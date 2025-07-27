Два трупа: свой и чужой. Как авторитетный бизнесмен оказался замешан в жестоких убийствах — свидетели молчали 17 лет

Следователь Дмитрий Наумов рассказал, как раскрыл дело о двойном убийстве, которое произошло 17 лет назад Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Урал в 90-х и нулевых был одним из самых криминальных регионов: убийства, рэкет, ограбления, изнасилования. Преступники запугивали свидетелей, избавлялись от улик, скрывались, и сотни дел нераскрыты с тех пор. Но спустя годы появились новые методы расследования преступлений, многие бандиты постарели и утратили авторитет, и очевидцы уже без страха смогут указать на участников жестоких расправ. Об одном из сложных дел прошлого — двойном убийстве, которое не могли раскрыть 17 лет, — рассказывает E1.RU.

В этом году с приходом нового главы свердловского СКР четвертый отдел по расследованию особо важных дел, который занимается преступлениями прошлых лет, увеличился вдвое. Теперь старые дела по всему региону расследуют восемь следователей. Один из них — старший лейтенант Дмитрий Наумов.

Он пришел в отдел буквально в апреле 2025-го. Его первым делом здесь стало жестокое двойное убийство в Артемовском (город в Свердловской области. — Прим. ред.); на протяжении 17 лет два трупа никак между собой не связывали. Но уже в мае, после того как следствие возобновили, прошли задержания обвиняемых.

Дело о двойном убийстве стало для Дмитрия Наумова первым в новом отделе Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Дмитрий Наумов рассказал нам о том, как спустя годы удалось найти убийц, считавших, что правосудие уже не свершится. Дело еще не передали в суд, поэтому многие детали мы раскрывать не можем.

Массовая драка из-за криминальных авторитетов

Незадолго до первого убийства в городе Артемовском произошла массовая драка у кафе — три на три. Две компании парней, тогда им было около 25 лет, заняли позиции разных криминальных лидеров. Сами они не были группировщиками, но относили себя к понимающим преступный мир и связанным с ним персонажам. Тогда таких парней называли гопниками.

Алексей Озеров с двумя друзьями отстаивали позиции екатеринбургского авторитета, а Павел Нагорных, Андрей Кайгородов и Николай Евдокимов ориентировались на местного «решалу» из Артемовского. Вторые проиграли в драке. Но на этом конфликт не закончился.

Смертельная драка произошла у кафе Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

В ночь на 21 января 2008 года Нагорных, Кайгородов и Евдокимов снова приехали к кафе и поджидали Озерова, чтобы отомстить. Они жестоко избили его и скрылись. Алексею сломали ребра и конечности, и спустя несколько часов он умер в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы. Ему было 26 лет. Погибший отслужил в армии, официально не работал и не успел завести семью.

— На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, нашли следы крови потерпевшего. И очевидцев-то было много: в кафе каждый вечер собирались компании, и бармены с официантами были на местах. Но все знали, в каких кругах состояли нападавшие. Никто не хотел давать показания на них, все старались минимизировать свою осведомленность, поэтому по горячим следам никого и не смогли задержать, — объясняет Дмитрий Наумов.

Силовики сразу приехали на место драки, но оперативно определить круг подозреваемых не смогли Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Позже силовики установили одного из фигурантов — Николая Евдокимова. Его объявили в розыск, но он скрывался на протяжении трех месяцев. Прятали его в том числе и подельники. Но скрываться Николаю быстро надоело: он не мог спокойно выходить на улицу, работать, денег не было. Тогда Евдокимов сказал родным и друзьям, что хочет пойти в милицию и сдаться. Хотя Николай и обещал, что не станет никого закладывать, возьмет всю вину за смертельное избиение на себя, соучастники ему не поверили.

Убрали соучастника, когда он решил сдаться

30 апреля 2008-го Нагорных, Кайгородов и еще один их друг (сейчас проходит по делу свидетелем) пришли в квартиру, где прятался Николай. По версии следствия, Нагорных убил Евдокимова одним выстрелом в голову. Дробь прошла насквозь. Труп погрузили в «восьмерку» и вывезли в село Мраморское. Тело Евдокимова сбросили в карьер за кладбищем и подожгли. Это сильно осложнило работу силовикам.

— Тело обнаружили на следующий день, но не смогли установить личность погибшего и причину смерти. Только спустя пять лет благодаря экспертизе и сопоставлению ДНК, его и родственников, выяснилось, что погибший — Евдокимов. Еще через несколько лет установили причину: по костным останкам выявили наличие в черепе входящего и выходящего огнестрельного ранения, дробового, которое раньше принимали за разрушение естественным путем от огня. Отсюда и появилась теория о том, что смерть Евдокимова связана с предыдущим преступлением, по которому он был в розыске, что его устранили с целью скрыть случившееся, — отмечает Дмитрий Наумов.

Некоторые нераскрытые дела настолько старые, что подшиты в папки прокуратуры СССР Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Следователь подчеркнул, что именно анализ собранных ранее улик, сопоставление показаний и обстоятельств помогло объединить два убийства в общее дело. Силовики снова опросили свидетелей, а когда восстановили картину событий — задержали и обвиняемых.

