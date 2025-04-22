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Криминал Угрожал закопать, морил голодом и насиловал. Полная история дела сестер Хачатурян, которые убили своего отца

Угрожал закопать, морил голодом и насиловал. Полная история дела сестер Хачатурян, которые убили своего отца

Вспоминаем громкий процесс в подробностях

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Дело сестер Хачатурян тянется уже почти семь лет | Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»Дело сестер Хачатурян тянется уже почти семь лет | Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Дело сестер Хачатурян тянется уже почти семь лет

Источник:

Авилов Александр / Агентство «Москва»

21 апреля 2025 года Бутырский суд Москвы посмертно признал отца сестер Хачатурян виновным в насилии над дочерьми. Их судят по делу об убийстве с 2018 года. Как развивалось дело и что может быть дальше, — в материале наших коллег из MSK1.RU.

Арест сестер и «арсенал оружия»

Вечером 27 июля 2018 года на лестничной клетке многоквартирного дома в Москве нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. На следующий день трех его дочерей задержали по подозрению в убийстве. Девушки признали вину. На момент совершения преступления, 27 июля 2018 года, Крестине, Ангелине и Марии было 19, 18 и 17 лет соответственно.

29 июля им было предъявлено обвинение в убийстве без отягчающих обстоятельств. Причиной убийства следствие назвало «личную неприязнь» к отцу. Тем временем полиция изъяла из квартиры, где проживала семья, «арсенал оружия» — так эту коллекцию называли дочери: нож, молоток, арбалет, дротики, травматический пистолет, наган, ружье, патроны и два «пневмата». Неизвестно, имел ли Михаил лицензию на хранение этого оружия.

Как считает следствие, отец вернулся после лечения в психоневрологическом диспансере и наказал девушек за «перерасход на карте» (в его отсутствие девушки покупали себе еду) и «грязь в квартире». Мужчина вызывал дочерей по очереди и издевался — распылял каждой в лицо содержимое перцового баллончика. У старшей сестры начался приступ астмы — 19-летняя Крестина с детства страдала этим недугом. Другие две дочери Михаила, опасаясь за ее здоровье, решили убить отца. Вечером они напали на него втроем и закололи его охотничьим ножом, который взяли в его машине. Михаил пришел в себя и попытался отбиться. Он побежал за одной из дочерей, Крестиной, на лестничную площадку. Ангелина взяла нож и нанесла удар в сердце — от него Михаил скончался.
После смерти Хачатуряна его дочери нанесли себе ножевые ранения, чтобы инсценировать более очевидное нападение отца, а затем вызвали скорую и полицию.

30 июля суд продлил арест сестер Хачатурян до 72 часов, переквалифицировав статью на «убийство группой лиц» (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ретроспектива

Дело сразу получило широкий общественный резонанс. В СМИ разошлась запись угроз Михаила по отношению к дочерям: он разозлился из-за визита родного брата к девочкам, 21-летнего Сергея, которого отец семейства выгнал из дома несколько лет назад. С парнем был его друг. Из-за этого Хачатурян назвал дочерей «проститутками», а их брата, своего сына, — «сутенером».

«Уматывайте по-хорошему. До моего приезда чтоб вас не было! Я вас публично в групповую … . Вы деньги хотели заработать? Мужиков приводите, да? Он привел, да? Для вас привел, да? Сутенером уже стал, барыжничать невыгодно? И вы втроем вместе, с ним вместе? Сережка ждал в комнате, когда он вас … ? За сколько, цена какая была? Скажите всю правду, буду бить за всё… Убивать буду, уйдите, уйдите, уйдите, не доводите до греха. Вы шлюхи были — шлюхами сдохнете», — цитировала запись «Комсомольская правда».

Знакомые семьи подтвердили все ужасные догадки о жизни трех дочерей Михаила Хачатуряна: отец отвозил дочерей в лес и угрожал закопать, морил голодом и насиловал. Позже всплыли и переписки девушек с подругами: из них следует, что чаще всего отец приставал к средней сестре, Ангелине. Доставалось ей больше других из-за кроткого характера.

