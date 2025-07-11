«Южуралзолото» отдали государству: у миллиардера Струкова изъяли бизнес-активы

«Золотой король» Константин Струков потерял ЮГК Источник: Илья Бархатов, Артем Краснов, Семен Казьмин

Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в пользу государства доли «Южуралзолота» и других активов миллиардера, вице-спикера регионального Заксобрания Константина Струкова, его родных и окружения. Такое решение принято в пятницу, 11 июля.

«Иск удовлетворили, — передают из суда наши коллеги из 74.RU. — Решение подлежит немедленному исполнению».

Подробности судебного решения не разглашаются, так как дело рассматривали в закрытом режиме — по просьбе адвокатов Константина Струкова и его семьи. Они сослались на общественный резонанс, который может нанести вред ЮГК, коммерческую тайну, озвучивание личных данных. Представители Генпрокуратуры поддержали ходатайство о закрытии процесса, указав на приобщение материалов уголовного дела, находящегося на стадии расследования.

«Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) входит в топ-10 золотодобывающих компаний России: четвертое место по производству золота, третье в стране — по разведанным запасам. Активы включают месторождения в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае. Семья президента АО «Южуралзолото Группа Компаний» Константина Струкова владеет 67,85%, структура «Газпромбанка» — АО «ААА Управление Капиталом» — 22%, остальное — в свободном обращении. За 2024 год выручка ЮГК, по данным самой компании, выросла до 75,9 миллиарда, чистая прибыль составила 8,8 миллиарда рублей.

В качестве ответчиков были привлечены восемь человек — Константин Струков, его дочери Александра и Евгения, а также топ-менеджеры организаций и предприятий, по версии Генпрокуратуры, связанных с ЮГК. Суд арестовал имущество ответчиков, выдав более 300 исполнительных листов. Сам миллиардер и основной акционер «Южуралзолото Группа Компаний» Константин Струков и его дочери на заседаниях не присутствовали. Их интересы представляли адвокаты.

Как Генпрокуратура изымала активы «Южуралзолота»

События вокруг активов семьи Струкова стремительно развиваются с начала июля. Тогда стало известно о визите силовиков в офисы ЮГК. В это же время Генпрокуратура подала в Советский районный суд Челябинска иск об изъятии акций и имущества основного владельца ПАО «Южуралзолота» Константина Струкова, а также его дочерей и приближенных. А управленцы «Южуралзолота» стали фигурантами уголовных дел с ущербом в 6 миллиардов рублей.

6 июля «Коммерсант» сообщил, что силовики тормознули Струкова якобы при попытке вылететь на частном джете в Турцию и разместили фото. Но в самой ЮГК опровергли эту информацию, заявив, что снимки сделаны в Челябинске, когда миллиардер с коллективом прилетел из командировки, а главе ЮГК всего лишь вручили повестку. Силовики официально никак не прокомментировали ситуацию.

Как прошли предварительные слушания по делу об изъятии главного актива «золотого короля» Константина Струкова, мы рассказали в онлайн-трансляции. Как стартовало рассмотрение иска по существу — читайте тут.

Также мы разбирали, кто такой Константин Струков , на чем он сделал миллиарды и какие неожиданные активы нашли в его бизнес-империи.