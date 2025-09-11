Исчезнувшая. Странности в деле о пропаже матери 10-летнего сына, которая зашла в подъезд и исчезла 16 лет назад

Следователи не закрывают дело, надеясь разобраться в таинственной истории, которая захватила умы любителей сложных расследований Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Уже исполнилось 16 лет как в Академгородке Новосибирска бесследно исчезла 28-летняя Ирина Сафонова. 8 сентября 2009 года она попрощалась с молодым человеком, с которым ходила в кино, зашла в подъезд, и больше ее никто никогда не видел. Ирину Сафонову искали, казалось, все: друзья, родственники, милиция, следователи, волонтеры (когда «Лизы Алерт» еще не существовало и в помине) — но всё безрезультатно. Загадочное исчезновение женщины породило массу версий и домыслов, а разгадкой тайны до сих пор болеют энтузиасты далеко за пределами Новосибирска. Криминальный корреспондент NGS.RU Павел Тиунов поговорил с людьми, которые знают почти всё о пропаже Ирины Сафоновой, и выяснил неоднозначные детали поисков, которые раньше широко не освещались.

Зашла в подъезд и пропала

Летом прошлого года дело Ирины Сафоновой, приостановленное из-за невозможности выяснить, куда она всё-таки делась, получило новый толчок. Как это часто сегодня бывает, на загадочную историю обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В июне прошлого года он затребовал доклад о ходе расследования, и в воздухе повисло томное ожидание громких новостей. Новостей нет до сих пор, но расследование продолжается.

За этой дверью квартира Ирины Сафоновой, до которой она так и не дошла ночью 9 сентября Источник: читатель NGS.RU

Следователи до сих пор бьются над решением криминального уравнения с большим количеством переменных. Вечером 8 сентября 2009 года к подъезду дома на улице Демакова Ирину Сафонову подвез Александр Скурихин — старый знакомый, с которым она когда-то училась в одной школе. Пара была в кинотеатре «Победа», смотрела фильм «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино. Попрощавшись со Скурихиным, Ирина Сафонова зашла в подъезд и пропала. Дома ее не дождался 10-летний сын.

Поездка в кинотеатр, подъезд, прощание. Молодого человека, разумеется, задерживали, допрашивали, как это умеют и практикуют силовики, но он прошел все тесты на полиграфе. Помочь в расследовании могла любая зацепка, обнаруженная в ходе масштабных поисков Ирины. И такие, судя по всему, были.

Поисковая группа

Новосибирец Владимир уверяет, что никакого отношения ни к Ирине Сафоновой, ни к Александру Скурихину не имел, а на таинственную пропажу женщины среагировал после публикации на NGS. Впечатленный загадкой странного исчезновения, он связался с братом пропавшей — Ильей Кошкаровым и предложил ему помощь в поисках.

«Пару дней мы сидели на форумах, на NGS уже пошла волна хорошая, на Академорг (популярный форум жителей Академгородка. — Прим. ред.), появилась группа „ВКонтакте“», — говорит Владимир.

По его словам, в организацию поисков активно включились брат Ирины Сафоновой Илья Кошкаров, Александр Скурихин, его товарищ Владислав Минин и знакомый последнего. Скурихин, уверяет Владимир, первые дни активно обсуждал пропажу женщины на форумах, остальные в составе небольших групп по 5–10 человек прочесывали ближайшие чердаки, подвалы, гаражи, погреба и т. д. Первую масштабную поисковую операцию под руководством силовиков, в которой поучаствовали около 50 человек, провели через несколько дней после того, как было возбуждено уголовное дело.

«Не было четкой определенности, что искать. То есть кто-то искренне считал, что ищем тело, а кто-то считал, что ищем вещи», — отметил Владимир.

Известно, что на момент пропажи у Ирины Сафоновой была с собой сумка, в которой лежали паспорт, ключи от дома, документы на машину и телефон — слайдер Nokia. Определить геопозицию гаджета тогда не было возможности. Детализация соединений мобильного устройства показала, что в ночь пропажи Сафоновой Александр Скурихин послал ей два СМС-сообщения, но ответа не было.

В ночь на 9 сентября в лифте подъезда были найдены ключи от квартиры, принадлежавшие Ирине Сафоновой. Их нашел местный житель, который поздно выгуливал свою собаку. Информацию поисковикам подтвердили следователи. На сегодня ключи остаются единственной публичной уликой, которая провоцирует больше вопросов, чем дает ответов.

«Странные моменты»

Анализируя поиски 16-летней давности, поисковик Владимир отмечает три странных момента, которым тогда в общей суматохе не придали должного внимания. Сегодня, на дистанции, по словам волонтера, они выглядят очень подозрительно.