Ангелине доставалось больше всех из-за кроткого характера | Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»Ангелине доставалось больше всех из-за кроткого характера | Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Ангелине доставалось больше всех из-за кроткого характера

Источник:

Авилов Александр / Агентство «Москва»

За год до расправы над тираном на него жаловались преподаватели сестер Хачатурян. Директор школы заявлял, что неоднократно обращался в опеку из-за многочисленных прогулов девочек. Их сестры объясняли «болезнью» — собственной и отца.

Выгнал мать и насиловал дочерей

Мать обвиняемых сестер Аурелия рассказывала, что пыталась заявлять в полицию на насилие со стороны мужа. Это было в середине 2000-х годов. Никаких мер никто тогда не предпринял: более того, однажды Михаил принес оставленное женой заявление в полицию и порвал перед ее лицом.

Свою жену Михаил избивал 20 лет. Венчались они «со слезами на глазах»:

«Избил меня — и пошли венчаться», — вспоминала Аурелия. Тогда ей было 19 лет, и она была беременна их первым ребенком — Сергеем. Уйти она боялась — он говорил, что убьет ее. В 2015 году он выгнал Аурелию сам, угрожая оружием, и запретил ей общаться с дочерьми. До этого он выставил за дверь их сына, который учился на тот момент в восьмом классе.

Сама Аурелия, как объясняла на радио «Комсомольская правда», надеялась, что, уходя из дома, унесет с собой «раздражитель» Михаила, ведь на нее он срывался больше всего. Она думала, что Михаил не будет бить дочерей так, как бил ее в браке, даст им окончить школу:

«Тогда я ушла только потому, что боялась за дочерей. Он приставил к моему лицу пистолет и сказал: „Или уйдешь, или постреляю тебя вместе с детьми“», — рассказывала в эфире «КП» Аурелия.

Как шло следствие

Освободили из-под стражи

2 августа того же 2018 года Останкинский суд арестовал сестер на 2 месяца. 6 августа дело отдали в центральный аппарат СК.

Адвокаты обвиняемых настаивали на том, что девушки находились в ситуации необходимой обороны:

«Их действия были направлены на то, чтобы остановить неизбежные страшные преступления, которые совершались против них».

Девушкам разрешили обучаться в СИЗО и получать психологическую помощь. В начале сентября Марию признали невменяемой на момент убийства и перевели в психиатрическое отделение.

Марию, младшую из сестер, следствие признало невменяемой на момент совершения убийства | Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»Марию, младшую из сестер, следствие признало невменяемой на момент совершения убийства | Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Марию, младшую из сестер, следствие признало невменяемой на момент совершения убийства

Источник:

Авилов Александр / Агентство «Москва»

Двух старших сестер признали вменяемыми, но выявили ПТСР — посттравматическое стрессовое расстройство.

27 сентября 2018 года сестер Хачатурян отпустили из СИЗО — Басманный суд Москвы изменил меру пресечения на запрет определенных действий. В числе запретов было общение между собой, использование интернета и мобильного телефона, разговоры со СМИ и свидетелями по делу.

Младшая сестра Мария стала жить у матери, Ангелина переехала к тете, Кристина начала самостоятельную жизнь. Средняя и младшая из сестер, Ангелина и Мария, продолжили учиться и стали готовиться к выпускным экзаменам. Чтобы сестры не общались между собой, они посещали занятия по-разному: Ангелина ходила в обычную школу, Мария была на индивидуальном обучении.

Убийство по предварительному сговору

14 июня 2019 года суд выдвинул окончательное обвинение: убийство по предварительному сговору, что предполагает от 8 до 20 лет лишения свободы. Однако в декабре Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение из-за «нарушений, при которых утверждать дело и направлять в суд для рассмотрения по существу нельзя». Дело отправили на доследование. СК не согласился с позицией прокуратуры и обжаловал решение.

13 мая 2020 года стало известно, что СК завершил дополнительное расследование и оставил прежнюю квалификацию (убийство по предварительному сговору).

В августе начались заседания.

