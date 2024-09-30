«Решение руководства»: в Ярославской области закрылись фирменные мясные магазины

Покупатели сообщают, что фирменные магазины закрыли свои двери Источник: От Мамы к Маме — Рыбинск. ЧИТАЕМ ПРАВИЛА / Vk.com / 2gis.ru











Жители Рыбинска Ярославской области сообщают в социальных сетях, что в их городе закрылись фирменные магазины «Великолукского мясокомбината». Запись об этом появилась в группе «От Мамы к Маме — Рыбинск. ЧИТАЕМ ПРАВИЛА» во «Вконтакте» 24 сентября.

— Великолукские магазины в Рыбинске закрыты, — написала автор поста.

К записи она прикрепила фото объявления, по всей видимости, размещенного на одной из торговых точек. Надпись на желтой бумаге предупреждает покупателей: «„Великолукский“ закрыт по всей России. Просьба продавцам из „Брейтовчанки“ не задавать вопросы».

При этом на официальном сайте «Великолукского мясокомбината» информации о закрытии магазинов нет. Собеседник 76.RU из городской администрации Рыбинска сообщил, что торговые точки действительно сворачивают.

— «Великолукский» закрылся не только в Рыбинске. Это решение руководства предприятия, — рассказал наш источник.

Мы попытались позвонить на предприятие, однако по указанным номерам приемной никто не брал трубку в течение двух дней. По данным сервиса «Яндекс.Карты» в Рыбинске было размещено четыре фирменные торговые точки: на улицах Луначарского, Куйбышева, Приборостроителей и на Северном проезде.

По словам жителей, магазины больше не работают Источник: «Яндекс.Карты»











Закрываются и в других городах

Ранее наши коллеги из «Фонтанки» сообщали, что «Великолукский мясокомбинат» окончательно закроет свою фирменную розницу в Петербурге. Об этом журналистам рассказали сотрудники нескольких торговых точек. По их данным, магазины «Великолукского» полностью закроются к ноябрю.

По словам другого продавца, изначально компания хотела прекратить работу еще в августе, о чем уведомила работников. Многие уже успели найти новое место работы, но пока не могут туда выйти.

«Великолукский агропромышленный холдинг» занимается разведением и селекцией племенных животных, выращиванием зерна, производством кормов, глубокой мясопереработкой и продажей готовой продукции.

Открытое акционерное общество «Великолукский Мясокомбинат» образовано в августе 1993 года и зарегистрировано в городе Великие Луки Псковской области. Основной вид деятельности — производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса. Генеральным директором компании по данным сервиса «Контур.Фокус» является Ольга Валентиновна Кузьмина. Владельцы акций не раскрываются. На конец 2023 года выручка компании составила 47,5 млрд рублей. Чистая прибыль из них — 2,6 млрд.

Один из участников продовольственного рынка Петербурга, прежде поставлявший товары в магазины «Великолукского мясокомбината», подтвердил, что компания активно избавляется от розничных магазинов.

По мнению собеседника «Фонтанки», для небольших производителей собственная розница может стать основным каналом сбыта. Но для гигантов вроде «Великолукского» такой необходимости нет: продукция продается через федеральные и региональные сети. Тем более что другие бизнесы приносят хорошую прибыль.

— А розница сейчас — только геморрой, начиная от аренды и заканчивая персоналом. Так что, если она прибыль не приносит, конечно, нужно сворачивать, — рассказал он.

Также в 2024 году «Великолукский мясокомбинат» стал одной из трех компаний, которым был разрешен экспорт свинины в Китай. До этого холдинг также вышел на рынок Вьетнама. Именно эту причину указали власти Струго-Красненского муниципального округа, говоря о закрытии розничных магазинов «Великолукского комбината». Комментарий властей опубликовало издание «Псковская лента новостей».