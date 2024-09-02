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Криминал Ярославские сатанисты 10 лет строгача: прокуратура оспорит приговор ярославскому сатанисту Николаю Оголобяку

10 лет строгача: прокуратура оспорит приговор ярославскому сатанисту Николаю Оголобяку

Что не устроило правоохранителей в решении Кировского районного суда

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9 комментариев

Прокуратура оспорит приговор Николаю Оголобяку

Прокуратура Ярославской области оспорит приговор сатанисту Николаю Оголобяку, вынесенный 16 августа Кировским районным судом Ярославля. Соответствующую жалобу правоохранители направили в Ярославский областной суд 29 августа.

— Приговор обжалуется в части разрешения судьбы вещественных доказательств по уголовному делу, — пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Как оказалось, суд предыдущей инстанции не решил вопрос о судьбе сотового телефона Оголобяка. Мобильный фигурировал в деле как вещественное доказательство. При этом суд должен был принять решение, что делать с телефоном после оглашения приговора — конфисковать или вернуть. Ни то, ни другое в решении судьи прописано не было.

Что касается самого наказания, то прокуратура не будет обжаловать решение Кировского суда.

Напомним, Николай Оголобяк — участник банды ярославских сатанистов, которая 2008 году совершила серию ритуальных убийств подростков. Жертвами сектантов стали Оля Пухова, Аня Горохова, Андрей Сорокин и Варя Кузьмина, которым на тот момент было всего по 15–16 лет. Преступников вычислили и задержали. В 2010 году участники банды услышали приговор суда.

Оголобяк был единственным совершеннолетним среди сатанистов, он получил самое строгое наказание — 20 лет заключения в колонии строгого режима. Выйти на свободу он должен был в 2030 году. Однако Оголобяк вызвался пойти на СВО. Во время участия в спецоперации он получил ранение и в 2023 году вернулся домой. Портал 76.RU взял эксклюзивное интервью у сатаниста после его возвращения в Ярославль.

Однако в 2024 году 34-летний Оголобяк снова оказался на скамье подсудимых. На этот раз ему вменяли покушении на сбыт наркотиков. По версии следствия, в январе-феврале он купил в интернете у неизвестных лиц партию синтетических наркотиков, расфасовал ее и собирался продать. Полицейские поймали бывшего сатаниста, когда тот пытался оставить закладки на Комсомольской улице в центре Ярославля. 16 августа Кировский районный суд Ярославля признал Николая Оголобяка виновным и отправил за решетку на 10 лет.

Сам осужденный признался, что снова собирается уйти на СВО.

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Сатанисты Криминал Суд Прокуратура Приговор
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Комментарии
9
Гость
2 сентября 2024, 13:51
Понять и простить
Гость
2 сентября 2024, 12:59
куда мы прикатились
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