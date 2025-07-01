За четыре дня убил троих: как маньяк по кличке Паук оставил трупы по всей России и избежал тюрьмы

Спустя 27 лет стало известно о 14-й жертве маньяка из Орла Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

В сентябре Сергей Пауков отметит 67-летие. Встретит он его там же, где проводит уже 24 года — в Сычевской спецлечебнице в Смоленской области. Сюда его отправили в 2001 году за серию убийств по всей стране.

Маньяк со вполне очевидным прозвищем Паук был признан невменяемым и отправился на принудительное лечение, тем самым избежав колонии.

Спустя почти 27 лет стало известно, что на счету Паука была еще одна жертва — 56-летняя жительница города Богданович Свердловской области. Может ли маньяк быть причастен к другим убийствам? За что он расправлялся со своими жертвами и почему искал их по всей стране? На эти вопросы E1.RU помог ответить бывший следователь Игорь Куркин, который передал в суд дело Сергея Паукова.

Был зол на всех и пошел убивать

Законопослушным гражданином Сергей Пауков никогда не был. До того как начать убивать, он уже сидел за кражи и разбой. С таким прошлым устроиться на хорошую работу он не смог, семьей тоже не обзавелся.

«Как он объяснял, почему стал убивать людей? Никуда не мог устроиться, его отовсюду гоняли, когда он освободился из мест лишения свободы. Он разозлился на власть существующую и говорит: „Буду убивать людей и так на жизнь себе зарабатывать“ . А потом говорил, что в конце концов всё это ему надоело, он устал», — рассказывает о Пауке бывший следователь по делу.

Убивал, говорит, в основном старух и пьяниц, а дети для меня святое. Говорил, что женщин гулящих, пожилых и пьяных ему не жалко. Игорь Куркин следователь в отставке

Игорь Александрович начинал карьеру в прокуратуре, а потом, когда создали Следственный комитет, перешел туда. Он говорит, что хорошо помнит дело Паукова, хотя брать его в работу вообще-то и не должен был.

«Я тогда занимался взятками, а мой коллега запил, поэтому дело отдали мне. Это был у меня первый маньяк, а потом я на какое-то время стал специалистом по ним», — говорит бывший следователь.

Уже в ходе следствия он познакомился с семьей Паука, приехав в его родной город Орел. У Сергея были сестра и тогда еще живая мать. С ними отношения у маньяка тоже были непростыми.

«Матери его тогда был 61 год — такая высокая женщина. Еще была сестра. И вот мать говорит: „Сереж, зачем ты сестру свою обворовал? Телевизор украл“. Он отвечал: „Она еще купит“», — вспоминает Игорь Александрович.

Заколол в шею и грудь

О причастности Паукова к убийству в Богдановиче стало известно на днях, 25 июня 2025 года. Следователи сообщили, что уже предъявили обвинение маньяку, проходящему принудительное лечение.

Тело 56-летней Галины Лапиной нашли вечером 27 июля 1998 года, женщина была убита у себя дома.

6 августа в газете «Народное слово» вышла короткая заметка об убийстве с жирным заголовком «Помогите!». Помочь просили с поиском преступника и обещали за это вознаграждение.

«27 июля 1998 года на полу веранды квартиры № 1 дома № 3 на улице Буденного был обнаружен труп гражданки Лапиной Г. П., 1933 года рождения, с признаками насильственной смерти. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть пожилой женщины наступила от проникающих колото-резаных ранений в области шеи и груди», — говорилось в заметке.

За информацию о преступнике обещали вознаграждение Источник: Софья Телегина / E1.RU

Дело об убийстве возбудили сразу же, но раскрыть его не смогли. После сбора всех улик производство по делу на долгие годы приостановили и вернулись к материалам лишь в 2025 году.

В территориальных управлениях Следственного комитета созданы целые отделы, которые занимаются расследованием только преступлений прошлых лет. В Свердловской области это уже далеко не первое зверство из числа «висяков», раскрытое за последний год спустя. Так, ранее силовики поймали убийц двух школьниц и мужчину, похитившего и расправившегося с маленьким мальчиком.

«В качестве вещественных доказательств в деле имелись дактопленки с изъятыми на месте происшествия следами пальцев рук. Несколько следов принадлежали хозяйке жилища, а принадлежность двух отпечатков ранее установлена не была. В рамках возобновленного производством уголовного дела проведена проверка пальцевых следов по имеющемуся массиву следов рук и дактилоскопических карт криминалистической базы данных. Установлено совпадение», — сообщили 25 июня в СКР по Свердловской области.

Дома у Лапиной Паук устроил погром, пока искал, что можно прихватить Источник: Следственный комитет по Свердловской области

Источник: Следственный комитет по Свердловской области

От дома, где жила Галина Лапина, ничего не осталось. Много лет назад участок с постройкой выкупили, новые хозяева отстроили современный дом. Однако соседи, которые живут тут давно, помнят о событиях 27-летней давности.

«Ее в доме нашли — не знаю кто. Нам сказали только, что убили ее. Как — задушили или зарезали — не рассказывали. Она выпивала, жила одна. Два сына у нее, но разъехались — один в Ленинграде, другой где-то в области нашей», — рассказал E1.RU Сергей Павлович, один из соседей.

На месте, где жила Галина Лапина, построили новый дом Источник: Дарья Манохина / E1.RU

В убийстве Галины Паук уже сознался. Поступок он объяснил желанием наживы — такова единственная мотивация для всех совершаемых им преступлений.

