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Бизнес подробности Пытаются продать за 600 млн: что известно о владельцах торгового центра в Ярославле

Пытаются продать за 600 млн: что известно о владельцах торгового центра в Ярославле

Объекту ищут новых хозяев

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6 комментариев
Известный в Ярославле торговый центр выставили на продажу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИзвестный в Ярославле торговый центр выставили на продажу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Известный в Ярославле торговый центр выставили на продажу

Источник:

В Ярославле продают торговый центр «Яркий» на проспекте Машиностроителей 30/18 в Заволжском районе. За него просят 600 миллионов рублей. Ранее мы уже рассказывали, что один из предыдущих владельцев здания стал банкротом, и оно перешло в новые руки.

В этом тексте разбираемся, кто владел площадями торгового центра в последние годы.

По данным сервиса «КонтурФокус» в актуальных отчетах, сформированных по записям из ЕГРН, информация о собственниках отсутствует. Однако в распоряжении редакции 76.RU оказалась выписка из ЕГРН от февраля 2024 года.

Судя по документу, речь идет о помещениях второго этажа. У площадей несколько владельцев. ООО «Металлург» имеет 29/100 части на втором этаже. Компания была образована в 2020 году и зарегистрирована на проспекте Машиностроителей, 30/18. Генеральный директор и владелец компании — Зорик Абасович Абасян. Выручка компании в конце 2023 года составила 51,6 млн рублей.  После вычета расходов прибыль составила 22,2 млн рублей.

Еще частью площадей — 42/100 принадлежит ООО «Рентактив». Это — ярославская компания, зарегистрированная на проспекте Машиностроителей 30/18. Генеральным директором и единственным владельцем является Карине Пашиковна Хатоян. В конце 2023 года компания сработала в убыток на 9,1 млн рублей.

Еще 29/1000 по данным выписки за февраль 2024 года принадлежит ООО «Монументал». Ей управляет Володя Флитович Озманян. Компания зарегистрирована в Москве в 2020 году. Выручка на конец 2023 года составила — 37,1 млн рублей ​, чистая прибыль из этих денег — 12,5 млн.

Судя по выписке, собственники площадей сдают их другим компаниям в аренду.

Ранее мы рассказывали, кто приносит деньги владельцам помещений в торговом центре «Яркий».

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Комментарии
6
Гость
1 час
Где-то в Ереване тихо плачет Иванов
Гость
1 час
-яны прибыльный бизнесс не продадут
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