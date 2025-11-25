НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Подмосковье накрыли центр, где 20 детей связывали и пытали. Один из подростков в коме

В Подмосковье накрыли центр, где 20 детей связывали и пытали. Один из подростков в коме

Истязания подавали как медицинскую помощь

388
В Подмосковной Истре мучили подростков | Источник: суды общей юрисдикции Московской области / Telegram; Соцсети В Подмосковной Истре мучили подростков | Источник: суды общей юрисдикции Московской области / Telegram; Соцсети

В Подмосковной Истре мучили подростков

Источник:

суды общей юрисдикции Московской области / Telegram; Соцсети

В подмосковной Истре арестовали 29-летнего Виталия Балабрикова, администратора детского реабилитационного центра. Его обвиняют в незаконном удержании 24 детей. По версии следствия, под видом оказания медицинской помощи мужчина с августа по ноябрь этого года пытал, бил и мучил подростков, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию.

«С законными представителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Московской области.

В итоге они довели 16-летнего подростка до реанимации. Его в бессознательном состоянии доставили в больницу. На голове у него были множественные повреждения, также следы избиения на туловище и конечностях. Кроме того, детей, судя по всему, связывали: у подростка на руках и ногах нашли следы ремней. Об этом пишут наши коллеги из MSK1.RU.

Источник:

суды общей юрисдикции Московской области / Telegram

Арестованного Виталия Балабрикова сейчас обвиняют сразу в ряде преступлений. Это статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц, истязании несовершеннолетних, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и незаконном лишение свободы.

Сейчас силовики продолжают работу. Следствие успело предъявить обвинения администратору центра, а также одному из постояльцев. Как уточнила пресс-служба подмосковного СК, 18-летняя девушка участвовала в избиении и истязании подростков.

Также продолжается розыск организаторов этого реабилитационного центра.

Как выяснил MSK1.RU, задержанный администратор работал в центре «Анны Хоботовой». Там он был консультантом-аддиктологом, также указан как «воспитатель». На сайте центра у него несколько сертификатов некой «Школы консультанта» по вопросам зависимости, одно из них он получил 1 октября.

Виталий Балабриков указан как реабилитолог в центре Анны Хоботовой в Москве | Источник: https://annahobotova.centerВиталий Балабриков указан как реабилитолог в центре Анны Хоботовой в Москве | Источник: https://annahobotova.center

Виталий Балабриков указан как реабилитолог в центре Анны Хоботовой в Москве

Источник:

https://annahobotova.center

Аддиктолог — это специалист в области психического здоровья, который занимается диагностикой и терапией различных зависимостей, аддиктивного поведения.

Центр Анны Хоботовой функционирует сразу в нескольких регионах — Москве, Московской области, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

На звонки корреспондента MSK1.RU Анна Хоботова не ответила, в реабилитационном центре также на связь никто не вышел.

Мать Виталия не стала отвечать на вопросы журналистов по телефону. Прочитала сообщения в социальных сетях и заблокировала.

ПО ТЕМЕ
Дмитрий Бондарев
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
