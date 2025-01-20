В машине Гоши Куценко нашли изрезанное тело женщины

Фанаты предполагают, что Куценко продал эту машину Источник: Прокуратура Москвы / Telegram











В машине, которая принадлежит актеру Гоше Куценко, нашли тело женщины. Как передают наши коллеги из Starhit.ru, авто было припарковано во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте столицы.

Тело в припаркованной машине обнаружили прохожие вчера. На нем было множество ножевых ранений, передает городская прокуратура. Telegram-каналы сообщают, что рядом нашли еще средства контрацепции.

Силовики уже задержали подозреваемого. По их данным, 30-летний Альберт Абдулин сначала выпивал с девушкой, а после убил.

— В процессе распития спиртных напитков у нас произошел конфликт. Я начал наносить ей несколько ножевых ранений, — сообщил подозреваемый на допросе.

В показаниях подозреваемый признал свою вину Источник: Столичный СК / Telegram

После этого молодой человек спрятал тело в подвернувшийся «Запорожец», который, как оказалось, принадлежит звезде российского кинематографа. Это уже не первый криминальный эпизод в жизни подозреваемого, за его плечами есть множество судимостей.

Сейчас следователи устанавливают личность погибшей.