Подвал

Подозрительный факт: на дверях подвала этого дома через несколько дней после пропажи Ирины Сафоновой поисковики обнаружили новые замки Источник: предоставлено Владимиром

В разгар поисков появилась информация от местного жителя: в ночь с 8-го на 9-е сентября он якобы видел странную пару — мужчину и женщину, которые шли в сторону улиц Демакова и Полевой, то есть от подъезда Сафоновой. По словам жильца, который наблюдал подозрительную картину, женщина была явно не в себе и будто висела на своем спутнике. Поисковики решили обследовать подвалы нескольких домов в том направлении, тем более что ранее на них не обращали внимание.

«Такие дома славятся своими сквозными подвалами. Можно зайти через один вход, пройти под домом и выйти с другой стороны. В управляющей компании нам дали человека с ключами. Два дома посмотрели — всё нормально. Пришли на Полевую, 8/1, сотрудник управляющей компании говорит, что у него ключи к замку не подходят», — рассказал поисковик.

Замки на дверях в подвал с обеих сторон были абсолютно новые. Поисковики сорвали их, а внутри обнаружили, казалось бы, стандартную для такого места обстановку: трубы коммуникации, примятую с одной стороны кучу песка, рядом шкурка от банана и обертка от лапши быстрого приготовления.

«Мозг сразу начал складывать эти вещи в очень нелицеприятную картину: замки поменяли, направление есть, тут на песке еда навалена. И как будто бы, ну а вдруг?» — пояснил Владимир.

Сегодня мужчина корит себя за то, что о подвале сразу не рассказали силовикам. Владимир описал все подробности в разговоре с братом исчезнувшей — Ильей Кошкаровым, полагая, что тот передаст информацию следователям. Как оказалось позже, специалисты подвал так и не исследовали.

Украденный фотоаппарат

Еще один странный момент, засевший в памяти поисковиков, связан с товарищем Александра Скурихина Владиславом Мининым. Он — фотограф и на поиски всегда брал с собой фотоаппарат. Очевидно, для того, чтобы делать снимки.

«Позже стало известно, что в процессе поисков машину, в которой лежало профессиональное оборудование, вскрыли и похитили фотоаппарат. При этом злоумышленники не тронули деньги, телефон, ноутбук. Самое странное, что впервые об этом сообщил неизвестный человек на форуме в интернете», — отметил Владимир.

По его словам, автора сообщений удалось отследить: IP-адрес совпал с адресом самого Владислава Минина. Но почему он не заявил о краже открыто? Почему не заявил в милицию? Что ему удалось снять в процессе поисков? Эти и другие вопросы до сих пор будоражат умы неравнодушных поисковиков.

Расширение географии поисков

Ирину Сафонову запомнили как общительную женщину, иногда подверженную эмоциональным срывам Источник: предоставлено Владимиром

Практически все поиски Ирины Сафоновой проходили в Академгородке: там местность прочесывали волонтеры, там расклеивали листовки с приметами и т. д. Поэтому, когда поступило предложение сместить вектор поисков, поисковики посчитали, что для этого должна была быть веская причина.

«Появляется сообщение от Кирилла Азаренко, что срочно требуются люди с автомобилем, нужно проверить место в Дзержинском районе на Есенина, 29. Подъезжаем, там были Минин и Азаренко. Кирилла спрашиваем, почему здесь? Он говорит: „Видишь окна на третьем этаже? Там якобы видели Сафонову“, — пояснил Владимир.

Чуть позже поисковики знали об обитателях квартиры почти всё. По словам Владимира, в трех комнатах жила очень верующая семья, которая занавешивала окна старыми газетами. За неделю пристального наблюдения поисковики поработали с их соседями, наблюдали за семьей в подъезде, на улице, присматривались к автомобилям, появлявшимся во дворе, но ничего связанного с Ириной Сафоновой не обнаружили.

К тому моменту уже приходило много сообщений о том, что Сафонову видели то там, то здесь, но ни одно из них не привлекло такого пристального внимания.

Кирилл Азаренко в короткой переписке с корреспондентом NGS.RU вежливо отказался вспоминать поиски Ирины Сафоновой.

«К сожалению, воды утекло много и многого уже не вспомню, поэтому вряд ли чем-то Вам смогу помочь», — написал Азаренко.

Его товарищ Владислав Минин предложение поделиться информацией о поисковых операциях проигнорировал. По словам поисковиков, сегодня оба будто стараются забыть о событиях 16-летней давности и ни с кем из поисковиков на связь не выходят.

Была любовь?

Ирина Сафонова пропала, будучи замужем за Владимиром Сафоновым, с которым не жила вместе, но часто проводила совместные отпуска Источник: предоставлено Владимиром

Ирина — филолог из Иркутска, она несколько лет назад погрузилась в разгадку тайны исчезновения Ирины Сафоновой, прочитав ее историю на тематическом сайте. Криминалистика — хобби пожилой женщины.

