В Подмосковье накрыли центр, где 20 детей связывали и пытали. Один из подростков в коме

В подмосковной Истре арестовали 29-летнего Виталия Балабрикова, администратора детского реабилитационного центра. Его обвиняют в незаконном удержании 24 детей. По версии следствия, под видом оказания медицинской помощи мужчина с августа по ноябрь этого года пытал, бил и мучил подростков, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию.
«С законными представителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Московской области.
В итоге они довели 16-летнего подростка до реанимации. Его в бессознательном состоянии доставили в больницу. На голове у него были множественные повреждения, также следы избиения на туловище и конечностях. Кроме того, детей, судя по всему, связывали: у подростка на руках и ногах нашли следы ремней. Об этом пишут наши коллеги из MSK1.RU.
Арестованного Виталия Балабрикова сейчас обвиняют сразу в ряде преступлений. Это статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц, истязании несовершеннолетних, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и незаконном лишение свободы.
Сейчас силовики продолжают работу. Следствие успело предъявить обвинения администратору центра, а также одному из постояльцев. Как уточнила пресс-служба подмосковного СК, 18-летняя девушка участвовала в избиении и истязании подростков.
Также продолжается розыск организаторов этого реабилитационного центра.
Как выяснил MSK1.RU, задержанный администратор работал в центре «Анны Хоботовой». Там он был консультантом-аддиктологом, также указан как «воспитатель». На сайте центра у него несколько сертификатов некой «Школы консультанта» по вопросам зависимости, одно из них он получил 1 октября.
Аддиктолог — это специалист в области психического здоровья, который занимается диагностикой и терапией различных зависимостей, аддиктивного поведения.
Центр Анны Хоботовой функционирует сразу в нескольких регионах — Москве, Московской области, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.
На звонки корреспондента MSK1.RU Анна Хоботова не ответила, в реабилитационном центре также на связь никто не вышел.
Мать Виталия не стала отвечать на вопросы журналистов по телефону. Прочитала сообщения в социальных сетях и заблокировала.