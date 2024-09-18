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Криминал Скандального экс-адвоката Эльмана Пашаева арестовали по подозрению в мошенничестве — что о нем известно

Скандального экс-адвоката Эльмана Пашаева арестовали по подозрению в мошенничестве — что о нем известно

Следствие считает, что юрист, защищавший Ефремова, обещал за 46 миллионов избавить чету Блиновских от уголовного преследования

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1 комментарий

Московский гарнизонный военный суд 18 сентября арестовал Эльмана Пашаева на два месяца. Скандального юриста задержали в Москве днем ранее, хотя, если верить соцсетям экс-адвокату, еще за пару дней до этого он находился в зоне СВО. Там он служил в одном подразделении с Алексеем Блиновским. К последнему у налоговой инспекции есть вопросы. Как и его супруга, которая находится сейчас в СИЗО в Москве, он должен налоговой немалую сумму.

Пашаев же, как полагает следствие, обещал помочь Блиновским с их проблемами. Ранее Пашаев уже «помог» Михаилу Ефремову. Артист, ставший виновником смертельного ДТП, сейчас отбывает срок в колонии. Пашаев же вскоре после оглашения приговора лишился адвокатского звания. Правда, через какое-то время он его восстановил. Но лишился снова уже через пять дней. А потом поехал на СВО помогать с доставкой гуманитарных грузов. Там он был ранен и, судя по имеющимся данным, стал командиром танка. Правда, не все думают, что Пашаев действительно полезный кадр для российской армии.

— Эльман Пашаев. Пулеметчик. 90 процентов времени в Москве, а 10 процентов — там. На съемной квартире шикарной, по ресторанам с девушками ходит, — делился мыслями с журналистами Андрей Ковалев, лидер Общественного движения предпринимателей.

Как бы то ни было, юрист Пашаев оказался по другую сторону судебной системы. Подробности этой истории смотрите в коротком видео.

ПО ТЕМЕ
Эльман Пашаев Елена Блиновская Михаил Ефремов Мошенничество
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Комментарии
1
Гость
55 минут
Эльманы Адамы Рамзаны - нет слов, только.....
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