— И время в этом случае сыграло на руку, поскольку свидетели и сами подозреваемые гораздо охотнее дают показания. В деле был, так скажем, один заводила, остальные выступали пособниками. Те, кто были ведомыми, понимают угрозу наказания и то, что есть воля у следствия установить истину, как оно было на самом деле. Теперь они свою роль не скрывают, признают, что участвовали в этом преступлении, — рассказывает следователь.

Схема, которую составили силовики после избиения у кафе, сохранилась в архиве Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Также оперативные службы перед арестом допрашивали людей из круга общения обвиняемых. Оба фигуранта ранее успели побывать в местах не столь отдаленных.

— Нагорных был под следствием и несколько месяцев провел в СИЗО, а Кайгородов отбывал наказание в виде лишения свободы. В исправительных учреждениях дали определенную характеристику. Кроме того, у обоих был специфический круг общения, в котором они в свое время обсуждали совершенные преступления. Прошедшее время множит количество косвенных свидетелей, — добавляет силовик.

Как сложилась жизнь обвиняемых

43-летнего Павла Нагорных называют влиятельным человеком в Артемовском. Он родился и вырос тут, окончил школу и отслужил в армии, а после демобилизации даже устроился в местную милицию. Около трех месяцев проработал в патрульно-постовой службе, где не успел особо отличиться. После увольнения из ППС Павел пересмотрел взгляды и ступил на кривую дорожку.

На время следствия бизнесмена Павла Нагорных отправили в СИЗО Источник: Ленинский районный суд Екатеринбурга

В 2016 году он получил срок за незаконную вырубку и продажу древесины. Нагорных приговорили к четырем годам лишения свободы условно, но в итоге суд снял с него судимость из-за амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Нагорных много лет вел и официальный бизнес, стал обеспеченным человеком. По данным сервиса «Контур.Фокус», он владеет двумя компаниями в Артемовском. Фирма «Урал-Лес СК» открыта в марте 2024-го, здесь занимаются распиловкой и строганием древесины. За неполный прошлый год компания заработала 887 тысяч рублей. Также Нагорных является единоличным владельцем и руководителем ООО «Диспетчерская служба 210-10», это информационная служба. Фирма существует с 2016-го. В прошлом году ее выручка составила 2,9 миллиона рублей. Кроме того, Нагорных зарегистрирован как ИП по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

Павла Нагорных называют обеспеченным и влиятельным человеком Источник: «Екатеринбург. Главное» / T.me

Также в Артемовском Нагорных знают как мецената. Он спонсировал детские турниры и помогал юным спортсменам — каратистам и боксерам. А еще бойцам СВО. Примерный семьянин до задержания жил с женой и ребенком. Однако некоторые знакомые описывают его, как «решалу». При обыске у него также нашли липовое удостоверение ОМОН.

Чтобы решать некоторые вопросы, Нагорных использовал липовое удостоверение Источник: «Екатеринбург. Главное» / T.me

Судьба 46-летнего Кайгородова сложилась куда более прозаично. В 2010-м его осудили по пунктам «а», «б» части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц в отношении двух или более лиц). Более пяти лет он провел за решеткой. После освобождения остепенился, завел семью, работал монтажником в лифтовой компании. На момент ареста жил один.

— Задержание происходило с помощью бойцов Росгвардии и оперативных служб. Проводились обыски и допрос родственников. Согласно показаниям родных, они ничего не знали о преступлениях, характеризовали обвиняемых положительно, — отмечает Дмитрий Наумов.

Признались ли обвиняемые

Предварительно, следствие считает, что именно Нагорных был лидером и организатором обоих преступлений. Сам он всё отрицает.

— Кайгородов в ходе непродолжительной беседы дал изобличающие себя показания, а Нагорных — нет. На первоначальном этапе он отказывался давать показания. В последующем уже стал давать показания, но не признательные. Он ни в чем не раскаивается и не сознаётся. У него два адвоката, с которыми он выстроил такую линию защиты, — добавляет следователь.

Фото вещдоков с места убийства Озерова Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Родственников погибших также оповестили о задержаниях. Их допросили в качестве потерпевших, но их точка зрения пока остается в тайне — в интересах следствия.

Могут ли обвиняемых приговорить к реальному сроку, учитывая истекший срок давности

Срок давности зависит от тяжести преступления. Самый протяженный — 15 лет — установлен для особо тяжких преступлений, в том числе убийств. С 2008-го прошло уже 17 лет. Однако вопрос применения сроков давности для преступлений, предусматривающих пожизненное лишение свободы, решает суд.

Ход следствия обсуждают на оперативных совещаниях Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

После возобновления уголовного дела преступления переквалифицировали на часть 2 статьи 105 УК РФ — убийства при отягчающих обстоятельствах. По закону, за данный вид деяния предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Поэтому суд будет учитывать все нюансы и уже принимать решение о прекращении за сроком давности либо о назначении наказания обвиняемым.

— В первом случае фигуранты не случайно столкнулись в кафе и подрались, они намеренно приехали в этот ресторан, чтобы найти Озерова и убить его, у них была цель — отомстить. В случае Евдокимова — это убийство группой лиц человека в связи с выполнением им общественного долга. Евдокимов планировал сдаться, он говорил об этом родителям, друзьям и соучастникам. Его убили за то, что он хотел выполнить свой общественный долг, сообщить в правоохранительные органы о преступлении, — заключает старший лейтенант Дмитрий Наумов.