелких компаний.

Александр Горбунов и Виктор Киселев (справа) на пару владеют бойцовским клубом «Ратиборец» Источник: читатель E1.RU

Все силовые захваты требуют так называемой боёвки — крепких спортсменов, готовых сражаться за деньги. Тот, кто мог выставить больше опытных бойцов одновременно, и побеждал в противостоянии. Некоторые спортсмены могли как наемники представлять то одну, то противоположную сторону. Вопрос был только в цене.

Согласно базе данных «Контур.Фокус», Горбунов владеет 50% бойцовского клуба «Ратиборец». Создателем клуба был Герман Гардт (умер в 2021 году), авторитетный бизнесмен и тренер, один из организаторов нашумевшей криминальной сходки, также известный как Гера ЖБИ.

Именно воспитанников Гардта часто видели на силовых захватах, проводимых Горбуновым, с их помощью контролировался и рынок нелегальных парковок, который был интересен Горбунову.

На пару с Горбуновым еще 50% «Ратиборца» владеет бизнесмен Виктор Киселев, известный как Витя Кисель и засветившийся на знаменитой фотографии основателей ОПГ «Центр» вместе с Мишей Кучиным, Сергеем Горшуновым и человеком, которого постоянно путают с экс-губернатором.

Слева вверху — Виктор Киселев рядом с Михаилом Кучиным, в красной футболке внизу — Сергей Горшунов Источник: книга «Ловцы банд. Место встречи…»

Убийство Пшенникова

В 2006 году застрелили Валерия Пшенникова, перепутав его с сыном-бизнесменом. За убийство осудили авторитета Александра Булакова по прозвищу Булка (еще одного участника группировки оправдали, а третий сбежал на Украину).

У Сергея Пшенникова было свое ИП и несколько парковок. Он стал жертвой передела собственности и был вынужден отдать бандитам свои парковки, но продолжил бороться за них в правовом поле. Доказывал незаконность захвата, писал жалобы в администрацию и прокуратуру. С ним решили расправиться. В июле 2006 года бандиты забили мужчине «стрелку», после которой убили его отца.

У Сергея с отцом были одинаковые машины. Киллеры были уверены, что на машине уехал сам бизнесмен. Они отследили Subaru до подъезда. Булаков стоял между этажами у окна и, как только увидел подъехавший автомобиль, побежал вниз. Водитель потянул дверь подъезда, и прогремел выстрел. Пуля попала в лицо и вышла через затылок, Валерий Пшенников погиб на месте.

На суде свидетели заявили, что Булаков тесно связан с Александром Горбуновым, который крышевал его. Вместе они занимались парковочным бизнесом, из-за которого и произошло убийство. Об этом свидетель рассказал на суде. Но сам Горбунов через своих адвокатов опровергал эту информацию.

Александр Булаков (Булка) неоднократно сидел за мошенничество, рейдерство и подделку документов. Получил срок по делу о захвате Шарташского рынка в 2006 году. В 2022-м был осужден за убийство в 2000-х предпринимателя Пшенникова, который не хотел отдавать преступникам свои парковки. Летом 2025 года ему дали еще 10 лет за вымогательство в ИК-2. Свою вину он не признал.

Отъем базы на Комсомольской

Тот же Александр Булаков оказался связан с вымогателями из ИК-2. Организованная группировка под крышей коррумпированных силовиков пытала и истязала заключенных, требуя переписать имущество и бизнес.

В 2017 году после скандала с убийством заключенного на скамье подсудимых оказались только пять активистов ИК-2 и бывший заместитель начальника учреждения Михаил Белоусов. Все они получили от четырех до шести лет колонии за истязание и насильственные действия в отношении заключенных. Пытки и изнасилования были поставлены на поток и фиксировались на камеру телефона. С помощью таких изуверских методов злоумышленники получали колоссальную прибыль, исчисляемую десятками и сотнями миллионов рублей, однако тех, кто был наверху этой пирамиды, так и не нашли. Первые заявления от потерпевших поступили еще в 2013 году, но долгое время эти дела не расследовались. Лишь после ухода с постов некоторых высокопоставленных силовиков дело сдвинулось с мертвой точки. В 2022 году, несмотря на серьезное противодействие, начались задержания.

