Трупы без голов и море крови. История маньяка, который начал убивать после измены девушки — видео

Источник: Городские медиа

Весной 1981 года небольшой городок Усть-Илимск в Иркутской области содрогнулся от жуткой находки: в заброшенном здании обнаружили обезглавленный труп и море крови. Ее было настолько много, что следователи сразу поняли: где-то есть еще одна жертва.

Второе тело и снова без головы нашли чуть позже, в ста километрах от города. Оба убийства, как стало известно позднее, совершил маньяк Анатолий Майструк. Как его вычислили и почему для его поимки оперативнику пришлось переодеться в женщину, смотрите в коротком видео.

Анатолий Майструк родился на Западной Украине. Его отец Григорий был пособником немцев во время Великой Отечественной войны, поэтому и его самого, и его супругу с детьми в селе Никитинцы не любили и считали предателями. У Анатолия был младший брат Леонид, которого Толе нередко приходилось защищать от травли одноклассников.

После войны отца семейства арестовали, а позже в тюрьму отправилась и мать Анна за кражу еды. Братья Анатолий и Леонид сбежали, чтобы не оказаться в детском доме.

В армии Анатолий проявил себя как отличный боец, но после трагического ДТП, в котором он насмерть сбил школьника, его жизнь пошла под откос. Отсидев четыре года, он уехал в Усть-Илимск, где занялся спекуляцией автомобилями.

В 1981 году городок потрясла новость о двух обезглавленных трупах. Примечательно, что на них не было штанов. Одно тело нашли в заброшенном доме, а рядом с ним — даже не лужа, а целое море крови. Оперативники прикинули, что здесь около 10 литров, тогда как в организме человека не более 5 литров. Значит, где-то было еще одно. Его позже нашли в кювете на трассе.

Еще через некоторое время был найден третий труп, он лежал у дороги между Братском и Тулуном. Оперативники установили, что жертвы были уроженцами Средней Азии и, вероятно, знакомы друг с другом, так как по результатам вскрытия они ели одну и ту же пищу.

Поиски привели к долгим командировкам по республикам, потому что жертвы были обнаружены не только в Усть-Илимске, но и Воронеже и Джамбуле (Казахская ССР). Всех убитых объединяло одно — они были мусульманами. Это дало следствию зацепку, но на след убийцы выйти всё равно не удавалось.

Сильно позже следователи узнали, что Майструка «перемкнуло» после личной драмы. Однажды он пришел со своей подругой к товарищу-узбеку. Они вместе пили чай, всё было хорошо. Майструк решил отлучиться, чтобы сходить в магазин за фруктами, а когда вернулся, то увидел, что этот товарищ лежит в кровати с его девушкой. Она сказала, что парень силой затащил ее в кровать, хотя на самом деле всё было по-другому. Возлюбленная изменила ему.

Майструк был задержан благодаря хитроумному плану: оперативники узнали, что в Усть-Илимске у Анатолия есть любовница. Она рассказала, что у мужчины есть одна привычка: он часто приходил к ней поздно ночью, в коридоре раздевался до трусов, а потом прыгал в кровать и хватал ее за грудь.

Поэтому оперативник Мазитов переоделся в женщину, надел парик, как у любовницы Майструка, и даже сделал накладную грудь. Двое суток опергруппа дежурила в квартире женщины, и лишь на третью ночь Майструк пришел. Маньяк по обыкновению запрыгнул в постель, но его ждал не любовный роман, а милиционер. На допросе он вел себя агрессивно, но, увидев своего брата Леонида, согласился признаться. Изначально он говорил о 28 убийствах, но позже сократил число до восьми.