Судебное разбирательство

17 августа 2020 года прошло первое судебное заседание. Там была опубликована переписка, которая, по мнению защиты погибшего, доказывала подготовку убийства.

5 ноября Мосгорсуд разрешил сестрам общаться со своей матерью.

Уже в следующем, 2021 году, СК возбудил дело против Михаила Хачатуряна. 10 марта 2021 года его посмертно обвинили в насильственных действиях сексуального характера (ч. 3 ст. 132 УК РФ), понуждении к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ) и истязаниях (ст. 117 УК РФ) по отношению к дочерям.

Сестер признали потерпевшими в деле против их отца. Новая комиссия установила, что преступление девушки совершили под воздействием жестокого обращения из-за посттравматического стрессового расстройства.

Теперь параллельно шли два разбирательства: одно — по отношению к девушкам, другое — по отношению к убитому отцу. В 2022 году СК ужесточил обвинение Михаилу Хачатуряну за распространение порнографии. Видеоролики он отправлял подругам своих дочерей.

Девочки в итоге так и не пошли учиться: старшая числилась какое-то время в медицинском колледже, но бросила. Как говорит мать девочек, виной тому неопределенное будущее:

«Какая тут может быть учеба, когда непонятно, чего ждать. Посадят их, не посадят?» — рассуждала Аурелия в разговоре с нашими коллегами из Woman.ru. Все три девушки работают. А со своими адвокатами они за эти годы будто стали «семьей» — настолько часто виделись и общались.

Старшая и средняя сестры со своими адвокатами&nbsp;— защитники стали их «второй семьей» | Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»Старшая и средняя сестры со своими адвокатами&nbsp;— защитники стали их «второй семьей» | Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Старшая и средняя сестры со своими адвокатами — защитники стали их «второй семьей»

Источник:

Авилов Александр / Агентство «Москва»

А вот между собой девочки, как и запрещено до сих пор, не общаются и видятся в залах и коридорах суда. Хотя до случившегося, как рассказала Аурелия, все трое были не разлей вода, поддерживали друг друга и помогали выживать

После долгой тишины в деле произошло знаковое событие: вчера, 21 апреля 2025 года, отца сестер Хачатурян посмертно признали виновным в насилии над дочерьми. Дело было прекращено в связи со смертью мужчины.

Что будет дальше

После вступления приговора в силу есть несколько вариантов развития событий, в том числе и прекращение дела сестер, рассказал MSK1.RU адвокат девушек Ярослав Пакулин:

«Когда решение вступит в силу, СК приобщит его к делам Ангелины, Крестины и Марии и будет думать о дальнейшей переквалификации, а возможно и полном прекращении дела в связи с тем, что в действиях девушек была необходимая оборона».

Но если защита со стороны погибшего будет обжаловать решение, вступление в силу может затянуться на несколько месяцев.

«А пока приговора ему нет, стоит и их дело», — добавила юрист Юлия Федотова.

Часто ли умерших признают виновными

Прецедент производственного дела в отношении умершего — не такое уж редкое явление в российском праве.

«По общему правилу, в случае смерти основного подозреваемого уголовное дело прекращается. Исключение — это если родственники подозреваемого всё-таки хотят добиться его оправдания, считают, что он невиновен, не хотят, чтобы такое какое-то клеймо. Так было и в ситуации с Хачатуряном», — объяснила юрист Юлия Федотова.

Адвокат добавила, что срок давности по статье сестер — напомним, это всё еще «убийство по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 135 УК РФ) — остается на усмотрение суда и не ограничен каким-то числом лет. Так что разбирательство может длиться еще годы.

«Чем быстрее дело Хачатуряна вступит, приговор точнее вступит в законную силу, тем лучше будет для них, потому что их дело будет быстрее рассмотрено. Находиться столь долгое время под уголовным преследованием, это, мягко говоря, некомфортно и налагает на человека определенные ограничения», — объяснила юрист.

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Анастасия ХаритоноваАнастасия Харитонова
Анастасия Харитонова
Корреспондент MSK1.RU
Дело сестер Хачатурян Суд Процесс Вина Убийство
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Комментарии
1
Гость
7 минут
Армянские скрепы.
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