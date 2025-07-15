«Не всё, что красиво, просто»: как супруги превратили поле в цветочную ферму и зарабатывают миллионы

Ферма появилась в небольшом коттеджном поселке в Перевалово Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Пока одни мечтают сбежать из деревни в город, другие строят свое дело на земле. В 30 километрах от Тюмени, в небольшом коттеджном поселке в Перевалово супруги Ольга и Сергей Боголюбовы уже несколько лет создают цветочную ферму под названием «Романтик». Здесь в сезон расцветают тысячи растений — от тюльпанов и матиолы до эустомы и георгинов. Всё это — не просто бизнес, а образ жизни, в котором есть место и семейной традиции, и ежедневному тяжелому труду, и настоящей любви к цветам. Что стоит за красивой картинкой — в материале Дарьи Макеевой из 72.RU.

Посмотри, что из себя представляет цветочная ферма Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Началось всё с букета из васильков

Ольга работает с цветами с 2006 года. За плечами — аграрная академия, опыт в ландшафтных компаниях, годы, проведенные с рассадой и саженцами. В 2019 году она твердо решила, что хочет заняться именно цветочной фермой. Тогда в моду только-только начали входить букеты из ромашек, васильков, пижмы — тот самый «натургарден», фермерский стиль, за который позже будут бороться флористы и декораторы.

— Я работала с растениями, до этого выращивала саженцы, которые мы доставляли покупателям, — вспоминает Ольга. — А тут как будто всё совпало: мои умения, знания и новая идея. Сначала реакции от флористов не было. Я не попала в нужную палитру, не понимала, что востребовано. Но когда моя соседка пришла за букетом для мамы на 70-летие, я собрала охапку из простых цветов, васильков. Через несколько дней она позвонила: «Все вспоминают этот букет, говорят, как в детстве». Я поняла: надо продолжать.

Ольга работает с цветами с 2006 года Источник: Ирина Шарова / 72.RU

На ферме растет более 30 видов культур, а это тысячи растений Источник: Ирина Шарова / 72.RU

С умом использован каждый клочок семьи Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Вместе, всей семьей

Сначала Ольга работала одна, муж просто помогал по выходным. Но в 2020 году, когда началась пандемия, Сергей присоединился к делу всерьез. Они составили бизнес-план, разметили участок, который изначально покупали для строительства дома, заложили теплицы.

— Сейчас мы работаем вдвоем, иногда помогает мама. У нас трое сыновей, и все они вовлечены. Старший уже в Москве, учился в МИФИ, но до сих пор вспоминает, как стоял с лейкой. Средний учится в Тюмени и приезжает на помощь. А младший, которому 10, вместе с нами тут на каникулах. У него уже есть свои участочки, уже знает, как включать полив, называет цветы «моими детками», — смеется Ольга.

Название фермы — «Романтик» — тоже семейное. Ольга и Сергей познакомились еще в академии, на секции туристов. С тех пор и путешествуют, и выращивают цветы вместе.

Сергей во всём поддерживает и помогает Ольге Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Такие красивые пионы немного где можно встретить Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Эти прекрасные пионы отправились в цветочные магазины Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Дело не из Pinterest

— Цветочный бизнес — это не хобби, это образ жизни, — говорит Ольга. — Вставать в пять утра, поливать, кормить, проверять, снова поливать вечером. Мы выходим в полдвенадцатого ночи, а в шесть уже снова на ферме. У нас нет «перерыва» на лето, у нас только полив и посев.

Ферма сейчас — это более 30 видов культур, тысячи растений. Только тюльпанов — 20 тысяч луковиц. Есть георгины (около 3 тысяч), антирринумы (4 тысячи), матиола, прихотливая и сложная в уходе эустома. Последняя, например, требует 6–7 месяцев от посева до первого распустившегося цветка.

— Мы выращиваем матиолу — порядка 10 тысяч за сезон, эустому — около 8 тысяч. Это сложная культура. Мы сеем ее в январе, а срезаем только в июле. Поэтому я говорю: не всё, что красиво, просто, — подытоживает фермер.

