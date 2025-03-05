«Били дубинками, кулаками». Новая жертва пыток на автомойке, 16-летняя девушка, разоблачила своих мучителей

Еще одна жертва пыточной мойки предпочла скрыть свое лицо под маской Источник: Первый канал, программа «Пусть говорят» (16+)











Первый канал снял программу о громкой истории в Каменске-Уральском, где банда юнцов издевалась над студентками на автомойке.

— Какими мразями надо быть, чтобы так себя вести, — сказал в самом начале ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов, после того как в студии показали кусочек того самого видео с пытками.

В телестудию приехала Анастасия — мама одной из пострадавших девушек Источник: Первый канал, программа «Пусть говорят» (16+)











Эта история стала известна всей стране 21 февраля, после публикации на портале E1.RU — но случилась она еще в начале января.

Вскоре после Нового года пятеро парней вывезли четырех девушек на автомойку. Этому предшествовал конфликт: 21-летний Давид Анашкин навязчиво названивал одной из девчонок. За нее заступилась подруга, попросила его больше не звонить. В результате они наговорили друг другу грубостей.

За это девушек похитили и привезли на мойку, двух из них заставили раздеться, обливали ледяной водой, били, унижали, таскали за волосы. Издевательство снимали на видео — это сейчас главное доказательство в уголовном деле. Если бы не огласка в СМИ, всё спустили бы на тормозах. Изначально уголовное дело возбудили лишь по статье «Хулиганство», из-за чего мучители, скорее всего, отделались бы принудительными работами или условным наказанием.

Девушек похитили, обливали ледяной водой и пеной для мытья машин Источник: родные пострадавшей девушки Ани

После того как вся страна узнала, что натворили парни, было возбуждено еще два уголовных дела по статьям «Похищение» и «Принуждение к действиям сексуального характера». Арестованы трое мучителей: 21-летний Давид Анашкин и его соучастники в возрасте 16 и 17 лет.

В студию Первого канала приехали мама одной из пострадавших девушек, Анастасия, и юрист из Каменска-Уральского Юлия Майорова, которая представляет интересы семьи.

Их оппонентами стали друзья арестованных мучителей: Виктор Кухтин, Феликс Беспалов, Максим Рыбников и Иван Петров (его вывели по видеосвязи).

Рыбников и Петров были водителями, которые отвезли девочек на мойку. Сами они в мучениях не участвовали, но стояли рядом и наблюдали. Именно на телефон Петрова было снято 18-минутное видео с издевательствами. По нашей информации, эту запись он передал полиции — возможно, надеясь на снисхождение. Сейчас, уже после съемок программы, Петров арестован, а Рыбников проходит по делу как свидетель.

Один из участников издевательств, Иван Петров, вышел в эфир по «скайпу». На данный момент он уже арестован Источник: Первый канал, программа «Пусть говорят» (16+)











— Максим, мы перед программой набрались сил и посмотрели это видео целиком, — обратился к одному из парней ведущий. — Я должен сказать: ты не свидетель, а участник. На кадрах видно, что ты участвуешь.

В ответ Максим Рыбников оправдывался, что сам никого не похищал и просто был за рулем, а девушки сели в машину добровольно: их якобы просто катали по городу. Еще он объяснял, что участники программы не знают, с чего всё началось: мол, Давида задело, когда одна из девушек оскорбила его умерших родителей. Если дословно, то девушка сказала следующее: «Кто тебя воспитывал?»

Мать Давида умерла много лет назад. По нашей информации, причиной смерти стали проблемы с зависимостью. Аня об этом ничего не знала, а с парнем и его дружками была незнакома.

Впрочем, Рыбников всё-таки признал, что его друзья «перегнули палку», уверял, что ему было тяжело на это смотреть, что хотел уйти. Он просил прощения у мамы девушки. Неизвестно, насколько искренним это было, но Анастасия сказала, что примет извинения в том случае, если парень будет говорить следователям и на суде только правду о том, как всё было.

Максим Рыбников, который вез девушек до мойки, проходит по делу свидетелем. На программе он уверял всех, что раскаивается Источник: Первый канал, программа «Пусть говорят» (16+)











В отличие от Максима, его приятель Петров вел себя дерзко.

