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Криминал Бывшего сатаниста из Ярославля вновь отправят за решетку

Бывшего сатаниста из Ярославля вновь отправят за решетку

Николая Оголобяка признали виновным в наркоторговле

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2 комментария

Николай Оголобяк вновь отправится за решетку

Бывшего сатаниста из Ярославля 34-летнего Николая Оголобяка отправят за решетку на 10 лет. Такое решение 16 августа принял Кировский районный суд Ярославля. Его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков.

По версии следствия, в январе — феврале этого года Оголобяк приобрел в интернете у неизвестных лиц партию синтетических наркотиков, расфасовал ее дома и собирался продать. Полицейские поймали Оголобяка, когда тот пытался оставить «закладки» на Комсомольской улице в центре Ярославля.

— Из тайников и при подсудимом изъяты наркотические средства массой 0,430 грамма, 0,401 грамма, 0,394 грамма, 24,171 грамма, — говорится в материалах дела.

Напомним, Николай Оголобяк – бывший участник банды ярославских сатанистов. В 2008 году он вместе с друзьями совершил серию ритуальных убийств на заброшенном пустыре в Красноперекопском районе Ярославля. Жертвами сектантов стали четыре подростка - Оля Пухова, Аня Горохова, Андрей Сорокин и Варя Кузьмина. Убитым было по 15-16 лет.

Оголобяк был единственным совершеннолетним в банде. В 2010 году его приговорили к заключению на 20 лет в колонии строго режима. Выйти на свободу он должен был в 2030 году. Однако Оголобяк вызвался пойти на СВО.

Во время участия в спецоперации он получил ранение, в 2023 году вернулся домой. Портал 76.RU взял эксклюзивное интервью у сатаниста после его возвращения в Ярославль.

ПО ТЕМЕ
Сатанисты Криминал Наркотики
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Комментарии
2
Гость
16 августа 2024, 12:24
Моньячный вид и очки как у Чиколтилы
Гость
16 августа 2024, 12:26
Странный у него взгляд, психически нездорового человека.
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