Только представьте, какой витает аромат в воздухе Источник: Ирина Шарова / 72.RU

После срезки цветы хранятся в холодильнике. Температура тут около +5 градусов Источник: Ирина Шарова / 72.RU

На ферме около 20 соток земли, и вся она засажена растениями Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Множество цветов растут в теплице, но большинство — в открытом грунте Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Не романтика, а экономика

В условиях санкций заниматься цветочным фермерством стало особенно сложно. Впрочем, как и любым другим бизнесом. Почти все профессиональные семена, корни, удобрения — импортные. Российская селекция, по словам Ольги, в 90-е была фактически уничтожена, и заменить ее до сих пор нечем. Семена теперь приходится заказывать через третьи страны, что серьезно увеличивает стоимость: цена растет не только из-за курса валют, но и из-за инфляции у поставщиков. Выгодно ли сейчас начинать подобный бизнес? Вопрос, конечно, открытый.

— Я бы рекомендовала прежде очень хорошо подумать, стоит ли оно того, прежде, чем начинать, — говорит Ольга. — Потому что сейчас зайти в этот бизнес крайне дорого. Семена американские, голландские, японские. Их сложно достать, цена выросла из-за санкций, логистика сложная. Например, один профессиональный лоток для гидропонного выращивания стоит 500–600 рублей, а нам нужно около 200. Теплица — больше 500 тысяч. Грунт — по 15 тысяч за машину. А всё это надо закупать каждый год.

Чистая прибыль при этом скромна. Из, скажем, двух миллионов оборота около 60% — это затраты на материалы, удобрения, логистику. Остальное — на жизнь. И еще чуть-чуть — в инвестиции на будущее.

— Мой сын в IT зарабатывает больше, чем мы с мужем вместе, — честно признает Ольга. — Это не про деньги.

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Цветы и конкуренция

Сейчас на рынок заходят и крупные хозяйства, и демпинговые поставки из Китая, Армении. Цветком завалены склады и холодильники. При этом себестоимость каждого — очень высокая, признает бизнесвумен.

— Мы не можем ставить низкие цены, потому что закупаем всё импортное. А потом конкурируем с дешевым цветком из Китая и Армении, который приходит без пошлин, — объясняет Ольга.— Если оптовики раньше брали по 5–6 пачек цветов, то сейчас — одну, максимум две. А мы всё так же выращиваем сотни. Стало сложнее. Но есть клиенты, которые ждут именно нас. Те, кто любит аромат, свежесть, неповторимость.

Есть и другая проблема — климат. Тюмень — это не Краснодар. Здесь нет «бесплатного солнца», приходится всё содержать в теплицах, бережно и тщательно следить за температурой, средой, а это значит — платить за отопление, свет, воду. Или в случае непредвиденных обстоятельств — терпеть убытки.

— У нас весной была аномальная жара. Земля горячая, рассада сгорела. Бывают и заморозки. А еще вредители, болезни. Это не юг. Это зона рискованного земледелия.

Цветочный бизнес вовсе не простое дело, и, прежде чем начинать, стоит множество раз подумать, говорит Ольга Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В этом году на ферме пробуют выращивать и каллы. Уже пошли первые цветы Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Несмотря на сложности, ферма Боголюбовых продолжает развиваться Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Угадаете, что это за цветы растут? Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Тюменский натургарден

Тем не менее спрос есть. Причем формируют его вовсе не те, кто привык к классическим красным розам. Новые клиенты — это молодые люди, 25–35 лет, которые «повидали Европу», где фермерские цветы уже давно в тренде. И теперь как покупатели отдают предпочтение им.

— Сейчас моден натургарден, стиль «как у бабушки в деревне». Свадьбы делают с колосьями, с ромашками, с васильками. Нам это понятно и близко.

Несмотря на сложности, ферма Боголюбовых продолжает развиваться. Сейчас они думают о переходе в розницу — возможно, с онлайн-магазином или доставкой охапок. Есть идеи по диверсификации — овощи, декоративные травы. Но цветы всё же всегда будут в приоритете.