У председателя Совета судей хотят отобрать активы на 9 млрд рублей: он объединился с ОПГ ради бизнеса

Виктор Момотов оказался миллиардером Источник: vsrf.ru

Генпрокуратура РФ направила в суд иск против председателя Совета судей Виктора Момотова. Об этом сообщает источник ТАСС.

В иске говорится, что, несмотря на запрет на занятие предпринимательской деятельностью, Момотов участвовал в гостиничном бизнесе на территории Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областей, пишет «Коммерсант».

Уточняется, что председатель Совета судей объединился с владельцем сети отелей Marton Андреем Марченко, который в иске называется «краснодарским представителем криминалитета», и занимался вместе с ним гостиничным бизнесом. Источник ТАСС утверждает, что он фактически является совладельцем сети отелей Marton стоимостью порядка 9 миллиардов рублей.

По данным Генпрокуратуры, председатель Совета судей объединился с криминалом для совместного бизнеса. Речь идет о связи с ОПГ «Покровский» Андреем Коровайко и Олегом Чебановым, которые «сформировали активы за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов».

Генпрокуратура требует изъять почти 100 объектов недвижимости у судьи, зарегистрированных на третьих лиц. Как пишет ТАСС, Момотов нарушал антикоррупционное законодательство. В результате на Марченко и подконтрольных ему лиц было оформлено 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, которые использовались для предоставления гостиничных услуг, размещения банных комплексов и кальянных. Отмечается, что Момотов помог легализовать 11 объектов недвижимости в четырех регионах.