«Я действовала законно»: жительницу Ярославля признали виновной в краже 112 млн у федерального политика

Олег Митволь — политик и бизнесмен из Москвы. В разное время он занимал посты префекта Северного административного округа столицы, заместителя руководителя Росприроднадзора, был председателем центрального совета экологической политической партии «Альянс зеленых — Народная партия». На выборах в Госдуму в 2016 году Митволь возглавлял список партии «Зеленые».

Также Митволь был председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий — с этой компанией власти Красноярского края заключили контракт на проектирование метро. 8 июня 2022 года бизнесмена задержали в московском аэропорту Внуково, его обвинили в хищении около 900 миллионов рублей при проектировании метро Красноярска. Митволь признал вину и заключил досудебное соглашение. 5 июля 2023 года бизнесмена перевели из СИЗО под домашний арест. 14 сентября 2023 года приговорили к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима. Пока он находился под стражей, у него украли около 160 миллионов рублей.