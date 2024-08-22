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Криминал мнение «Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги

«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги

О преступных новшествах рассказал юрист Пётр Волосников

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Курганцам, у которых идут суды, нужно быть осторожнее

Мошенники придумали новый способ, как обманывать россиян. На этот раз в нем фигурируют псевдосотрудники, но уже не полиции или ФСБ, а городского суда — они всё так же пытаются узнать данные горожан от «Госуслуг». Подробнее о свежем способе развода — в колонке юриста Петра Волосникова из Кургана.

Клиентка нашего центра, гражданское дело которой рассматривается в Курганском городском суде, звонит к нам в офис и сообщает, что судебное заседание по ее иску (назначенное на ближайшие дни) отложено.

Специалист интересуется у нее: «Откуда информация?» Поскольку у нас такой информации нет, на сайте суда дата и время прежние. Рассказывает. Ей позвонили из «городского суда», представились секретарем, сообщили, что заседание отложено, надо отправить ей повестку на «Госуслуги», для этого она должна сообщить код, который сейчас туда (на «Госуслуги») придет…

Что она и сделала, а потом сразу позвонила нам. Хорошо, что сразу, насколько знаю, ничего страшного не успело произойти.

Это уже второй случай в отношении наших клиентов. В первом человеку сообщили, что в отношении него подан новый иск и точно так же нужен код с «Госуслуг», чтобы отправить повестку.

Давайте уясним и запомним! Ни при каких обстоятельствах ни один сотрудник судебной системы не попросит у вас код от «Госуслуг»! И никакие другие данные из вашего телефона тоже не попросит!

Это мошенники. Код им нужен для доступа к «Госуслугам», а через них — к мобильным приложениям банков. Богаче от этого вы точно не станете!

Да, работают они с умом. Видимо, смотрят сайты судов, вычисляя, кто судится в данный момент (это открытая информация), поэтому так убедительны, поэтому звонок из суда человека не удивляет.

Вам звонили с таким вопросом?

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