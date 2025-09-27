«Первый раз ел человечину через силу»: история самого знаменитого советского людоеда

За этой внешностью обычного, ничем не примечательного человека скрывалась беспрецедентная для советской эпохи жестокость. Ничто в облике Джумагалиева не выдавало монстра, способного на немыслимые злодеяния Источник: материалы следствия; Полина Авдошина / Городские медиа

Алматинский Каннибал, Железный Клык, Сатана — такие прозвища получил самый известный советский людоед Николай Джумагалиев. Его жертвами стали по меньшей мере десять человек, в основном женщины из Казахстана («работал» маньяк по месту жительства). Суд признал его невменяемым и направил на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Но даже стены специализированного учреждения не смогли удержать маньяка. Рассказываем о зловещей биографии преступника, его дерзком побеге и о том, где он находится сейчас.

«Постоянно было несколько девушек»

Детство Николая Джумагалиева в казахстанском селе Узунагач было самым обычным. Он рос единственным мальчиком в семье с тремя сестрами, учился без особых успехов, впрочем, и без проблем. После школы его путь был предсказуемым: железнодорожное училище, а затем работа по распределению.

В 18 лет, как и положено, Джумагалиева призвали в армию. После возвращения на гражданку пытался стать шофером и поступить в университет, но не смог и несколько лет скитался по стране — работал матросом, электриком, бульдозеристом. Ни одна работа не становилась постоянной, ни в одном городе он не задерживался надолго. В итоге он вернулся в родное село и устроился в пожарную часть.

Не складывались у Николая и отношения с противоположным полом. Девушки заглядывались на высокого и крепкого парня, однако сам он относился к ним с плохо скрываемым пренебрежением.

— Я начал половую жизнь с 1970 года, когда мне было 18 лет, и у меня постоянно было несколько девушек. Они меня любили, но я не знаю за что, — рассказывал в интервью Джумагалиев. — В 1977 году я заразился сифилисом от Татьяны П., а в мае 1978-го подцепил трихомоноз от девушки по имени Люба. Одновременно я сожительствовал с Татьяной Я.

«Мясо этой женщины я кушал около месяца»

Джумагалиев считал женщин нечистыми и порочными, как и кубанский душитель Левон Ароян. Поэтому задумал вести на них охоту. Первое убийство он совершил в 1979 году и готовился к нему очень тщательно.

— Охоту я любил всегда, часто ходил охотиться, но на женщину шел в первый раз. Когда я вышел на трассу Узунагач — Майбулак, то увидел какую-то молодую бабу. Она шла одна. У меня внутри всё «заколотилось», и я кинулся за ней. Услышав мои шаги, она обернулась, но я догнал ее и, схватив рукой за шею, поволок в сторону свалки. Она стала сопротивляться, и тогда я ножом перерезал ей горло. Потом я пил ее кровь, — так описывал случившееся убийца.

Опасному убийце удалось избежать расстрела во времена СССР Источник: материалы следствия

В этот момент он заметил проезжающий автобус и лег на землю рядом с убитой. Когда тот пропал из виду, Джумагалиев отогрел руки о тело женщины, после чего раздел и расчленил его.

— Я вырезал у трупа груди вместе с полосками жира, вырезал икры, отделил таз и бедра. Затем все эти части сложил в рюкзак и принес домой. Часть жира я растопил, а часть засолил и кушал как сало, — рассказывал маньяк. — Один раз, прокрутив мясо на мясорубке, даже сделал пельмени. Всё мясо я всегда ел только сам и никого не угощал. Два раза жарил сердце и почки. Мясо тоже жарил. Но оно было жесткое, и готовить его на собственном жиру приходилось долго. Мясо этой женщины я кушал около месяца. В первый раз я ел человечину через силу, а потом привык.

«Свежая кровь очищает душу»

Вскоре правоохранители обнаружили тело первой жертвы. Они возбудили уголовное дело, но найти убийцу не смогли. Эта безнаказанность развязала Джумагалиеву руки. В последующие полгода он совершил еще пять убийств.

— Такое было, что я борюсь с матриархатом, что благородный подвиг совершаю, — откровенничал маньяк с журналистами. — Оздоровлять общество нужно было с этого, так мне казалось… Тяжелая работа, там я не жалел себя, и очевидно, там и началось это. А я когда приехал, я думал, это всё правильно, и не отдавал себе отчета.

Его действия становились всё более дерзкими: людоед не только нападал на женщин по дороге домой, но и проникал в их жилища. Однажды он забрался в частный дом, где лишил жизни мать и дочь, а затем расчленил их тела. Его целью не было изнасилование, он убивал людей с извращенной жестокостью. Людоед объяснял свои поступки так: «Прочитал в одной книжке, что свежая кровь очищает душу».

— В жизни каждого такого убийцы были серьезные провалы в половой жизни, а у подавляющего большинства — подлинные катастрофы, то есть они не состоялись как мужчины, — говорил криминолог и психиатр Юрий Антонян. — Убийца-людоед Джумагалиев испытывал отвращение к половому акту.

