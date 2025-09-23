У председателя Совета судей хотят отобрать активы на 9 млрд рублей: он объединился с ОПГ ради бизнеса

Генпрокуратура РФ направила в суд иск против председателя Совета судей Виктора Момотова. Об этом сообщает источник ТАСС.
В иске говорится, что, несмотря на запрет на занятие предпринимательской деятельностью, Момотов участвовал в гостиничном бизнесе на территории Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областей, пишет «Коммерсант».
Уточняется, что председатель Совета судей объединился с владельцем сети отелей Marton Андреем Марченко, который в иске называется «краснодарским представителем криминалитета», и занимался вместе с ним гостиничным бизнесом. Источник ТАСС утверждает, что он фактически является совладельцем сети отелей Marton стоимостью порядка 9 миллиардов рублей.
По данным Генпрокуратуры, председатель Совета судей объединился с криминалом для совместного бизнеса. Речь идет о связи с ОПГ «Покровский» Андреем Коровайко и Олегом Чебановым, которые «сформировали активы за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов».
Генпрокуратура требует изъять почти 100 объектов недвижимости у судьи, зарегистрированных на третьих лиц. Как пишет ТАСС, Момотов нарушал антикоррупционное законодательство. В результате на Марченко и подконтрольных ему лиц было оформлено 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, которые использовались для предоставления гостиничных услуг, размещения банных комплексов и кальянных. Отмечается, что Момотов помог легализовать 11 объектов недвижимости в четырех регионах.
Также он наживался за счет госказны, незаконно взыскав из бюджета Краснодара более 100 миллионов рублей. Помимо этого, председатель Совета судей уклонился от уплаты налогов более чем на 500 миллионов рублей.