Самыми известными пострадавшими от вымогателей оказались Михаил Клок и Дмитрий Чупраков — владелец и совладелец базы на Комсомольской. Они рассказали, как в ИК-2 их привязывали и избивали палками, угрожали сексуальным насилием, лили воду через полотенце на лицо, пока они не начинали захлебываться.

В итоге они прямо в колонии переписали на указанного человека базу стоимостью в сотни миллионов по договору дарения. Затем база перешла к бизнесмену Александру Горбунову. Он до сих пор судится за нее в арбитраже.

«Горбунов ранее предлагал мне и Клоку продать базу, но Клок отказался. Тогда Горбунов сказал, что для него это шахматная партия и он всё равно получит ее. Потом по базе организовали долги и обанкротили ее. В итоге Горбунов через торги, которые организовал сам, завладел ею и теперь является собственником», — рассказал Дмитрий Чупраков.

Дмитрия признали потерпевшим по делу о вымогательстве «Базы на Комсомольской» Источник: Евгений Кошек / E1.RU

По словам свидетеля и потерпевшего Валерия Поварова, который также прошел ИК-2, для изнасилований были приспособлены специальные станки, к которым привязывали человека, всё снималось на видео.

«Пацанов [насиловали] прямо при мне практически, в душевой. Или на второй этаж к себе водили активистов. Во время обысков в ИК-2 [после штурма спецназом и уголовного дела] была изъята куча фотографий. У этих активистов целые комнаты были набиты спортивными костюмами, телевизорами, компьютерами», — рассказал Поваров.

В суде пострадавшие заявили, что активное участие в пытках и вымогательстве принимал уже знакомый нам криминальный авторитет по прозвищу Булка — Александр Булаков. Дело по нему выделили в отдельное производство и приговорили к 10 годам. По словам свидетелей, он тесно общался с Александром Горбуновым и получал от него указания.

Связаться с самим Горбуновым и узнать его мнение на этот счет не удалось.

На видео Михаил Клок пишет дарственную на базу в присутствии нотариуса прямо на территории исправительной колонии № 2 Источник: читатель E1.RU

Обыски и заочный арест

30 марта 2023 года следователи СК в сопровождении оперативников ворвались в квартиры и коттеджи Александра Горбунова.

Обыски провели в трех его квартирах и в коттедже. Последний адрес интересен тем, что расположен на территории воинской части, куда простому человеку сложно даже просто зайти, не говоря уже о строительстве недвижимости, как получилось у Горбунова.

По адресам нашли много оружия, но оно оказалось легальным. В том числе был найден наградной пистолет от президента одной из бывших республик СНГ. Самого же бизнесмена допросить не удалось. По неофициальным данным, он незадолго до этого покинул страну и перевез всю семью.

В итоге, когда в 2025 году против миллионера все-таки возбудили уголовное дело по факту вымогательства, задержать его не удалось. Горбунова объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Фото Горбунова появилось в базе разыскиваемых лиц Источник: читатель E1.RU

«Хотя свидетели и потерпевшие сразу указывали на Горбунова как на организатора и выгодоприобретателя, долгое время (с 2013 года) он почему-то никак не фигурировал в уголовном деле», — рассказывал E1.RU один из собеседников.

По словам источников из числа окружения бизнесмена, как только над ним начали сгущаться тучи, он благополучно перебрался в Аргентину, получил гражданство этой страны и живет теперь там.

«Живет в кайф»

По последней информации, пока миллионера Александра Горбунова ищет Интерпол, он, не особо скрываясь, живет с семьей в Аргентине, при этом от российского гражданства и бизнеса он не отказался.

На фото, оказавшихся в распоряжении E1.RU, Александр Горбунов празднует свое 50-летие. Он сильно похудел и сменил стрижку.

По словам наших источников, это фото сделано в Аргентине на праздновании дня рождения Горбунова Источник: читатель E1.RU

«Друзья приехали к нему в Аргентину в конце декабря 2025 года на празднование его дня рождения. Отметили хорошо. Он там не бедствует, всё у него путем, семью успел перевезти еще до возбуждения дела. На Урале у него остался бизнес и доверенные лица, через которых он действует», — рассказал E1.RU осведомленный источник.

