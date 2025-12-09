НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

4 м/c,

южн.

 755мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 76,81
EUR 89,43
Экопроекты российских компаний
Крушение самолета в Ивановской области
«Умные решения»
Кому ждать повестки на военные сборы
Проблема с проездными
Ожидаются морозы
Почему продают Центральный рынок
Как сэкономить на Новый год
Криминал «Выбираешь быть повешенным или тебе отрезать голову?» История маньяка Сергея Головкина, известного как Фишер

«Выбираешь быть повешенным или тебе отрезать голову?» История маньяка Сергея Головкина, известного как Фишер

С 1986 по 1993 год он совершил 11 жутких убийств, за что поплатился собственной жизнью

179
Источник:

Городские медиа

На рубеже 80–90-х годов жители Подмосковья пугали непослушных детей непривычной иностранной фамилией Фишер. Мол, бродит по лесам такой мужчина с наколкой в виде змеи и кинжала и душит детей.

Как выяснится позже, за этим грозным описанием скрывался застенчивый и нескладный зоотехник Сергей Головкин. В детстве он подвергался побоям и унижениям отца, а позже был побит группой подростков. Он стал фантазировать о том, как мстит. Объект мести он проработал до деталей: в его фантазиях это был худой темноволосый парень 12–14 лет, склонный к авантюрам и риску. Уже в юном возрасте стал проявляться садизм Головкина. Сперва по отношению к животным. С 1986 года он перешел на людей.

Фишер не просто душил своих жертв. Он насиловал их, пытал, расчленял, сдирал с них кожу. Как-то раз он даже попробовал человеческое мясо на вкус. А в ходе последнего эпизода заставил одну из жертв смотреть, как всё это он проделывает с его товарищами.

Сколько жертв на счету Головкина было на самом деле, до сих пор никто не знает. Рассказав об 11 случаях, он перестал давать признательные показания. Но и того, что рассказал изувер, было достаточно, чтобы суд приговорил его к смертной казни.

Откуда взялась кличка Фишер и как ловили одного из самых жестоких маньяков в истории России, смотрите в коротком видео.

ПО ТЕМЕ
Никита Егоров
Маньяк Серийный убийца Насильник Сергей Головкин Тру-крайм
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление