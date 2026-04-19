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Криминал Снимался в сериале «След». Что известно об актере Владиславе Бенграфе и его жене, которые зарезали друг друга в Подмосковье

Снимался в сериале «След». Что известно об актере Владиславе Бенграфе и его жене, которые зарезали друг друга в Подмосковье

Пара ругалась всю ночь в квартире

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Что известно об актере Владиславе Бенграфе и его жене Евгении, которые зарезали друг друга в Мытищах | Источник: СК Подмосковья / Max.ru и Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _bengraf_Что известно об актере Владиславе Бенграфе и его жене Евгении, которые зарезали друг друга в Мытищах | Источник: СК Подмосковья / Max.ru и Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _bengraf_

Что известно об актере Владиславе Бенграфе и его жене Евгении, которые зарезали друг друга в Мытищах

Источник:

СК Подмосковья / Max.ru и Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _bengraf_

В воскресенье, 19 апреля, стало известно о трагическом случае, произошедшем в квартире на улице Воровского в Мытищах. Во время ссоры супружеская пара зарезала друг друга. Погибшим оказался актер театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф. MSK1.RU рассказывает, что известно о нем и его жене.

Она хотела подать на развод

Всю ночь 19 апреля из однушки на 16‑м этаже доносились крики, склоки. Соседям было слышно, как молодая пара выясняет отношения. Но возгласы становились всё отчаяннее. Примерно в час ночи люди за стенкой услышали, как девушка стала звать на помощь. Тогда они вызвали полицию.

Наряд правоохранителей, приехавших на место, открыть дверь не смог — она была заперта изнутри. Тогда вскрывать квартиру стали сотрудники МЧС, но спасти супругов не удалось. Их окровавленные тела лежали в прихожей, серьезно обезображенные резаными ранами от ножа.

Квартира супругов

Источник:

СК Подмосковья / Max.ru

Позже стало известно, что в этой квартире погибли 28‑летний актер Владислав Бенграф и его 23‑летняя супруга Евгения Эктова. Владислав ударил жену ножом в шею и грудь, а сам получил смертельное ранение в шею.

По данным телеграм‑канала «База», спусковым крючком ссоры стал разговор о разводе. Инициатором расставания была именно Евгения, которая якобы хотела уйти от мужа. Пара ссорилась давно: у Владислава был сложный период в жизни, он искал в жене поддержки, но случались конфликты из‑за взаимных упреков. Супруги периодически разъезжались, однако девушка прощала мужа, и они снова сходились.

Жили и работали вместе

Владислав и Евгения работали в театре «ФЭСТ» вместе. Он служил актером, а она занимала должность заведующей гримерным цехом. В соцсетях пара часто выкладывала совместные фотографии. Например, в прошлом году Владислав опубликовал трогательный снимок с подписью о том, как сильно его изменила жена и насколько она сделала его жизнь счастливее.

Владислав и Евгения | Источник: Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _bengraf_Владислав и Евгения | Источник: Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _bengraf_

Владислав и Евгения

Источник:

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _bengraf_

«Многие заметили, как я изменился за последнее время. Что же, пришло время приоткрыть небольшую завесу тайны. Всё, что происходит со мной, — заслуга женщины, которая лежит рядом на этой фотографии. Она невероятная и делает мою жизнь невероятно прекрасной. Каждый день я благодарю судьбу за нее и за то, что однажды проводил ее до дома».

Владислав признавался в любви жене публично | Источник: Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _bengraf_Владислав признавался в любви жене публично | Источник: Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _bengraf_

Владислав признавался в любви жене публично

Источник:

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _bengraf_

Сам Владислав Бенграф из Барнаула. Его настоящая фамилия — Владимиров. Ради мечты стать актером он переехал в столицу, где в 2017 году поступил во ВГИК им. С. А. Герасимова. В его фильмографии в основном эпизодические роли, но он был замечен в сериалах «След», «Детективы» и «Гадалка», а также в ряде короткометражных фильмов.

Источник: Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _bengraf_Источник: Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _bengraf_
Источник:

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _bengraf_

Кроме того, Владислав играл в театре. Он выходил на сцену Московского Нового драматического театра, где работал с 2021 года, а также участвовал в спектаклях «Сирано де Бержерак» и «Мафиози» в театре «ФЭСТ».

Источник: Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _bengraf_Источник: Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _bengraf_
Источник:

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _bengraf_

В своем портфолио он описывал себя как трудолюбивого актера, тяготеющего к историческим проектам.

«Трудолюбив, дотошен до мелочей в работе над ролью, находя в персонаже его особенность и индивидуальность. Обладаю хорошей пластикой тела и гибкостью. Нравится работать в характерных, комедийных и трагикомедийных ролях. Хочется сниматься в исторических проектах, приключенческих фильмах и психологических триллерах. В каждой работе мне нравится учиться новым навыкам, тем самым расширяя свои возможности и улучшая качество своего мастерства», — написал он.

Евгения Эктова | Источник: Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ektovamuaЕвгения Эктова | Источник: Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ektovamua

Евгения Эктова

Источник:

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ektovamua

23‑летняя Евгения Эктова была родом из подмосковного Пушкино. Она работала визажистом: собирала образы невест, делала макияж на свадьбы и другие торжества. Образ у Евгении стоил от 15 тысяч рублей, она также проводила обучение по макияжу.

Евгения активно вела соцсети, где публиковала фотографии своих работ и трендовые видео. Одно из последних она записала вместе с мужем Владиславом.

Совместный ролик супругов

Источник:

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ektovamua

Ранее по делу супругов возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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Актер Визажист Убийство Уголовное дело Нож Театр
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Комментарии
5
Гость
20 апреля, 14:16
Молодые, красивые. Но такие разные. И она явно напористее, сильнее психологически, хотя и младше. Жаль, что у него не хватило сил, просто уйти из этих отношений
Гость
19 апреля, 20:27
Любовь до гроба? хорошее дело браком не назовут
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Гость
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