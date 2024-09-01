«Милену с сыном сегодня похоронили». Знакомые и друзья экс-сотрудника Центробанка, который выбросил из окна сына и жену — о трагедии

Рассказываем всё, что известно о трагедии в Лефортово Источник: Александр Липатов / WhatsApp (деятельность запрещена на территории РФ); Милена Липатова / T.me











Недавно страну потрясла жуткая новость: в Лефортово экс-сотрудник Центробанка Александр Липатов выбросил из окна свою жену Милену и годовалого сына Михаила (имя изменено). После этого 39-летний глава семейства заперся дома, квартиру брали штурмом. Липатова обнаружили без сознания. Очнувшись, он говорил про «голоса в голове», приказавшие убить его семью.

MSK1.RU рассказывает подробности трагедии.

Роковой день

Утром 25 августа соседи проснулись от криков и ругани, раздававшихся из квартиры Липатовых. Семья жила на 16-м этаже. Ребенок долго не мог успокоиться и плакал, но реакции на плач не было, пишет Mash. Вдруг распахнулось окно и тело годовалого малыша оказалось на земле. Уже через полминуты рядом с ним лежал труп 36-летней Милены Липатовой.

Тела Милены Липатовой и ее сына во дворе ЖК Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Александр Липатов стоял на окне. Он то голым залезал на подоконник, то снова спускался с него.

— Увидела, уже когда два трупа лежали, — рассказала MSK1.RU одна из очевидиц трагедии. — Потом увидела мужчину на подоконнике, который стоял и смотрел вниз. Я так понимаю, что он не решился выброситься. Потом полетел матрас, он кричал, вставал на подоконник. Ложился на кровать, опять вставал, смотрел через окно и опять ложился.

Очевидица трагедии — о поведении Александра Липатова после расправы над женой и сыном Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Липатов забаррикадировался в квартире. Когда полицейские ворвались в жилье, то обнаружили разбросанные детские вещи и перевернутую кровать. Также следователи нашли записки с рисунками и несвязным текстом, а на полу лежал клок волос.

Увозить Липатова пришлось на каталке реанимации. Как писал Shot, Александра с сильным отравлением антидепрессантами госпитализировали в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Она была очень светлой девочкой»

Александр и Милена Липатовы переехали в Москву из Барнаула. Страшную новость родные и близкие Милены увидели в Сети, а потом им позвонили из столицы следователи.

— Мы все в шоке, сначала никто не хотел верить в случившееся, но потом появились фото из квартиры с разбросанными вещами. Я узнала это пространство, где Милена нас гостеприимно встречала… — рассказывает «КП» подруга семьи. — Позвонила отцу Милены. Он заслуженный человек, боевой офицер, ветеран боевых действий. Отец в этот момент вообще говорить не мог.

Новость о трагической гибели Милены многие узнали из Сети Источник: Милена Липатова / T.me











Одноклассники Милены до сих пор не могут поверить в случившееся. По их словам, Милена была гордостью семьи и с малых лет подавала большие надежды.

— Она была очень светлой девочкой, хорошая и спокойная. Ничего не могу вспомнить о ней плохого. В школе отлично училась, потом поступила в алтайский университет. Кажется, на исторический факультет. После школы мы разошлись каждый своей дорогой, но я следила за ней в соцсетях, — рассказывает MSK1.RU школьная подруга Милены.

Она не была блогером, но часто делилась фото с ребенком и мужем, как обычная мамочка. Я в шоке до сих пор, не могла представить, что так всё выйдет школьная подруга Милены Липатовой

После окончания вуза работала на нескольких предприятиях Барнаула. Она владела тремя иностранными языками, поэтому по работе ее часто отправляли в командировки за границу.

По данным со страницы Милены, в 2015 году она получила степень магистра экономических наук, а потом работала младшим менеджером по экспорту на Барнаульском патронном заводе. Позже ее повысили до старшего менеджера, ответственного за рынок США. На одном из мест работы Милена познакомилась с будущим мужем.

Девушка часто уезжала в заграничные командировки Источник: Милена Цыганова / «Одноклассники»











«Умный парень, перспективный был»

Александр Липатов родился в Славгороде, позже его семья перебралась в Барнаул. Он окончил гимназию № 123. Одноклассники Липатова отмечают, что в школьные годы никакого странного поведения они за ним не замечали.

Коллеги, работавшие с Липатовым в барнаульском филиале Центробанка, тоже заявили, что неврозами он не страдал.

— Умный парень, перспективный был, пригласили в Москву. Как уехал в столицу, не общались, — рассказала «КП» одна из бывших сотрудниц Центробанка, занимающая ведущую должность. Как и других сотрудников, коллегу шокировала новость о трагедии, разыгравшейся в Лефортово.

Коллеги мужчины отмечают, что не замечали за ним странностей Источник: Александр Липатов / WhatsApp (деятельность запрещена на территории РФ)











Как рассказал друг семьи Милены, когда она знакомила родственников с будущим мужем, он произвел на них впечатление умного, адекватного парня. Даже потом, когда у Липатова бывали приступы (он закрывал голову и кричал от напряжения), всё списывали на стресс.

Во время нервных срывов Милена хотела облегчить состояние супруга и звонила его родителям, чтобы посоветоваться.

