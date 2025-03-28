Обвиняли в убийстве брата любимой: суд оправдал жителя Ярославской области по особо тяжкой статье

Слева — убитый Умалат, а справа — Вадим. Его обвиняли в смерти Умалата Источник: Марьям Плетнева, Полина Авдошина











В Ярославской области суд присяжных оправдал жителя Ростова Великого Вадима Батырлыкова. В начале 2024 года его обвинили в убийстве 41-летнего брата Умалата Умалатова. Погибший мужчина был братом возлюбленной Вадима — Марьям Плетневой.

В семье никто не верил, что Вадим мог лишить жизни Умалата. Даже мать погибшего просила правоохранителей освободить возлюбленного ее дочери. Сама Марьям обивала пороги правоохранительных органов, не веря в виновности Вадима.

Изначально Вадима обвиняли по ч. 4. ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Но позже статью переквалифицировали в ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство). Однако 6 марта 2025 года Вадим был оправдан.

«В отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт», — говорится на сайте Ростовского районного суда.

Информацию о том, что Вадима оправдали, также подтвердил адвокат Вадима Батырлыкова и его возлюбленная Марьям Плетнева. Однако пока подробностей о деле они не раскрывали.

Решение суда в законную силу пока не вступило.