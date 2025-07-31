Самосвалы встали в позу. Новые штрафы разоряют нарушителей

Перевозчики теряют заказы Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

С 18 июля вступили в силу новые штрафы за нарушения водителями грузовиков правил перевозки. Если раньше можно было заплатить 500 рублей и ехать дальше с перегрузом в два раза, то теперь наказание — 600 тысяч. Больше всего это бьет по рынку перевозок сыпучих стройматериалов.

Владельцы грузовиков во многих городах, например в Санкт-Петербурге, проводят своеобразную итальянскую забастовку, соглашаясь работать только по правилам. По факту это означает, что теперь вместо одного рейса с полным кузовом они соглашаются делать два-три, только с неполной загрузкой. Соответственно, и оплата должна быть двойная-тройная.

С 18 июля 2025 года вступили в силу новые положения КоАП РФ. В них статья 12.21.1 дополняется двумя новыми пунктами: отказ от требования инспектора о прохождении весового и габаритного контроля;

нарушение правил прохождения весового и габаритного контроля, например намеренная неправильная постановка или движение по весам, которое приводит к искажению результата. Оба новых пункта предполагают штраф в 600 тысяч рублей для владельца машины. Кроме того, штраф за отказ остановиться по требованию уполномоченного сотрудника ведомств увеличивается до 10 тысяч рублей с нынешних 500 рублей.

«Ситуация на рынке все эти годы была крайне неправильной, когда самосвал на 40 тонн возил по 100 тонн, и это было нормой. Все строители закладывали в свои расходы именно такое положение дел и такой уровень расходов на перевозки, — рассказывает Владимир Матягин, глава ассоциации „Грузавтотранс“. — Всегда риски перекладывались на перевозчиков, и, когда их ловили на нарушениях, они просто платили штрафы и продолжали работать. А главное — не было тщательного контроля. Но теперь со штрафами по 600 тысяч брать на себя этот риск — значит гарантированно разориться через месяц-два».

По его словам, часть перевозчиков всё еще продолжают работать по старым устоям. Берут на карьерах столько, сколько им нагрузят, два комплекта документов, которыми заказчик прикрывает свою позицию, случись что, и едут на свой страх и риск.

Штрафы приходят с задержкой порой на месяц. Поэтому пока что неостановка на пунктах весового контроля, прикрытые и запачканные номера машины и прочие уловки, на которые идут перевозчики, вроде бы не так страшны. Что будет, когда придут штрафы, а за ними приставы придут описывать технику за долги, прогнозировать никто не берется.

По информации «Фонтанки», 29 июля на площадке одного из крупнейших перевозчиков региона состоялась встреча представителей местного управления Ространснадзора с инициативной группой перевозчиков — около 70 компаний и частных владельцев. На ней владельцы самосвалов попросили чиновников заставить конкурентов, а главное, владельцев карьеров и строителей — заказчиков песка и щебня, — отказаться от прежних принципов работы. Иначе выходит, что закон бьет только по законопослушным перевозчикам, которые сейчас теряют заказы.

Песок и щебень — это в первую очередь бетон. Как посчитали участники рынка, то, к чему призывают водители сейчас, увеличит расходы на его производство минимум в 1,8 раза, а в ряде случаев и более чем вдвое. Разумеется, это скажется на экономике как жилых строек, так и дорожного строительства и прочих смежных бизнесов. А как нетрудно догадаться, что те, что другие — во многом «стратегические» объекты, в том смысле, что на виду, и не терпят внезапного подорожания. У первых — четко просчитанное проектное финансирование, за рамки которого нельзя выходить, у вторых — госзаказ, нарушать бюджеты которого еще более болезненно для подрядчиков.

На другой чаше весов — грузовая отрасль. Сейчас средние расценки на перевозку сыпучих стройматериалов — 4,5–5 рублей за кубокилометр. Как говорит Владимир Митягин, это цены примерно 2010 года. С тех пор принципиально другими стали и цены на топливо, и зарплаты, и стоимость лизинга техники.