— В такие момент его родители говорили ей: «Присылай его к нам», там мама — медик. Он уезжал, видимо, она его пролечивала, и возвращался уже спокойный. При этом никто из родственников этого негодяя и словом не обмолвился, что у Александра очень серьезные проблемы с психикой, — возмущается в разговоре с «КП» друг семьи.

По данным Mash, проблемы с психикой у Липатова начались еще в 2018 году в Барнауле. Тогда он лежал в местной психбольнице.

Переезд в Москву и рождение первенца

Милена и Александр переехали в столицу около семи лет назад. Глава семьи получил новую должность, а жена отправилась за ним. Тогда же Липатов опубликовал объявление о продаже квартиры в Барнауле. Жилье он отдавал за три миллиона рублей.

Карьера у обоих шла успешно. Александр возглавил отдел в Центробанке, а Милена нашла новую работу в представительстве международной компании Heineken. В свободное время Липатов играл в волейбол и даже участвовал в соревнованиях банка. Еще в 2023 году вместе с командой он выходил в полуфинал соревнований.

— Команда собиралась из разных отделов организации. В жизни мы не пересекались, только на площадке. Я узнал чисто случайно. Это ужасная история, я в шоке. Не мог предположить даже, что он на такое способен, — рассказывает MSK1.RU один из сокомандников.

Липатов в составе волейбольной команды Банка России Источник: Cliga.ru











Милена была топ-менеджером компании Heineken, которая производит пиво. В 2019 году она работала на экспортном направлении, потом на импортном. Два года назад она заняла руководящую должность, следует из данных сайта LinkedIn.

Рабочая страница Милены Источник: Милена Липатова / LinkedIn











Знакомая Милены рассказала MSK1.RU, что пара поженилась три года назад. В июле 2023-го у Липатовых родился сын. Родители Милены часто приезжали навестить долгожданного внука. Последний раз в августе этого года бабушка публиковала фотографии с прогулок с маленьким Мишей (имя изменено. — Прим. ред.).

— Отец ее, когда поделился фотографией внука-грудничка, аж светился от счастья, говорил: «Миленок родила!» — вспоминает близкая подруга в разговоре с «КП». — Она и ребенка воспитывала мудро, осознанно, хотела, чтобы сын был гармоничной личностью. С мужем они договаривались при сыне никогда не кричать, не ссориться. Запомнилось, когда мы были у них в гостях: Милена, усыпляя малыша, включала приятные для ребенка звуки, рекомендованные прогрессивными педагогами… Когда сюда приезжала в августе, ребенок уже уверенно начал ходить, играя, бегал за щенками по траве на даче. И родня, и друзья Милены — все мы так радовались…

В декрете Милена ходила на занятия по йоге, которые организовывали жильцы ЖК. Местные отмечают, что она была общительной и частенько делилась полезными советами в «мамских» чатах.

Милена старалась воспитывать ребенка современными методами Источник: Милена Липатова / T.me











Померещилось, что Милена — Сатана

После того как Липатов уволился из Центробанка, он трудился в региональном департаменте цифровой безопасности. Постоянно переживал из-за работы и много размышлял о своей жизни и семье, пишет Shot.

По информации телеграм-канала, Липатов изучал психоанализ и постоянно выписывал мысли на бумагу, чтобы понять, что не так пошло в его жизни. Перед трагедией Александру померещилось, что за ним следят. Из-за навязчивых мыслей он не спал всю ночь. Чтобы успокоиться, он принял большую дозу антидепрессантов.

В тот роковой день он раскладывал темные и светлые вещи по разным комнатам, а жена якобы назвала его занятие бредом. Тогда он услышал голоса, которые говорили, что Милена — Сатана, а ребенок — сын Сатаны, их нужно убить, пишет Mash.

После расправы над женой и сыном Липатов выбрасывал вещи в окно Источник: Прокуратура Москвы / T.me











В момент задержания Липатов неадекватно себя вел, его доставили в больницу, где он впал в кому. Когда мужчина очнулся, ему диагностировали «острое психотическое расстройство с признаками шизофрении, осложненное нарушением когнитивных функций». Мужчина заявил, что частично сожалеет о случившемся.

В четверг, 29 августа, Лефортовский районный суд отправил Липатова в СИЗО. Под стражей мужчина пробудет до 25 октября 2024 года. Александра обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Ему может грозить пожизненное заключение.

Отмечается, что в крови убийцы не нашли алкоголя и наркотиков. Анализы показали только следы антидепрессантов и женских послеродовых гормональных препаратов.

Липатов пробудет в СИЗО два месяца Источник: Столичный СК / T.me











«Милену с сыном сегодня похоронили»

В компании Heineken простились с ведущим топ-менеджером Миленой Липатовой, трагически погибшей в Лефортово.

— Милена Андреевна оставила о себе только добрые воспоминания и уважение, — говорили коллеги погибшей.

Как утверждает «КП», представители всех организаций, в которых довелось работать Милене, предложили ее близким посильную помощь.

Тела маленького Миши (имя изменено. — Прим. ред.) и его мамы доставили в Барнаул. 30 августа родственники и друзья проводили их в последний путь.

— Милену с сыном сегодня похоронили, — поделился с MSK1.RU один из близких погибшей.

Мы выражаем искренние соболезнования семье Милены Липатовой.