Блогера — вождя инцелов обвиняют в педофилии. Рассказываем, чем известен Алексей Поднебесный, и о его секс-скандале

Блогера задержали после встречи с подписчиками в Санкт-Петербурге Источник: Поднебесный — Дорога скорби / T.me











В Санкт-Петербурге 19 августа был задержан нижегородский блогер Алексей Поднебесный. Как заявили в СК Санкт-Петербурга, на него возбудили уголовные дела за развратные действия и вступление в половую связь с 15-летней школьницей. По данным ведомства, 2 августа он совершил «развратные действия без применения насилия», а на следующий день переспал с девочкой.



Наши коллеги из NN.RU рассказывают, как «главный инцел России» стал интернет-знаменитостью и почему в Сети множество разговоров о его задержании.

Оппозиционная деятельность

Алексей Поднебесный является юристом по образованию: в 2007-м он с красным дипломом окончил аспирантуру юридического факультета ННГУ. Параллельно будущий блогер работал следователем в прокуратуре Шахуньи, но был уволен после конфликта с коллегой. Нижегородец не раз заявлял, что конфликт был вызван якобы подтасовкой дел — такую позицию он излагал в автобиографии «В Круге Втором».

«Вождь» на одном из митингов в Нижнем Новгороде Источник: «Свободу Поднебесному!» / Livejournal.com











К слову, у Поднебесного было несколько попыток получить высшее образование. Он поступил на архитектора в Нижегородскую государственную архитектурно-строительную академию примерно в 1995-м, но был отчислен на третьем курсе. В 2021-м поступил в медицинский колледж, затем ушел оттуда.



Оказавшись безработным, в нулевых Поднебесный занялся общественной деятельностью. В частности, пытался защищать зелень в Нижнем Новгороде. В 2013-м его посадили на несколько суток в СИЗО из-за расклеивания листовок против застройки парка. Тогда же, на заре десятых, он прославился благодаря оппозиционным постам в «Живом журнале», критикуя местные власти.



У блогера было множество конфликтов не только с чиновниками, но и простыми людьми. В 2021-м он попал в психбольницу после жалобы родителей студенток медколледжа, которые негативно отнеслись к антифеминистским высказываниям инцела. Проведя там три недели и выйдя на свободу, он смог отсудить у государства 60 тысяч рублей.

Из забавного: в 2020-м во время пандемии Поднебесный буквально два месяца не мог открыть рот, о чем жаловался губернатору Никитину. Блогер перенес операцию на челюсти, но из-за ковидных ограничений не мог получить медицинскую помощь.



«Псевдоинцел»

Начнем с теории. Инцел — мужчина, в жизни которого отсутствует добровольный секс. Он не может его получить, как бы ни хотел, и вынужден быть невидимым для противоположного пола. Сам Поднебесный никогда не называл себя лидером движения, как и отрекался и от самого термина «движение», но в интернете получил прозвище «вождь инцелов».



Специфичная позиция Поднебесного появилась не сразу. Во-первых, у него была жена. С супругой Евгенией блогер познакомился в православном движении, и они совместно сняли фильм про озеро Светлояр в 2011-м.



Разошлись они после инцидента на отдыхе, как раз на этом озере. Поднебесный повздорил с отдыхающими, назвавшими его «уродцем», и схватился за нож. Суд на сторону блогера не встал и по итогу назначил ему условный срок. Тогда же ушла и Евгения, что, судя по всему, и привело к радикальному мировоззрению.



В 2016-м на странице нижегородца в соцсетях стали появляться посты про «феминофашизм», потом — «вагинокапитализм», и финал — «вагинофашизм». Хронологически его теория развивалась именно в такой последовательности.



Суть теории «вагинокапитализма» проста: есть некая сексуальная энергия, которой женщины не хотят делиться бесплатно. От этого мужчины становятся агрессивными и неудовлетворенными, что приводит ко всем проблемам современного общества. На замену такого строя Поднебесный предлагает «секс-коммунизм», где получить желанное удовольствие можно как «стакан воды». Кстати, по словам Поднебесного, он — глубоко религиозный человек.



Блогер стал не только писать посты в соцсети и записывать видео, но и проводить прямые трансляции. Его творчество разнеслось на мемы в «нижнем интернете»: их количество сосчитать почти невозможно. Одно из самых знаменитых:



Источник: Поднебесный / YouTube.com

«Нижний интернет» — грубо говоря, совокупность малоизвестных блогеров, сайтов, движений. О них не знает большинство пользователей, но знают все, кто находится в этом самом «нижнем интернете». В нем есть как относительно адекватные личности, так и маргинальные.



Несмотря на ярую женоненавистническую позицию, после развода с женой нижегородец нашел девушку. Валерия встречалась с ним несколько лет и в итоге решила выйти из отношений. Позиция Поднебесного насчет расставания противоречива: в одном посте он называл бывшую пассию «античеловеком» и «сатанинским отродьем», в другом уговаривал ее вернуться. Страдания длились недолго, и блогер нашел 17-летнюю девушку. Они несколько раз расставались и сходились, и всё это на фоне травли (как самого Поднебесного феминистками, так и Ксении фанатами «вождя»).



«Вождь» и Ксения на одной из встреч Источник: Поднебесный — Дорога скорби / Т.me











То есть секс в жизни инцела всё-таки был — и, судя по его дикой популярности среди молодежи, остается.



Позиция по возрасту согласия

Алексей Поднебесный не раз ставил под сомнение возраст согласия для вступления в половую связь. По этическим причинам мы не можем публиковать все цитаты. Также в этой группе были призывы снизить возраст согласия до 12 лет и «отменить уголовные наказания за добровольный секс взрослых с подростками», а также узаконить ранние браки. Подкреплялась позиция ссылкой на Соборное уложение аж 1649 года.



При этом Поднебесный является ярым противником «сексуализированных» хобби, акцентируя внимание на вызывающие образы. Например, по поводу новомодного «пол дэнса»:



— Я против стриптиза, чирлидинга и прочих шл**отанцев, где смысл заключается в эксплуатации сексуальных образов, раздвигании ног и демонстрации промежности. Боролся с этим и буду бороться. Если это «еще дети» и это «просто танцы», то пусть танцуют одетыми в приличном виде, а не как шлюхи в стриптизе, — писал блогер в своем телеграм-канале.



Это далеко не единственный подобный пост Источник: Поднебесный — Дорога скорби / Т.me











Так или иначе «нижний интернет» стал прорываться в верхний благодаря мемам. Поднебесного стали узнавать, в том числе и молодежь, — на его встречах присутствовало множество малолетних фанатов (скорее всего, никто его позицию всерьез не разделял).

На одной из последних встреч в Санкт-Петербурге блогер нашел некую девушку, которая оказалась ученицей 9-го класса. Один из подписчиков выложил видео их поцелуя в Сеть. Сама же школьница тоже не стеснялась обсуждать секс с Поднебесным — скриншоты ее сообщений разлетелись по всему интернету и в итоге дошли до Екатерины Мизулиной (глава Лиги безопасного интернета, с которой у блогера был давний конфликт). Как рассказал NN.RU блогер, это было частью организованной травли.