«В 2006 году исчез муж. Сначала он считался без вести пропавшим, я много времени потратила на его поиски, наработала определенный опыт», — рассказала Ирина в разговоре с корреспондентом NGS.RU.

Ирина опросила широкий круг людей, которые лично знали Сафонову, выяснила, что она долгое время работала в коммерческой компании менеджером по продажам, потом плотно занялась психологией, имея профильное образование.

Более пристальное внимание Ирина обратила на личную жизнь своей пропавшей тезки. На момент исчезновения Ирина Сафонова была замужем за Владимиром Сафоновым — отцом своего сына, которого растила одна. Супруги разошлись, Владимир перебрался в Москву, но поддерживал с женой связь. При этом в столице мужчина завел новую семью.

«То есть Владимир официально оставался женат на Ирине, но фактически жил с другой женщиной и растил с ней двоих детей. Причем складывается ощущение, что Ирина Сафонова до определенного момента даже не догадывалась о двоеженстве своего супруга», — пояснила женщина.

Поисковики пришли к такому выводу, досконально изучив соцсети Сафоновой. Женщина не раз писала о «повторной и правильной свадьбе с алкоголем». Предполагается, что речь шла о «повторной свадьбе» с Владимиром, поскольку их «первое» бракосочетание прошло в усеченном формате из-за беременности Ирины.

«В пользу этой версии говорит тот факт, что каждое лето Владимир Сафонов приезжает в Новосибирск, и вместе с Ириной и общим сыном все вместе они ездят отдыхать на Алтай», — говорит поисковик Владимир.

В апреле 2009 года тема «повторной свадьбы» резко исчезла из постов Ирины Сафоновой, а им на смену пришли сообщения на тему предательства. Поисковики полагают, что она могла узнать о второй семье своего супруга, у нее развилась депрессия. Примерно тогда же в ее жизни появился фотограф Александр Скурихин, который возникал периодически, но никогда не позиционировался как единственный и неповторимый, уверяют поисковики.

«Летом 2009 года Сафонов снова приезжает, они вместе с Ириной и сыном едут на Алтай, а в августе Сафонова летит в Москву. С какой целью, до сих пор непонятно», — отметила Ирина из Иркутска.

Александр Скурихин, по словам поисковиков, будто не был озабочен сложившимся положением дел и параллельно был увлечен молодой симпатичной фотомоделью. Именно с ней его заметили на вечеринке месяц спустя после пропажи Ирины Сафоновой. Не слишком глубокими чувствами к исчезнувшей поисковики объясняют тот факт, что Скурихин неактивно участвовал в ее поисках. Хотя на первых порах даже ездил к экстрасенсам, пытаясь получить хоть какую-то зацепку.

Александр Скурихин на предложение NGS вспомнить обстоятельства исчезновения Ирины Сафоновой не ответил. По словам поисковиков, он, как и его товарищи, будто пытается вычеркнуть таинственную историю из своей жизни и на связь не выходит.

Владимира Сафонова, уверяют поисковики, допрашивали следователи, он успешно прошел полиграф. К сожалению, он скончался в апреле прошлого года.

Таинственный знакомый

Есть версия, что, на фоне проблем в личной жизни, Ирина могла свести с жизнью счеты, но большинство экспертов по делу в нее не верят Источник: предоставлено Владимиром

Подробности личной жизни Ирины Сафоновой и ее эмоционального состояния поисковикам рассказал загадочный пользователь сети, однажды объявившийся на форуме о пропаже сибирячки. Его никнейм — «Угрюм-Река», сам он представился Николаем С., бывшим коллегой Ирины, с которым у женщины завязались теплые доверительные отношения несмотря на то, что он на момент написания сообщений был женат, воспитывал сына. Николаю Сафонова якобы по несколько часов могла изливать душу в телефонных разговорах.

«Он дает инсайдерскую информацию, вступает в полемику, утверждает, что был у следователя и проходил полиграф. „Угрюм-Река“ высказал мнение, что косвенная ответственность за исчезновение Ирины лежит как на ее муже Владимире Сафонове, так и на приятеле Александре Скурихине. Позже он сообщил, что у него возникла другая версия», — отметил поисковик Владимир.

«Угрюм-Река» предположил, что в подъезде Ирина Сафонова встретила двух человек, одного из которых хорошо знала, поэтому не испугалась, но «не вполне добровольно» вышла с ними на улицу. С этой версией мужчина якобы ходил к следователям, но результат своего похода не обнародовал.

Через месяц после своего появления на форуме «Угрюм-Река» перестает писать, а последнее его сообщение — «Новостей нет». Как и 16 лет спустя.

Всей собранной за это время информацией поисковики поделились со следователями. Особенно активные, в числе которых оказался и поисковик Владимир, дали подписку о неразглашении деталей расследования. По его словам, сегодня силовики прорабатывают как минимум четыре версии исчезновения Ирины Сафоновой.