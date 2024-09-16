«Почему это допустили?» Как 25 лет назад Москву и Россию сотрясали теракты — в одном видео

В одном видео рассказываем всё, что известно о серии терактов в России Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

Двадцать пять лет назад сразу в нескольких городах России произошли теракты — из-за взрывов жилых домов погибли сотни людей. С 4 по 16 сентября 1999 года в Буйнакске, Москве и Волгодонске рухнуло несколько многоэтажек.

Взрывы унесли жизни 307 человек, более 1700 пострадали. Подробнее о трагедии и как спустя 25 лет живут те, кто видел трагедию своими глазами, — смотрите в коротком видео наших коллег из MSK1.RU, которое опубликовано чуть выше.

По заявлению силовиков, преступления были профинансированы одним из главных чеченских террористов — Амиром ибн иль-Хаттабом. Взрывы были местью боевиков за неудавшееся нападение на Дагестан, что в итоге и стало одной из причин начала чеченской военной кампании.

ФСБ ликвидировала практически всех причастных к трагедии 1999 года. Исполнителей преступления — Юсуфа Крымшамхалова и Адама Деккушева — в 2003 году приговорили к пожизненному лишению свободы. Судьба руководителя группировки Ачемеза Гочияева до сих пор неизвестна.

На месте взорванных домов, где погибли люди, практически сразу после трагедии установили мемориалы в память о тех, кто в ту сентябрьскую ночь заснул и больше не проснулся.

По словам Валентины Ивановны, жительницы дома на Каширском шоссе, где почти никто не выжил, с каждым годом к мемориалу в день памяти всё меньше приходит людей: кто-то умер, кто-то переехал уже. Но она и ее соседи продолжают туда приходить каждый день на протяжении 25 лет. Например, идут в магазин и хотя бы на минутку задерживаются около мемориала.

Пенсионерка говорит, что после того взрыва в соседнем доме она еще долгое время боялась уснуть и не проснуться. Но спустя годы отшучивается со словами: «Я свое уже пожила, могу и помирать. А тут молодых много. Им туда со мной нельзя».