Три убийства за четыре дня

Это было не первое преступление Сергея Паукова в Свердловской области. Буквально за четыре дня до расправы над Галиной Лапиной он находился в Талицком районе и убил там еще двоих человек. Эти преступления были известны к моменту вынесения приговора.

В газете «Сельская новь» писали, что в ночь на 23 июля 1998 года убили пенсионера Сергея Самохвалова в Талице и пенсионерку Анну Савенкову в Троицком.

«Имеются достаточные основания полагать, что оба преступления совершены одним лицом — мужчина, похож на русского, около 30 лет, среднего сложения, рост 178–183 сантиметра, волосы светло-русые, — писали в газете. — Может предложить для покупки крест с распятием из цветного металла размером 18 х 13, икону на доске с изображением святого размером 25 х 30 см».

Описанные предметы, вероятно, были имуществом убитых, которое Пауков присвоил себе.

В газете опубликовали подробное описание Паукова, но промахнулись с возрастом — ему было уже почти 40 лет Источник: Софья Телегина / E1.RU

Преступления раскрыли спустя два года — на Паука вышли по отпечаткам пальцев.

«Талица и поселок Троицкий — там два убийства было. К нам [в Рязань] приезжала молодая женщина, это был 2000 год. Он оставил отпечатки на месте убийства, девушка проводила осмотр, сняла отпечатки, направила их в общую базу, а поскольку Пауков был судимым, отпечатки совпали. Таким образом была доказана его виновность», — рассказывает Игорь Куркин.

Тут же задаемся вопросом: почему тогда так долго не могли раскрыть убийство Лапиной, если отпечатки пальцев тоже были?

«Возможно, их просто не отправили в централизованную базу, не проверяли по стране», — предполагает бывший следователь.

Вел себя как ребенок и постоянно обижался

О самом маньяке Игорь Куркин говорит с некой снисходительностью, как о ребенке — так, по его словам, Пауков себя и вел.

«Он такой, с чудиной был. Не совсем полноценный, а как капризный ребенок — в принципе-то соображал, перемещался. Добродушный, худой, высокий», — делится воспоминаниями о маньяке экс-следователь.

Он мне чем-то напоминал Гаркушу из группы «АукцЫон» — длинный такой музыкант, который постоянно танцевал, а у него полна грудь значков. Пауков был немножко веселый, немножко чудаковатый, капризный такой, разобиженный. Игорь Куркин следователь в отставке

Игорь Александрович вспомнил, как Паукова приходилось «подкупать», чтобы тот шел на контакт. При этом однажды маньяка обманули, за что тот был очень обижен и зол.

«С ним общался следователь из Орла, приехав в Рязань. Пауков ему всё рассказывал-рассказывал, тот обещал ему и сигарет, и конфет, а в итоге сам скурил его [Паука] Camel и ничего ему не дал. И он так на него был разобижен, мы его еле уговорили [дальше сотрудничать со следствием]. Мы ему и сахар, и пиво пообещали. Но мы правда свои обязательства держали», — рассказывает бывший следователь.

Нам не удалось найти фото Паукова без ретуши — следователи опубликовали только кадр с замазанным лицом Источник: Следственный комитет по Свердловской области

Однажды снимать маньяка приехали тележурналисты. Пауков побрился наголо, за что над ним стали насмехаться. Это тоже его очень задело.

Он говорил: «Не буду больше показания давать, авторитет мой напрочь подорвали. Все смеются надо мной, никто не уважает». Купили ему пару пачек сигарет — всё нормально сразу стало. Игорь Куркин следователь в отставке

Бывший сотрудник СК объяснил, зачем задабривать маньяков сигаретами и, что важнее, зачем втираться в доверие.

«Нужно ведь расположить человека к себе, нужно понимать, что каждый человек индивидуален, такая психология — не родился он убийцей. Каждого человека надо понять, и, самое главное, какой бы он ни был — нужно, чтобы он ответил только за то, что совершил», — уверен Игорь Куркин.

Паука прижал пенсионер

Серия Паукова длилась с апреля 1998 года по сентябрь 1999-го. Он нигде подолгу не останавливался, ездил на электричках и бродяжничал. Впервые маньяк лишил жизни человека, когда ему самому было 39 лет.

1 сентября 1999 года он приехал в Рязань и совершил первое убийство в этом городе, в том же месяце маньяка задержали уже на другом преступлении. Остановил Паука пенсионер, который мог стать очередной жертвой маньяка, но всё сложилось иначе.

«Он залез в квартиру, а тут пришел хозяин с собакой. Пауков убежал, но хозяин его догнал, после этого он сказал: „Сдаюсь, обо всём расскажу“. Самые первые его убийства: он нападал сзади, бил железкой по голове. Всего 13 убийств и два покушения — в одном случае человек выжил, а в другом он удушил женщину пожилую и ограбил», — рассказывает Игорь Куркин.

После задержания начал рассказывать о таких делах, о которых мы и понятия не имели. Рассказал про Орел, рассказал про Тамбов. В Тамбове женщину убил, в Орле после убийства еще и пожар устроил. Игорь Куркин следователь в отставке

Известно, что уже в психлечебнице Пауков сознался в убийствах на территории Белоруссии, но потом заявил, что оговорил себя. Но почему тогда, раскрывая детали всех своих преступлений, умолчал о случае в Богдановиче? И значит ли это, что на счету маньяка могут быть другие преступления?

«Может быть. У него с головой-то не всё в порядке. Он говорил: „Я ведь совершал и другие преступления. Просто все перемешались, я всего не помню, честно. Вот что помню, рассказал, а чего не помню — если мне напомнить, я, может быть, и вспомнил бы“», — передает слова маньяка отвечает экс-следователь.