Мошенники разработали новую схему обмана — теперь они выдают себя за школьных психологов

Мошенники разработали новую схему обмана — теперь они выдают себя за школьных психологов

Аферисты заявляют, что ребенок не прошел обязательное психологическое тестирование

110
Родителям скидывают ссылки на поддельные сайты | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Родителям скидывают ссылки на поддельные сайты

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники начали использовать новую схему — выдавать себя за школьных психологов и рассылать фишинговые ссылки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яну Лантратову («Справедливая Россия — За правду»).

Как рассказала Лантратова, сперва мошенник связывается с родителем школьника через звонок или сообщение, чтобы сообщить, что ребенок не прошел обязательное психологическое тестирование.

«Это звучит убедительно, особенно для тревожных родителей в начале учебного года. Они предлагают срочно „пересдать тест“ по специальной ссылке, которая ведет на поддельный сайт, имитирующий портал „Госуслуги“ или школьный ресурс», — добавила политик.

После того как родители школьников переходят по ссылке на фишинговом сайте, их просят ввести личные данные: паспортные данные, СНИЛС, номера банковских карт, CVV-коды и даже логин с паролем от личного кабинета в банке или «Госуслугах».

После получения данных аферисты либо сразу крадут деньги с карт, либо используют информацию для дальнейших атак: звонят «из банка» и просят подтвердить операцию или угрожают уголовным делом за «утечку данных».

