«Выбираешь быть повешенным или тебе отрезать голову?» История маньяка Сергея Головкина, известного как Фишер

Источник: Городские медиа

На рубеже 80–90-х годов жители Подмосковья пугали непослушных детей непривычной иностранной фамилией Фишер. Мол, бродит по лесам такой мужчина с наколкой в виде змеи и кинжала и душит детей.

Как выяснится позже, за этим грозным описанием скрывался застенчивый и нескладный зоотехник Сергей Головкин. В детстве он подвергался побоям и унижениям отца, а позже был побит группой подростков. Он стал фантазировать о том, как мстит. Объект мести он проработал до деталей: в его фантазиях это был худой темноволосый парень 12–14 лет, склонный к авантюрам и риску. Уже в юном возрасте стал проявляться садизм Головкина. Сперва по отношению к животным. С 1986 года он перешел на людей.

Фишер не просто душил своих жертв. Он насиловал их, пытал, расчленял, сдирал с них кожу. Как-то раз он даже попробовал человеческое мясо на вкус. А в ходе последнего эпизода заставил одну из жертв смотреть, как всё это он проделывает с его товарищами.

Сколько жертв на счету Головкина было на самом деле, до сих пор никто не знает. Рассказав об 11 случаях, он перестал давать признательные показания. Но и того, что рассказал изувер, было достаточно, чтобы суд приговорил его к смертной казни.