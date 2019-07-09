Уроженец Ярославской области попал в число самых богатых чиновников России по версии Forbes

Уроженец Ярославской области попал в рейтинг самых богатых госслужащих России по версии журнала Forbes. Депутат Госдумы от Тверской области Сергей Веремеенко попал на 27-ю строчку. Уроженец Переславля-Залесского заработал 492,98 миллиона рублей. Доход всей семьи составил 512,51 миллиона рублей.



— В 2005 году вошел в рейтинг 100 богатейших бизнесменов России по версии Forbes — Веремеенко занял в списке 69-ю строчку с оценкой состояния 420 миллионов долларов, — сообщает журнал Forbes.

Сергей Веремеенко родился 26 сентября 1955 года в Переславле-Залесском. В 1978 году окончил с отличием Уфимский нефтяной институт. Карьеру начинал в Госкомнефтепродукте РСФСР при институте. В начале 1990 годов Веремеенко стал деловым партнером банкира Сергея Пугачева, до 2003 года руководил Межпромбанком. В этом же году участвовал в выборах президента Башкортостана, но на втором туре снял свою кандидатуру. Сейчас Веремеенко является совладельцем подконтрольного «Ростеху» Всероссийского института легких сплавов.