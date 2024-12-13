Таблетки от жадности найдены? Как в России решили бороться с навязыванием ненужных услуг

Оформляя договоры с банками, смотрите сразу, на что вы соглашаетесь Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Банкиры накинули ярмо на шею россиян. Кредиты раздают направо и налево, при этом искусственно завышают ставки и навязывают ненужные кредитные услуги. Центробанк и Роспотребнадзор завалены жалобами. И вот, наконец, правительство разработало поправки в законодательство, направленные на защиту прав заемщиков. Нашло, так сказать, таблетки от жадности и решило несколько умерить аппетиты ненасытных поставщиков ненужных услуг.

Однако навязывают услуги не только банкиры. Например, при покупке билета на самолет или поезд часто добавляется согласие на «добровольное». И попробуй от него откажись.

Аналогично при оплате коммуналки гражданам могут предлагаться дополнительные услуги, которые они не намерены приобретать. В некоторых случаях даже услуги, положенные по медполису бесплатно, навязывают платно. Можно предположить: за все эти сборы с населения менеджеры получают какие-то премии. Не из любви же к искусству это делается, а для заработка компаний.

Премьер Михаил Мишустин, комментируя на совещании в правительстве инициативу, заявил: «Тактика навязывания четко выстроена». Часто достаточно одного клика в онлайн-документе для того, чтобы пользователь случайно согласился на дополнительные условия. Эта автоматизация процесса приводит к тому, что многие люди даже не осознают, что они переплачивают за ненужные услуги.

Согласно новым поправкам, для получения дополнительных товаров или услуг покупатель должен будет предоставить свое согласие в письменной форме. Это значит, что компании не смогут автоматически добавлять дополнительные услуги к основному продукту без явного согласия потребителя. Кроме того, если гражданин был вынужден перечислить средства за ненужные услуги или товары, он получит право требовать возврата этих средств от продавца.

Закон есть давно, просто его никто не выполнял?

— Стоит отметить, что новые поправки не предполагают запрет на навязывание дополнительных услуг, поскольку он существует уже давно, — объясняет в беседе с MSK1.RU финансовый советник Алексей Родин. — Ст. 16 Закона «О защите прав потребителя» запрещает включение в договор условий, которые обусловливают приобретение одних товаров или услуг обязательным приобретением иных товаров или услуг. Более того, еще в 2023 году были введены штрафы за навязывание дополнительных услуг. Новые поправки просто предполагают, что теперь для оформления дополнительных товаров или услуг покупатель должен дать согласие в письменной форме. То есть автоматические галочки в электронных документах больше не будут работать.

— Большинство граждан сталкивались или слышали от друзей о навязывании услуг, — говорит MSK1.RU эксперт по страхованию Александр Романов. — Вот пример. Вы ищете себе авто и находите подходящий в интернете — допустим, за 2 миллиона рублей. Вы берете с собой эту сумму и едете за покупкой. Но менеджер автосалона вам говорит, что просто так приобрести машину нельзя. Вам еще нужно купить коврики, сигнализацию, ОСАГО и КАСКО, страхование GAP, услугу «Помощь на дороге» и далее по списку. Итого стоимость автомобиля составит 3 миллиона рублей. При этом вы никак не можете отказаться от этих услуг. Потому что иначе вам машину не продадут. Думаю, что поколение постарше вспомнит старый добрый термин «в нагрузку». Вот с этой-то недобросовестной практикой и планирует бороться наше правительство.

— Но не найдут ли недобросовестные бизнесмены способ, как обойти запрет?

— Гарантировать, что недобросовестные продавцы не найдут юридических лазеек в новых законах, невозможно. К сожалению, в погоне за большей прибылью такие «предприниматели» всегда тяготеют к введению нас с вами в заблуждение. Возможно, единственным способом решения проблемы является переход от принципа «буквы закона» к «духу закона»: когда контролирующими органами незаконным будет признаваться не только формальное нарушение, но и любые попытки обойти саму идею подобных законов.

Повысить доверие к компаниям

В правительстве ждут, что законопроект приведет к снижению количества жалоб в Роспотребнадзор на навязывание услуг. Также улучшится репутация добросовестных компаний, вырастет доверие к ним со стороны потребителей. Прозрачность и честность в отношениях между продавцами и покупателями могут способствовать более здоровой конкурентной среде на рынке. Хотя, скажем, профессор РЭУ, доктор экономических наук Юрий Ляндау считает, что полностью победить навязывание «допуслуг» бизнесом будет очень сложно. Но возможно — в первую очередь за счет не юридических, а экономических механизмов. А именно: перехода к модели платной подписки.

— Подписка стала революционной бизнес-моделью, она изменила подход взаимоотношений с клиентами. Если нравится сервис, вы оформите подписку и будете стабильно ее оплачивать. Может быть, просто должен быть предусмотрен формат, при котором клиент каждый раз подтверждает ежемесячный платеж (это несложно, всего лишь одно нажатие). Но при этом у него есть возможность не подтвердить, если ему это не нужно, и тогда деньги автоматически не спишутся.