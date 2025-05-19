«Я действовала законно»: жительницу Ярославля признали виновной в краже 112 млн у федерального политика

В Красноярском крае суд признал жительницу Ярославля Елену Магомедселимову виновной в краже 112 миллионов рублей с банковского счёта политика Олега Митволя и попытку хищения его резиденции в ОАЭ. Об этом 19 мая сообщили в красноярской прокуратуре.
«По версии следствия, в 2022 году 67-летняя арбитражная управляющая по наводке своего сына стала участницей группы злоумышленников. Подельники объединились для хищения денег и имущества Олега Митволя, который на тот момент находился в СИЗО в связи с арестом за мошенничество при строительстве красноярского метро. Обвиняемой досталась роль „исполнителя“», — прокомментировали в прокуратуре.
Кто такой Олег Митволь
Олег Митволь — политик и бизнесмен из Москвы. В разное время он занимал посты префекта Северного административного округа столицы, заместителя руководителя Росприроднадзора, был председателем центрального совета экологической политической партии «Альянс зеленых — Народная партия». На выборах в Госдуму в 2016 году Митволь возглавлял список партии «Зеленые».
Также Митволь был председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий — с этой компанией власти Красноярского края заключили контракт на проектирование метро. 8 июня 2022 года бизнесмена задержали в московском аэропорту Внуково, его обвинили в хищении около 900 миллионов рублей при проектировании метро Красноярска. Митволь признал вину и заключил досудебное соглашение. 5 июля 2023 года бизнесмена перевели из СИЗО под домашний арест. 14 сентября 2023 года приговорили к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима. Пока он находился под стражей, у него украли около 160 миллионов рублей.
Преступники изготовили фейковые паспорта на имя Митволя, по которым были оформлены нотариальные доверенности на Магометселимову.
«Провернуть махинацию удалось благодаря обману сотрудников нотариальной конторы. Им сообщили, что обратившийся за оформлением доверенности — юрист, который сопровождает Митволя во всех сделках», — добавили правоохранители.
Из поддельных документов следовало, что Олег Митволь предоставил женщине полномочия стать его представителем в Первом Абу-Даби Банке в Дубае. По доверенности она могла распоряжаться деньгами политика, хранившимся на его счетах, а также совершать сделки с его резиденцией на острове Пальма Джуймера в Объединенных Арабских Эмиратах.
После получения фиктивной «доверенности» в 2023 году Магомедселимова отправилась в Дубай вместе со своим подельником. Там она списала 5,4 миллиона дирхамов (это 112 миллионов рублей).
«Деньги злоумышленники разделили между собой. Позже, еще находясь в ОАЭ, женщина обратилась в „Земельный комитет“ и получила информацию о недвижимости Митволя для ее продажи. После встречи она улетела в Москву и стала ожидать дальнейших указаний», — добавили в прокуратуре.
Довести задуманное до конца у преступников не получилось. Обвиняемую задержали при попытке вернуться в Дубай для заключения сделки. Тем самым правоохранителям удалось предотвратить хищение имущества еще на 245 миллионов рублей.
На суде Магомедселимова свою вину отрицала.
«Полагаю, что я действовала абсолютно законно, а денежные средства были выданы на основании доверенности, которая прошла проверку в трех инстанциях», — заявила жительница Ярославля.
Однако суд признал пенсионерку виновной в краже организованной преступной группой в особо крупном размере (п. «а», «б» ч.4 ст. 158 УК РФ), приготовлении к мошенничеству (ч. 1 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ).
Наказанием для Елены Магомедселимовой стало лишение свободы на 5 лет в колонии общего режима.
В отношении ее соучастников, включая сына, предварительное следствие приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.
Напомним, ярославну задержали в сентябре 2023 года. Семья Елены отрицала ее причастность к преступлению.
Бывшая жена сына Елены Магомедселимовой Светлана эмоционально высказалась о ситуации. Также тогда появилась информация, что сын обвиняемой был сотрудником правоохранительных органов.