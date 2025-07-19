«Всё, что папа просит, делайте». Отец девять лет насиловал трех дочерей-школьниц, а жена ему помогала: чем всё кончилось

Роман и Татьяна были вместе с юных лет, в браке у них родились 12 детей Источник: читатель E1.RU

У супругов из Богдановича Свердловской области Романа и Татьяны в браке родились 12 детей. Внешне обычная семья, многодетные родители, которым в трудную минуту соседи и знакомые готовы были помогать всем миром. Но за фасадом благополучной жизни скрывалась страшная драма: на протяжении 9 лет муж и жена насиловали трех своих дочерей. Как только девочкам исполнялось 9–10 лет, Роман лишал их девственности, а супруга Татьяна помогала ему. Областной суд поставил в деле точку: отец получил 24 с половиной года колонии строгого режима, а его жена 6 лет общего. Наши коллеги из E1.RU рассказывают историю, от которой не по себе становилось даже следователям.

«Все помогали этой семье»

В начале 2019 года семья жила в Богдановиче и была на хорошем счету. У пары было 8 детей. 34-летний Роман работал механиком в местной мастерской, участвовал в охране общественного порядка в составе казаков, ездил на соревнования по фланкировке, был активным и дружелюбным. Никогда не светился в каких-то серьезных скандалах, не напивался и не буянил. Его 33-летняя жена большую часть времени рожала либо ухаживала за детьми. Семья получала большое количество пособий на детей. Этого им вполне хватало для среднего достатка.

Всего за время совместной жизни в семье появилось 12 детей Источник: читатель E1.RU

«Я его видел почти каждый день и он абсолютно не вызвал никаких подозрений. Даже на уровне слухов. Единственная странность в том, что они не предохранялись и его жена каждый год рожала ребенка. Создавалось впечатление, что у нее чуть-чуть не всё в порядке с головой было. Но дети были здоровы, веселы, сыты, одеты и обуты, учились в школе, играли и общались с друзьями. Никаких жалоб не было от них», — рассказал E1.RU один из местных жителей, хорошо знавший семью.

Другой припоминает, что дочери Романа, которые стали его жертвами, очень рано начали гулять с парнями — уже в 15 лет.

«Ему указывали на это, а он отвечал: „Ну и что такого, я с Таней (супругой) тоже с 15 лет сплю“», — говорит житель Богдановича.

В 2019 году у семьи сгорела квартира. Одна из дочерей готовила на плите и забыла ее выключить. В том пожаре у них погибли четверо детей. Трое маленьких мальчиков и одна девочка.

В пожаре погибли четверо детей Источник: СКР по Свердловской области

«Всем миром тогда этой семье помогали. На тот момент у них было восемь детей, и девятым Татьяна была беременна. Четверо погибло в пожаре, и через 4 года их снова девять стало. У романа не было каких-то странностей. Сами девочки не были избитыми или зашуганными. Их не привязывали дома — они играли и веселились с друзьями. Жена или дети всё время еду Роману приносили на работу. После пожара он детям компьютер купил, всем по новому телефону. Со стороны — обычная нормальная любящая семья», — вспоминают жители.

Всё вскрылось только в 2024 году, когда одна из девочек выросла и стала жить отдельно.

«Начинал трогать, когда им исполнялось 9 лет»

— Трех дочерей он насиловал девять лет, с 2015 года. Начинал трогать их, как только девочкам исполнялось девять лет. Они попросту не знали, кому сообщить, потому что отец запугивал их. Старшая дочка после 9-го класса поступила в колледж в Сухой Лог и переехала от родителей. Она рассказала о насилии друзьям, своему парню, а они сообщили в полицию. После этого началось расследование, Романа задержали, и он написал явку с повинной, — ранее рассказал E1.RU источник.

Девочки долго боялись рассказать о насилии Источник: «4 канал»

В 2024 году задержание Романа прогремело как гром среди ясного неба. И чем больше следователи разбирались в этом деле, тем больше хватались за голову. Оставшиеся две девочки тоже заговорили. Выяснилось, что как только дочерям исполнялось 9–10 лет, он лишал их девственности, заставлял ублажать себя.

«Лишилась девственности после 5-го класса»

Жертва отца-педофила из Богдановича рассказала, как это было, журналистам «4 канала». По словам девочки, он лишил ее и старшую сестру девственности в 5–6-м классе, а до этого принуждал к другим сексуальным действиям. То же самое делал и с младшей из трех сестер.

— После 5-го или 6-го класса я и старшая сестра лишились девственности из-за отца. С маленькой он только орально. Он буквально до 5–6-го класса ко мне и к сестре приставал. Мне было 9–10 лет, когда он первый раз стал приставать. Подошел с ножом, пригрозил, что убьет. Он просто был очень пьяный. Я сопротивлялась, говорила: «Не лезь, я хочу спать, отстань». Я много ревела тогда. Он сказал: «Я вас готовлю ко взрослой жизни», — рассказала девочка.

Девочки учились в обычной школе, но учителя и сверстницы ничего не подозревали о том, что творится в их доме. Ответственность за это несет в том числе и мать девочек. Всё происходило на глазах у Татьяны. Девочки бежали к ней за помощью, но она занимала сторону супруга и убеждала их слушаться его.

Когда это выяснилось, на Татьяну также возбудили дело — за насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Всех детей изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр.

Говорила детям: «Папе никогда не отказываем»

«Она была в курсе всего этого, и, как дети рассказывали, она им говорила: „Папе никогда не отказываем. Папа наш добытчик и кормилец“. Они жаловались ей, а она им объясняла: „Всё, что папа просит, делайте“», — рассказал источник Е1.RU.

Также супруги повторяли, что таким образом готовят девочек ко взрослой жизни.

К себе звал, писал: «Вечером все уснут, придешь и сядешь на меня». источник E1.RU

«Девочкам внушили, что это нормально и так должно быть. Но потом, когда они уехали из родительского дома, им объяснили, что так не должно быть. Он еще и запугивал их. В его телефоне нашли переписку, где Роман угрожает одной из дочерей: „Если кому-нибудь расскажете — вам будет плохо“», — отметил собеседник.

Итог

Суд учел полное признание Романом вины, явку с повинной и содействие следствию. Он избежал пожизненного и получил 24 года 6 месяцев колонии строгого режима.

Татьяна запрещала детям отказывать отцу в сексе Источник: читатель E1.RU

«По истечении срока — ограничение свободы на 2 года и 20 лет запрет на деятельность по воспитанию и обучению детей. Во время отбытия наказания — принудительное лечение у психиатра», — рассказали E1.RU в пресс-службе Областного суда.

Татьяна получила 6 лет колонии общего режима. После чего ее ждет ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Также ей 10 лет нельзя заниматься деятельностью по воспитанию и обучению детей.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

«Родные и близкие Татьяны и Романа по-прежнему живут в городе. Они избегают касаться этой темы. Живут нормально, никто пальцем в них не тыкает. Все понимают, что они никак в этом не виноваты», — рассказал E1.RU житель Богдановича, знавший семью.