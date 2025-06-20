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Криминал Ущерб — полмиллиона: в Ярославле возбудили уголовное дело из-за недоделанного благоустройства дворов

Ущерб — полмиллиона: в Ярославле возбудили уголовное дело из-за недоделанного благоустройства дворов

Что об этом известно

548
3 комментария
Компанию, которая проводила благоустройство дворов, обвиняют в мошенничестве | Источник: Прокуратура Ярославской области / T.meКомпанию, которая проводила благоустройство дворов, обвиняют в мошенничестве | Источник: Прокуратура Ярославской области / T.me

Компанию, которая проводила благоустройство дворов, обвиняют в мошенничестве

Источник:

Прокуратура Ярославской области / T.me

В Ярославле возбудили уголовное дело из-за недоделанных дворов. Прокуратура Заволжского района провела проверку соблюдения бюджетного законодательства при реализации губернаторской программы «Наши дворы» и выявила нарушения. Об этом сообщили в ведомстве 20 июня.

Установлено, что в апреле 2024 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» заключило муниципальный контракт с ООО «ВАН» на благоустройство дворовых территорий домов № 15 и № 17 по улице Папанина и подъездов к ним. Работы включали обустройство тротуаров, междворовых проездов, восстановление и устройство газонов.

Компания ООО «ВАН» зарегистрировано в Ярославле в 2019 году. Гендиректором выступает Вачаган Нагапетян. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2024 году ООО «ВАН» заработало 80,4 млн, выйдя в минут в 400 тысяч рублей.

Согласно подписанным актам, работы были якобы выполнены в полном объеме, на основании чего подрядчику выплачено более 16 миллионов рублей. Однако прокурорская проверка выявила, что благоустройство недоделали.

Компания должна была постелить газон на участке | Источник: Прокуратура Ярославской области / T.meКомпания должна была постелить газон на участке | Источник: Прокуратура Ярославской области / T.me
Но этого не было сделано | Источник: Прокуратура Ярославской области / T.meНо этого не было сделано | Источник: Прокуратура Ярославской области / T.me
В таком состояние сейчас находится площадка во дворе домов № 15 и № 17 по улице Папанина | Источник: Прокуратура Ярославской области / T.meВ таком состояние сейчас находится площадка во дворе домов № 15 и № 17 по улице Папанина | Источник: Прокуратура Ярославской области / T.me

«Проверка показала, что фактически работы по восстановлению и устройству газона не выполнены, их необоснованная оплата повлекла причинение ущерба бюджету на сумму около 500 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

По результатам проверки материалы направлены в следственные органы. Следственным отделом ОМВД России по Заволжскому району возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

По части 3 статьи 159 УК РФ возможно наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или в размере дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет. Также может быть назначено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, с ограничением свободы до двух лет или без такового. Альтернативой может быть лишение свободы на срок до шести лет, с возможным дополнительным штрафом до 80 тысяч рублей или в размере дохода осуждённого за период до шести месяцев, а также с ограничением свободы до полутора лет либо без него.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Благоустройство дворов Мошенничество
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Комментарии
3
Гость
36 минут
при рассмотрении дела не забудьте привлечь того кто эти работы принял и акты подписал.!!!
Гость
34 минуты
Там где яны там трындец.
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