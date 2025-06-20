Ущерб — полмиллиона: в Ярославле возбудили уголовное дело из-за недоделанного благоустройства дворов

Компанию, которая проводила благоустройство дворов, обвиняют в мошенничестве Источник: Прокуратура Ярославской области / T.me











В Ярославле возбудили уголовное дело из-за недоделанных дворов. Прокуратура Заволжского района провела проверку соблюдения бюджетного законодательства при реализации губернаторской программы «Наши дворы» и выявила нарушения. Об этом сообщили в ведомстве 20 июня.

Установлено, что в апреле 2024 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» заключило муниципальный контракт с ООО «ВАН» на благоустройство дворовых территорий домов № 15 и № 17 по улице Папанина и подъездов к ним. Работы включали обустройство тротуаров, междворовых проездов, восстановление и устройство газонов.

Компания ООО «ВАН» зарегистрировано в Ярославле в 2019 году. Гендиректором выступает Вачаган Нагапетян. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2024 году ООО «ВАН» заработало 80,4 млн, выйдя в минут в 400 тысяч рублей.

Согласно подписанным актам, работы были якобы выполнены в полном объеме, на основании чего подрядчику выплачено более 16 миллионов рублей. Однако прокурорская проверка выявила, что благоустройство недоделали.

«Проверка показала, что фактически работы по восстановлению и устройству газона не выполнены, их необоснованная оплата повлекла причинение ущерба бюджету на сумму около 500 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

По результатам проверки материалы направлены в следственные органы. Следственным отделом ОМВД России по Заволжскому району возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

По части 3 статьи 159 УК РФ возможно наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или в размере дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет. Также может быть назначено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, с ограничением свободы до двух лет или без такового. Альтернативой может быть лишение свободы на срок до шести лет, с возможным дополнительным штрафом до 80 тысяч рублей или в размере дохода осуждённого за период до шести месяцев, а также с ограничением свободы до полутора лет либо без него.