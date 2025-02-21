«Пещерные националисты!»: в Подмосковье полицейские увезли мигранта в лес. Через 2,5 месяца грибники нашли там его труп

Источник: Махаматкул Абдуллаев, соцсети обвиняемых, Александр Ощепков / NGS.RU

В подмосковном Орехово-Зуеве полицейские увезли пьяного мигранта в лес, а через 2,5 месяца грибники нашли его труп. На покойном были одни штаны, а тело успело разложиться до костей, поэтому определить точную причину смерти 43-летнего Ойбека Абдуллаева невозможно. В причастности к случившемуся обвинили трех пэпээсников, которые последними видели мужчину. Но обвиняют их не в убийстве, а в превышении должностных полномочий. Подробности — в материале MSK1.RU.

Вывезли в лес в одних штанах

Гражданин Узбекистана Ойбек Абдуллаев приехал с пожилым отцом в Московскую область на заработки. Трудился грузчиком в крупном сетевом магазине.

— Жены у него нет, детей тоже, — рассказал отец покойного Махаматкул Абдуллаев. — У меня только он и дочка, внуков нет. Мы с ним в Орехово-Зуеве жили, работали.

В мае 2024 года, по показаниям очевидцев, Ойбек решил выпить и не смог попасть домой. В состоянии алкогольного опьянения он пытался войти в свою квартиру, но из-за спиртного, видимо, не понял, что ломится в чужую.

Ойбек трудился грузчиком в сетевом супермаркете Источник: Махаматкул Абдуллаев

Прибывшие сотрудники полиции доставили его в отдел, но затем отпустили, не составив никаких процессуальных документов.

Ну как отпустили… Скорее, выгнали за «неподобающий вид».

Тогда Ойбек зачем-то попытался попасть в краеведческий музей. Дебошира снова забрали полицейские. Но на этот раз они отвезли его в деревню Загряжскую, что под городом Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа.

После этого Ойбек пропал без вести. Его отец на следующие сутки обратился в правоохранительные органы и попросил разыскать сына. Как это часто бывает при исчезновении человека, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ. Факт возбуждения дела по такой тяжкой статье не всегда говорит о том, что разыскиваемый мертв. Но в этот раз оказалось именно так.

Федор Озимковский работал водителем-пэпээсником Источник: соцсети обвиняемого











Спустя 2,5 месяца, в августе 2024-го тело Ойбека Абдуллаева нашли в лесопосадке, недалеко от места, где его высадили полицейские. Труп успел разложиться до костей, поэтому судмедэксперт развел руками и указал в заключении, что определить причину убийства невозможно.

Единственное, что точно выяснили правоохранители, — в момент смерти Ойбек был босой и без футболки, лишь в одних штанах.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники Следственного комитета вышли на трех сотрудников полиции, которые последними видели Ойбека.

Сергея Цуркана на сайте Орехо-Зуевского отдела МВД называют кинологом Источник: соцсети обвиняемого

— Сотрудники полиции сначала рассказали, что сам Ойбек попросил их отвезти его в эту деревню, — сообщила юрист адвокатского проекта «Травмпункт» Анастасия Тюняева. — Но, по словам отца, там у него ни знакомых, ни родни — поводов туда ехать не было. Позже обвиняемые рассказали, что после двух задержаний оперативный дежурный якобы приказал им отвезти Ойбека туда, куда он скажет. Фактически они его вывезли за территорию их юрисдикции.

Отметим, что оперативный дежурный это отрицает.

Обвиняемые настаивают, что Ойбек сам просил их отвезти его в деревню Загряжскую. Свою причастность к смерти Ойбека они отрицают. Что стало причиной смерти — до сих пор загадка. Анастасия Тюняева юрист адвокатского проекта «Травмпункт»

Так как доказательств убийства Ойбека нет, уголовное дело в отношение полицейских переквалифицировали на п. «в, г» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий группой лиц с причинением тяжких последствий».

Как стало известно MSK1.RU, обвиняемыми по делу проходят уже бывшие полицейские — 25-летний Федор Озимковский, а также 39-летние Сергей Цуркан и Андрей Овчаренко. Их полные данные имеются в распоряжении редакции, а также в картотеке дел Орехово-Зуевского городского суда. Изначально Федора отправили под домашний арест, а Сергея и Андрея — в СИЗО. Но они обжаловали это решение, и их тоже отправили под домашний арест.

По данным из открытых источников известно, что Федор Озимковский трудился водителем и был за рулем того самого УАЗа, на котором Ойбека увозили в лес.

Третий обвиняемый — Андрей Овчаренко Источник: соцсети обвиняемого

На сайте МУ МВД России «Орехово-Зуевское» упоминается, что в 2020 году начальник управления Вадим Коптелов наградил старшего сержанта полиции Сергея Цуркана за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности, успешное выполнение задач повышенной сложности. Мужчине вручили карманные часы с символикой. В публикации его называют полицейским-кинологом взвода отдельного батальона ППСП МУ МВД России «Орехово-Зуевское».

Спустя непродолжительное время после избрания меры пресечения полицейским предъявили обвинение и допросили их в качестве обвиняемых. Все трое отказались от показаний на основании статьи № 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких.

Расследование уголовного дела продолжается.

«Вы хотите такую Россию?»

После обнаружения тела и привлечения полицейских к делу в качестве подозреваемых о ситуации публично в своем Telegram-канале высказался депутат Госдумы и координатор Национального освободительного движения Евгений Федоров. Позже он удалил свой пост, но интернет помнит всё.

— Пещерные националисты! Вы хотите такую Россию? Источник сообщил, что, предположительно, в отношении трех сотрудников МВД из подмосковного Орехово-Зуева следователи организовали проверку из-за смерти мигранта, которого они вывезли в лес, — написал депутат. — По данным СК, все три фигуранта служат в местном ППС (инспекторы Цуркан и Овчаренко, а также водитель по фамилии Озимковский) и именно в «их руках» находился тот самый мигрант незадолго до гибели.

Депутат Евгений Федоров возмутился случившимся публично. Но затем свое возмущение удалил Источник: Госдума

В своем посте парламентарий подробно описал данные предварительного следствия.

— Как следует из материалов, на днях было установлено, что вечером 19 мая 2023 года на служебном автомобиле «УАЗ-Патриот» полицейские отвезли ранее не знакомого им Абдуллаева в лес неподалеку от деревни Загряжской, — добавил Евгений Федоров. — А через две недели после этого, 2 августа 2023-го, в том самом месте был обнаружен труп приезжего в состоянии резких гнилостных изменений.

Как потерпевшей стороне сообщили в прокуратуре, в настоящее время предварительное следствие продолжается. Также надзорный орган усмотрел нарушения требований закона о разумном сроке уголовного судопроизводства, в связи с чем руководителю следственного отдела было внесено требование.