— Смотри, чтобы ты не села, — пригрозил Петров маме Анны. Кого-то из гостей студии он просто обматерил.

В эфир вывели и бабушку арестованного Давида Анашкина.

— Обливают грязью моих внуков. Ничего там не было такого, сказал мне Давид. Вы своих вырастите идеальными, а потом судите других. Хоть как ругайте, пацаны они и есть пацаны, — плакала пожилая женщина на камеру.

Студия на этот раз не стала возмущаться, деликатно промолчав. Мы рассказывали, что бабушка воспитывала Давида в одиночку с раннего детства. После всего что случилось, женщине стало плохо с сердцем, она попала в больницу.

Защитники Анашкина в голос уверяли, что этот случай на мойке — единичный, но дальше случилось неожиданное. В студию вошла девушка в маске. Анонимная гостья оказалась еще одной жертвой, которую пытали на автомойке. Журналисты Первого канала нашли ее и тайно привезли в Москву вместе с мамой.

Издевательства парни снимали на видео Источник: родные пострадавшей девушки

Новая жертва рассказала, что за месяц до громкого случая ее вместе с молодым человеком пытали на той же мойке. Причина была в следующем. По словам девушки, она по просьбе Анашкина оформила и продала ему банковскую карту, а потом ее парень убедил снять крупную сумму.

— 3 декабря нас нашли ночью Анашкин и Петров, сначала избили, потом вывезли на мойку. Там сначала заставили смотреть, как моего парня избивают. Били дубинками, кулаками. Я на это всё смотрела. Потом били меня, палкой, куда попадали, — рассказала девушка, добавив, что при расправе присутствовал еще один гость студии — Виктор Кухтин.

Бабушка Давида заступалась за внука. Тот сказал ей, что ничего страшного не сделал Источник: Первый канал, программа «Пусть говорят» (16+)











Тогда, в декабре, девушка боялась подавать заявление в полицию. Мама рассказала, как запугивали и ее, писали: мол, знают, что у нее есть и младшие дети.

В ответ на этот рассказ парни, по сути, сделали в эфире чистосердечное признание в махинациях с банковскими картами — дропперстве. Они заявили, что их жертва сняла со своей же карты деньги, которые ей перечислили с продажи металла.

Криминальный бизнес с банковскими картами сейчас очень распространен. Через такие левые карты мошенники прогоняют разные суммы, чтобы потом снять их со стороннего счета. Так отмываются «грязные» деньги — например, с продажи наркотиков, проституции, криптовалюту и черный нал. Тех, кто оформляет на себя карты, тем самым помогая выводить и обналичивать деньги, полученные преступным путем, называют дропперами. В эту схему вовлекают и несовершеннолетних.

Мы на E1.RU уже рассказывали, что, судя по всему, с помощью банковских карт множества дропперов проводилась выручка с одного из городских пунктов приема лома. Вопреки закону, он работал без кассового аппарата.

Самый главный вопрос, заданный в студии, был такой: кто из взрослых стоит за этим и покрывает этих молодых людей? Он остался без точного ответа.

— Этот человек ездит по городу на своем полностью тонированном автомобиле. Его никто не останавливает, никто не трогает, — рассказала юрист Юлия Майорова.

А девушка-жертва сказала следующее:

— Там [при расправе был] взрослый человек, лет 35. Александр. Его звали дядя Саша.

Отвлечемся от программы и добавим, что, по информации E1.RU, хозяина одного из городских пунктов металлоприемки зовут Александром. Он также является нынешним владельцем (арендатором) той самой мойки, где пытали людей. После случая с девушками эта точка сменила владельца и название, но бывший владелец мойки Максим, по данным наших источников, — это друг Александра.

Фамилию Александра в студии не озвучивали. Видимо, предоставили возможность силовикам во всём разобраться.

На данный момент один из героев программы Иван Петров задержан, суд отправил его в СИЗО. Судя по всему, 16-летняя девушка после съемок обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено еще одно уголовное дело о пытках на мойке.