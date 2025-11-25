В Подмосковье накрыли центр, где 20 детей связывали и пытали. Один из подростков в коме

В подмосковной Истре арестовали 29-летнего Виталия Балабрикова, администратора детского реабилитационного центра. Его обвиняют в незаконном удержании 24 детей. По версии следствия, под видом оказания медицинской помощи мужчина с августа по ноябрь этого года пытал, бил и мучил подростков, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию.

«С законными представителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Московской области.

В итоге они довели 16-летнего подростка до реанимации. Его в бессознательном состоянии доставили в больницу. На голове у него были множественные повреждения, также следы избиения на туловище и конечностях. Кроме того, детей, судя по всему, связывали: у подростка на руках и ногах нашли следы ремней. Об этом пишут наши коллеги из MSK1.RU.