Бывшего сатаниста из Ярославля вновь отправят за решетку

Николай Оголобяк вновь отправится за решетку Источник: Кирилл Поверинов











Бывшего сатаниста из Ярославля 34-летнего Николая Оголобяка отправят за решетку на 10 лет. Такое решение 16 августа принял Кировский районный суд Ярославля. Его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков.

По версии следствия, в январе — феврале этого года Оголобяк приобрел в интернете у неизвестных лиц партию синтетических наркотиков, расфасовал ее дома и собирался продать. Полицейские поймали Оголобяка, когда тот пытался оставить «закладки» на Комсомольской улице в центре Ярославля.

— Из тайников и при подсудимом изъяты наркотические средства массой 0,430 грамма, 0,401 грамма, 0,394 грамма, 24,171 грамма, — говорится в материалах дела.

Напомним, Николай Оголобяк – бывший участник банды ярославских сатанистов. В 2008 году он вместе с друзьями совершил серию ритуальных убийств на заброшенном пустыре в Красноперекопском районе Ярославля. Жертвами сектантов стали четыре подростка - Оля Пухова, Аня Горохова, Андрей Сорокин и Варя Кузьмина. Убитым было по 15-16 лет.

Оголобяк был единственным совершеннолетним в банде. В 2010 году его приговорили к заключению на 20 лет в колонии строго режима. Выйти на свободу он должен был в 2030 году. Однако Оголобяк вызвался пойти на СВО.