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Криминал подробности Обвиняли в убийстве брата любимой: суд оправдал жителя Ярославской области по особо тяжкой статье

Обвиняли в убийстве брата любимой: суд оправдал жителя Ярославской области по особо тяжкой статье

Ранее мы рассказывали о криминальной драме

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1 комментарий
Слева&nbsp;— убитый Умалат, а справа&nbsp;— Вадим. Его обвиняли в смерти Умалата | Источник: Марьям Плетнева, Полина АвдошинаСлева&nbsp;— убитый Умалат, а справа&nbsp;— Вадим. Его обвиняли в смерти Умалата | Источник: Марьям Плетнева, Полина Авдошина

Слева — убитый Умалат, а справа — Вадим. Его обвиняли в смерти Умалата

Источник:

Марьям Плетнева, Полина Авдошина

В Ярославской области суд присяжных оправдал жителя Ростова Великого Вадима Батырлыкова. В начале 2024 года его обвинили в убийстве 41-летнего брата Умалата Умалатова. Погибший мужчина был братом возлюбленной Вадима — Марьям Плетневой.

В семье никто не верил, что Вадим мог лишить жизни Умалата. Даже мать погибшего просила правоохранителей освободить возлюбленного ее дочери. Сама Марьям обивала пороги правоохранительных органов, не веря в виновности Вадима.

Изначально Вадима обвиняли по ч. 4. ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Но позже статью переквалифицировали в ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство). Однако 6 марта 2025 года Вадим был оправдан.

«В отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт», — говорится на сайте Ростовского районного суда.

Информацию о том, что Вадима оправдали, также подтвердил адвокат Вадима Батырлыкова и его возлюбленная Марьям Плетнева. Однако пока подробностей о деле они не раскрывали.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Ранее мы подробно рассказывали об этой истории и публиковали откровения семьи и знакомых о погибшем Умалате. По их словам, мужчина часто влипал в неприятности, имел проблемы с законом и не давал родным спокойной жизни.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Убийство Суд Оправдательный приговор
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Комментарии
1
Гость
22 минуты
Мог и наркоша этот остаться живым.Проблема в тос,что в Ярославской области ,а так же в городе Ярославль полиция не составляет протоколы на отказ от освидетельствования на употребление наркотиков.НЕ ХОЧЕТ просто.Родственники вызывают полицию к неадекватным наркоманам,которые мучают и третируют их,но полиция как приехала,так и уехала,типа это ваши внутренние разборки.А наркоман тем временем от безнаказанности и бездействия полицции начинает все больше наглеть и доходит до тяжких преступлений.Отказ от освидетельствования грозитт наркоману по КОАП штрафом или арестом,ДЛЯ НАЧАЛА,а потом,при повторном "залете" у суда появляется право отправить наркомана НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ,а неисполнение решения суда будет грозить уже РЕАЛЬНЫМ СРОКОМ. Вот так должны действовать правоохранители,что бы оградить граждан от наркоманов,но ПОЛИЦИЯ БЕЗДЕЙСТВУЕТ!!! Складывается впечатление,что в Ярославской области кое кто на самом верху "крышует " наркобизнес
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