«Опасности для окружающих нет»

Внезапно покушения на женщин прекратились. Это произошло потому, что Джумагалиева арестовали — но не за серийные убийства. Спустя полгода после первого нападения на женщину он застрелил своего коллегу-пожарного. Именно это обычное уголовное преступление и прервало на некоторое время череду страшных убийств, а людоеду, который наводил ужас на советских граждан, поставили диагноз «шизофрения».

— Поведение упорядоченное, больной спокойный. Охотно работает в отделении, помогая персоналу. Оснований о его опасности для окружающих у нас нет. Он спокойно может находиться в обществе и наблюдаться в обычной больнице, — так отзывались о нем врачи в лечебнице.

В психиатрической клинике Джумагалиев провел меньше года. После выхода на свободу людоед принялся за старое, и его преступления стали еще более жестокими. Он совершил еще три убийства, одно из которых оперативники раскрыли только 24 года спустя.

«Дикое животное в образе человека»

Роковое убийство людоед совершил, когда находился в компании знакомых. Он заманил одну из собравшихся там девушек в постель, а после этого в приступе садистского экстаза отрезал ей голову, слил кровь в емкость и расчленил. Эту безумную картину застали случайно вошедшие в комнату собутыльники.

— Потом на допросах он рассказывал: «Мне было интересно, как отреагируют мои друзья, когда я им покажу эту голову», — вспоминал руководитель психологической лаборатории Московского областного центра социальной и судебной психиатрии Виктор Гульдан. — Я его спросил, как же они отреагировали. А он ответил: «Их реакция превзошла все мои ожидания: они не могли даже стоять, встали на четвереньки и убежали из квартиры».

Джумагалиев (второй слева) на следственном эксперименте Источник: материалы следствия

Шокированные собутыльники Джумагалиева вызвали милицию. Увидев ее, он сбежал. В горы. Однако скрывался там недолго. Преступника поймали и приговорили. Но не к высшей мере наказания — людоеда снова поместили в закрытую психиатрическую лечебницу. Там он провел 8 лет. А потом, когда врачи решили, что преступник стал менее опасным, сбежал из-под конвоя.

— Он — дикое животное, воплощенное в облике человека. Базисная структура — доминирование самца, закон природы. Он никогда не поймет и не смирится с человеческой жизнью. Джумагалиев — главарь стада, производитель, умный и хитрый, с сильным инстинктом самосохранения. Даже природа на его стороне. Признав невменяемым, ему оставили жизнь. Выжил и сохранил рассудок после пребывания в больнице специального типа, — так характеризовал его ведущий специалист по серийным преступлениям Главного управления уголовного розыска МВД России Евгений Самовичев.

«У него был окровавленный рот»

После побега Джумагалиев залег на дно и скрывался в горах между Казахстаном и Киргизией. Никто не чувствовал себя в безопасности, и по стране поползли слухи, порождая панику. Многие женщины в страхе перестали выходить из дома одни. Почти два года его искали милиция, летчики и дельтапланеристы, позже подключились даже военные.

— Я обратился к командиру военной части, расположенной в одном районе с нами, — вспоминал глава уголовного розыска Иссык-Кульской области Александр Зеличенко. — Он с пренебрежением отказал, и тогда я напомнил ему, что супруги офицеров его казармы считаются самыми красивыми женщинами в округе. Это подействовало. Военные испугались за своих жен.

Пытаясь запутать следствие, Джумагалиев отправил через подставное лицо письмо из Москвы с циничной фразой: «Здесь очень много красивых женщин. Никто не заметит их пропажи». И вместе с этим он расправился еще с одной девушкой. Десятой его жертвой стала актюбинская студентка Гульмирам в 1990 году.

Задержанный Николай Джумагалиев признан невменяемым Источник: материалы следствия

— Я увидел, что шторы во времянке не задернуты, как это делала Гульмирам, а она же была очень стеснительной девушкой, — рассказывал позже сосед, который стал свидетелем преступления. — Свет горел, и я заметил, что в комнате есть посторонний. Я на секунду замешкался, но в это время из домика вышел мужчина примерно 35 лет с ножом в руке и крикнул: «Не подходи, стрелять буду!» У него был окровавленный рот, и он убежал.

«Вопрос по освобождению не стоит»

Уловка с письмом ненадолго отвлекла оперативников, но скрываться дальше было негде. Тогда маньяк инсценировал кражу овец, притворившись нелегальным мигрантом из Китая, потому что надеялся отсидеться за мелкое преступление. Однако Джумагалиева быстро разоблачили и снова поместили в психиатрическую лечебницу.

— Я к нему часто ходил и беседовал с ним прямо в камере. Однажды я принес ему психологический тест на 377 вопросов. Пока он всё это заполнял, я случайно уснул. Потом я проснулся и очень перепугался, но он просто сидел и продолжал делать тест. Я его не интересовал, — вспоминал Виктор Гульдан.

В 1994 году, на фоне политического хаоса после распада СССР, Джумагалиева признали «выздоровевшим» и выпустили. Возвращение маньяка вызвало шок у местных жителей — женщины требовали охраны, мужчины открыто проявляли ненависть. В итоге его окончательно поместили в спецлечебницу.

— Вопрос по его освобождению не стоит, тем более что по результатам судебного рассмотрения в отношении него будет вынесено новое постановление о его дальнейшем лечении, — сообщала тогда казахстанская прокуратура.