Александр (он на фото слева) посещает православную церковь в Аргентине Источник: читатель E1.RU

Находясь в розыске, неприкасаемый Александр Горбунов продолжает управлять своей бизнес-империей через доверенных лиц. Также его волю доносит команда юристов, оспаривающих враждебные для бизнесмена иски и постановления.

В начале апреля появилась информация, что следы Горбунова отыскались в Парагвае. Однако его не арестовали, а лишь затребовали от российских правоохранительных органов документы, подтверждающие его вину.

Задержание подручных Горбунова

Неудача с Горбуновым не остановила запоздавший на 10 лет маховик правосудия. Были задержаны бизнесмены Василий Агафонов и Александр Комельков. Оба они, по версии следствия, имели отношение к вымогательству у заключенных.

По словам потерпевшего по делу о вымогательстве Алексея Шестакова, в 2013 году он приехал в офис Александра Горбунова для разговора. Там его стали принуждать безвозмездно отдать свою часть базы на Комсомольской.

«Агафонов и еще бойцы держали меня, а Горбунов бил. Используя свои связи, грозили сфабриковать уголовное дело и отправить в печально известную ИК-2, где в то время пытали и насиловали людей. Прямо в офисе угрожали изнасиловать, стали тащить. Я понимал, что эти угрозы реальны, потому что видел, что происходило вокруг. Того же Чупракова арестовали по надуманному делу, хотя его даже в городе не было в тот момент. Я подписал документ и чистые листы», — рассказал E1.RU Алексей Шестаков.

Авторитетный Василий Агафонов известен как бывший боксер, а также доверенное лицо и телохранитель Александра Горбунова. Также Агафонов считался старшим в бригаде спортсменов Романа Короткова, осужденного за вымогательство и крышевание похоронщиков в Сысерти. Также Василий Агафонов проходил по делу жестокого избиения бизнесменов вместе Артемом Нефедовым. Его называли в числе тех, кто приходил и угрожал, но осудили в итоге только Нефедова.

Василий Агафонов вину не признает Источник: Евгений Кошек / E1.RU

Комельков же проходит по делу другого потерпевшего — бывшего заключенного ИК-2 и экс-директора ЧОП «Гюрза» Валерия Поварова.

По его словам, дети передали Комелькову один миллион рублей, а другое имущество и бизнес потом забрали «по беспределу». В деле имеется серьезная доказательная база: ряд показаний свидетелей и даже аудиозапись, где звучат требования передачи денег.

«С 2013 года я добивался возбуждения этого дела и только в 2025 году добился этой справедливости. Я уже думал, что Бог от меня отвернулся. Тринадцать лет назад группа лиц из бандитов под прикрытием коррумпированных сотрудников сфабриковала на меня уголовное дело. Целью был отъем активов, имущества, финансовых средств. Некоторые из них сейчас в розыске (скорее всего, имеется в виду Александр Горбунов. — Прим. ред.)», — сообщил суду Валерий Поваров.

Как рассказал Валерий Поваров, пока он сидел за решеткой, у его семьи вымогали деньги Источник: Евгений Кошек / E1.RU

Фигурирующие в показаниях свидетелей правоохранители Дмитрий Г. и Константин С., которые, согласно допросам, крышевали этот бизнес по отъему имущества и вымогательству, построили успешную карьеру в Москве и сейчас уже на заслуженной пенсии. Они по какой-то неизвестной причине пока не привлекались и не имеют никакого статуса в уголовном деле.

Таинственный покровитель

Как рассказал E1.RU осведомленный источник, задержание близких к Горбунову бизнесменов — лишь одно звено в длинной цепи преступлений, наверху которой находится влиятельный олигарх, до последнего времени остававшийся в тени. В связи с этим в ближайшее время планируется возбуждение нового уголовного дела — за занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

«Это лицо имеет отношение к целому ряду вымогательств, совершенных на протяжении нескольких десятков лет. Это широко известный и очень богатый бизнесмен, стоявший за чередой рейдерских захватов и убийств. Ему подчинялось несколько бригад. Обладая обширными коррупционными связями и имея влияние на властные структуры региона, он решал все проблемы с силовиками вплоть до настоящего времени. Сейчас он использует свои коррупционные связи в органах, чтобы помешать возбуждению дела по ст. 210.1 УК РФ. Однако за развитием ситуации уже наблюдают в центральном аппарате ФСБ», — рассказал E1.RU осведомленный источник.