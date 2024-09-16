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Криминал «Почему это допустили?» Как 25 лет назад Москву и Россию сотрясали теракты — в одном видео

«Почему это допустили?» Как 25 лет назад Москву и Россию сотрясали теракты — в одном видео

В результате взрывов жилых домов погибли сотни людей — многие из очевидцев событий до сих пор не могут забыть трагедию

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3 комментария

В одном видео рассказываем всё, что известно о серии терактов в России

Двадцать пять лет назад сразу в нескольких городах России произошли теракты — из-за взрывов жилых домов погибли сотни людей. С 4 по 16 сентября 1999 года в Буйнакске, Москве и Волгодонске рухнуло несколько многоэтажек.

Взрывы унесли жизни 307 человек, более 1700 пострадали. Подробнее о трагедии и как спустя 25 лет живут те, кто видел трагедию своими глазами, — смотрите в коротком видео наших коллег из MSK1.RU, которое опубликовано чуть выше.

По заявлению силовиков, преступления были профинансированы одним из главных чеченских террористов — Амиром ибн иль-Хаттабом. Взрывы были местью боевиков за неудавшееся нападение на Дагестан, что в итоге и стало одной из причин начала чеченской военной кампании.

ФСБ ликвидировала практически всех причастных к трагедии 1999 года. Исполнителей преступления — Юсуфа Крымшамхалова и Адама Деккушева — в 2003 году приговорили к пожизненному лишению свободы. Судьба руководителя группировки Ачемеза Гочияева до сих пор неизвестна.

На месте взорванных домов, где погибли люди, практически сразу после трагедии установили мемориалы в память о тех, кто в ту сентябрьскую ночь заснул и больше не проснулся.

По словам Валентины Ивановны, жительницы дома на Каширском шоссе, где почти никто не выжил, с каждым годом к мемориалу в день памяти всё меньше приходит людей: кто-то умер, кто-то переехал уже. Но она и ее соседи продолжают туда приходить каждый день на протяжении 25 лет. Например, идут в магазин и хотя бы на минутку задерживаются около мемориала.

Пенсионерка говорит, что после того взрыва в соседнем доме она еще долгое время боялась уснуть и не проснуться. Но спустя годы отшучивается со словами: «Я свое уже пожила, могу и помирать. А тут молодых много. Им туда со мной нельзя».

— Тогда у нас рвануло, на Гурьянова рвануло, потом на «Автозаводской» метро рвануло. Мы не знаем, как ехать, как жить. Как мы можем доверять кому-то после этого? Почему это всё допустили? И ведь не один раз всё это было, — с возмущением говорит Валентина Ивановна.

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Теракт Трагедия Происшествие ЧП ЧС
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Комментарии
3
Гость
16 сентября 2024, 17:48
с тех терактов и началась наша жизнь по плану по которому всё сейчас идёт, процветание дотационых и наша стабильность тогда проглотив мы стали теми кто сейчас
Гость
16 сентября 2024, 17:50
после терактов пришёл спаситель Империи и большой любитель многополярного мира и неограниченной власти
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