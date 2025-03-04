Пытаются продать за 600 млн: что известно о владельцах торгового центра в Ярославле

Известный в Ярославле торговый центр выставили на продажу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле продают торговый центр «Яркий» на проспекте Машиностроителей 30/18 в Заволжском районе. За него просят 600 миллионов рублей. Ранее мы уже рассказывали, что один из предыдущих владельцев здания стал банкротом, и оно перешло в новые руки.

В этом тексте разбираемся, кто владел площадями торгового центра в последние годы.

По данным сервиса «КонтурФокус» в актуальных отчетах, сформированных по записям из ЕГРН, информация о собственниках отсутствует. Однако в распоряжении редакции 76.RU оказалась выписка из ЕГРН от февраля 2024 года.

Судя по документу, речь идет о помещениях второго этажа. У площадей несколько владельцев. ООО «Металлург» имеет 29/100 части на втором этаже. Компания была образована в 2020 году и зарегистрирована на проспекте Машиностроителей, 30/18. Генеральный директор и владелец компании — Зорик Абасович Абасян. Выручка компании в конце 2023 года составила 51,6 млн рублей. После вычета расходов прибыль составила 22,2 млн рублей.

Еще частью площадей — 42/100 принадлежит ООО «Рентактив». Это — ярославская компания, зарегистрированная на проспекте Машиностроителей 30/18. Генеральным директором и единственным владельцем является Карине Пашиковна Хатоян. В конце 2023 года компания сработала в убыток на 9,1 млн рублей.

Еще 29/1000 по данным выписки за февраль 2024 года принадлежит ООО «Монументал». Ей управляет Володя Флитович Озманян. Компания зарегистрирована в Москве в 2020 году. Выручка на конец 2023 года составила — 37,1 млн рублей ​, чистая прибыль из этих денег — 12,5 млн.

Судя по выписке, собственники площадей сдают их другим компаниям в аренду.