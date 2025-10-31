113 преступлений, десятки пострадавших и ущерб в 57 млн: суд отправил в колонию бизнес-блогера Аяза Шабутдинова

Перед заседанием Аяз Шабутдинов выглядел спокойным Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Пресненский районный суд приговорил блогера Аяза Шабутдинова к семи годам колонии общего режима по статье о мошенничестве, передают наши коллеги из MSK1.RU из зала заседания. На прошлой неделе, 23 октября, прокуратура Москвы запросила для коуча восемь лет колонии общего режима со штрафом в 15,5 миллиона рублей.

«Признать виновным и приговорить к семи годам колонии общего режима со штрафом в пять миллионов рублей», — сказала судья.

Перед заседанием в коридоре собралась толпа — не все смогли пробраться внутрь. Приговор Пресненский суд выносил в Измайловском суде из-за ремонта в основном здании.

На приговор пришли родственники Аяза Шабутдинова, группа поддержки и некоторые пострадавшие. В коридоре слышались просьбы пустить жену блогера и не создавать давку.

Сам блогер выглядел спокойным, перед заседанием он беседовал с адвокатом. В руках у него была книга — роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Любовь во время чумы».

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Ранее в своем последнем слове Аяз заявил, что полностью признает свою вину и приносит извинения каждому потерпевшему.

«Я выплатил компенсацию всем потерпевшим, которые были готовы ее принять. И также хочу сказать, что не хотел зла, и мои намерения помочь людям были искренними, — рассказал он в зале суда. — Я верю в образование. Моя мама сама преподаватель, работала учителем в школе».

На заседании Шабутдинов вспомнил, что в начале своего пути получил образовательную лицензию.

«Когда я начинал свой бизнес 10 лет назад, мы стали резидентами школы. Мы получили много наград, в том числе от губернаторов республик, они есть в материалах дела, — продолжил блогер. — И сегодня в зале присутствуют студенты, которые довольны обучением, получили результаты и запустили свой проект».

Несколько лет я жил в мире, где деньги стоят на первом месте, где есть безграничное потребление. Главное, чтобы мне было хорошо. Но я никогда ранее не осознавал себя как гражданин. Аяз Шабутдинов блогер

Напомним, Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года. Через два дня основателя «Like центра» арестовали. Блогера обвиняют в 113 эпизодах мошенничества, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Всего по этому делу проходит минимум 80 пострадавших.