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Бизнес

Уроженец Ярославской области попал в число самых богатых чиновников России по версии Forbes

Что о нём известно и на какой он строчке

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Депутат от «Единой России» увлекается коневодством и коллекционирует иконы

Фото: Forbes

Уроженец Ярославской области попал в рейтинг самых богатых госслужащих России по версии журнала Forbes. Депутат Госдумы от Тверской области Сергей Веремеенко попал на 27-ю строчку. Уроженец Переславля-Залесского заработал 492,98 миллиона рублей. Доход всей семьи составил 512,51 миллиона рублей.

— В 2005 году вошел в рейтинг 100 богатейших бизнесменов России по версии Forbes — Веремеенко занял в списке 69-ю строчку с оценкой состояния 420 миллионов долларов, — сообщает журнал Forbes.

Сергей Веремеенко родился 26 сентября 1955 года в Переславле-Залесском. В 1978 году окончил с отличием Уфимский нефтяной институт. Карьеру начинал в Госкомнефтепродукте РСФСР при институте. В начале 1990 годов Веремеенко стал деловым партнером банкира Сергея Пугачева, до 2003 года руководил Межпромбанком. В этом же году участвовал в выборах президента Башкортостана, но на втором туре снял свою кандидатуру. Сейчас Веремеенко является совладельцем подконтрольного «Ростеху» Всероссийского института легких сплавов.

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КОММЕНТАРИИ (1)

пессимист
9 июл 2019 в 16:37

Наши поздравления.