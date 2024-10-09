В Ярославской области закрыли фирменные мясные магазины. Останется ли продукция в сетевых?

Рассказываем, где теперь можно купить изделия от производителя Источник: От Мамы к Маме — Рыбинск. ЧИТАЕМ ПРАВИЛА / Vk.com / Анастасия Вязигина











Ранее жители Ярославской области сообщили о закрытии фирменных мясных магазинов «Великолукского мясокомбината». Торговые точки свернули в Рыбинске. В объявлении на дверях одного из закрывшихся магазинов было указано, что «Великолукский» закрыт по всей России.

В самой компании порталу 76.RU сообщили, что ОАО «Великолукский мясокомбинат» не имеет в собственности сети магазинов для розничной торговли. И это логично: ранее наши коллеги из «Фонтанки» сообщали, что магазинами под брендом «Великолукского» заправляет другое юрлицо — ООО «Рассвет».

ООО «Рассвет» было образовано в июле 2020 года и зарегистрировано в городе Великие Луки Псковской области. Основное направление деятельности — розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. С компанией связаны товарные знаки «Великолукского мясокомбината».

В 2023 году компания сработала с выручкой в 12,3 миллиарда рублей и с чистой прибылью всего лишь в миллион. Полноправный владелец компании — Владимир Абрамович Подвальный. Ему же принадлежат: ООО «Всгц», занимающееся разведением свиней, ООО «Великолукский свиноводческий комплекс». Также бизнесмен зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, занимающийся арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Ранее журналисты «РБК» сообщали, что Владимир Подвальный занимал 14-е место в «Рейтинге миллиардеров ДП — 2021». На тот момент его состояние оценивалось в 65,37 млрд рублей. Также несколько СМИ писали, что он владеет парком аттракционов «Диво-Остров» на Крестовском острове в Петербурге.

При этом в компании отметили, что предприятия, приобретающие продукцию «Великолукского мясокомбината» для продажи, могут использовать товарный знак компании. В том числе по франшизе.

— Дополнительно поясняем, что деятельность ОАО «Великолукский мясокомбинат» связана в том числе с оптовой продажей производимой продукции, но приобретатели товара, при дальнейшей продаже в собственных торговых точках, могут использовать логотипы ОАО «Великолукский мясокомбинат» в рекламных целях или на правах франшизы, — говорится в ответе генерального директора компании Ольги Кузьминой.

А из сетевых уйдут?

Также в «Великолукском мясокомбинате» пояснили — компания будет продолжать поставлять продукцию в сетевые магазины. Например, сейчас ее можно найти в: «Красном и Белом», Х5 (Пятерочке), «Верном», «Виктории Балтии», «Магните», «Дикси», «Ашане», «О'кей», «Перекрестке», «Ленте», «Монетке», «Спаре» и других. Судя по обширному списку, сотрудничество с гигантами ритейла приносит предприятию существенную часть дохода.

Также информацию о том, что «Великолукский» продолжает сотрудничать с сетевиками, подтвердили в компании Х5 Group.

— «Перекрёсток» не получал уведомлений от «Великолукского мясокомбината» о прекращении поставок, работа с поставщиком продолжается в обычном режиме, — рассказали в пресс-службе Х5 Group журналисту 76.RU.

Вопрос о том, будет ли компания продолжать поставлять продукцию в сетевые супермаркеты, возник после того, как власти Струго-Красненского муниципального округа озвучили свою версию закрытия розничных магазинов. Комментарий чиновников местной администрации опубликовало издание «Псковская лента новостей».

— По информации указанной компании, магазины «Великолукского мясокомбината» закрывают в связи с заключением крупного договора на экспорт свинины в другие страны. В Стругах Красных вместо магазина «Великолукский мясокомбинат» будет открыт магазин продажи мясной продукции другой торговой сети, — привели журналисты данные администрации.

Тем не менее на самом предприятии говорят: на экспорт поставляется лишь малая часть от того, что удается производить.

— Доля реализации на экспорт составляет всего лишь 7% от всей произведенной продукции, — пояснила Ольга Кузьмина 76.RU.

Так что, судя по ответу представителей компании, из сетевых магазинов страны «Великолукский комбинат» уходить не планирует.

Закрываются и в других городах

Ранее наши коллеги из «Фонтанки» сообщали, что «Великолукский мясокомбинат» окончательно закроет свою фирменную розницу в Петербурге. Об этом журналистам рассказали сотрудники нескольких торговых точек. По их данным, магазины «Великолукского» полностью закроются к ноябрю.

По словам другого продавца, изначально компания хотела прекратить работу еще в августе, о чем уведомила работников. Многие уже успели найти новое место работы, но пока не могут туда выйти.

«Великолукский агропромышленный холдинг» занимается разведением и селекцией племенных животных, выращиванием зерна, производством кормов, глубокой мясопереработкой и продажей готовой продукции. Открытое акционерное общество «Великолукский Мясокомбинат» образовано в августе 1993 года и зарегистрировано в городе Великие Луки Псковской области. Основной вид деятельности — производство соленого, вареного, запеченного, копченого, вяленого и прочего мяса. Генеральным директором компании по данным сервиса «Контур.Фокус» является Ольга Валентиновна Кузьмина. Владельцы акций не раскрываются. На конец 2023 года выручка компании составила 47,5 млрд рублей. Чистая прибыль из них — 2,6 млрд.

Один из участников продовольственного рынка Петербурга, прежде поставлявший товары в магазины «Великолукского мясокомбината», подтвердил, что компания активно избавляется от розничных магазинов.

По мнению собеседника «Фонтанки», для небольших производителей собственная розница может стать основным каналом сбыта. Но для гигантов вроде «Великолукского» такой необходимости нет: продукция продается через федеральные и региональные сети. Тем более что другие бизнесы приносят хорошую прибыль.

— А розница сейчас — только геморрой, начиная от аренды и заканчивая персоналом. Так что, если она прибыль не приносит, конечно, нужно сворачивать, — рассказал он.